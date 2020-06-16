Кабинет руководителя самой важной спецслужбы государства должны были бы проверяться регулярно, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Депутат Александр Дубинский 16 июня сообщил, что в кабинете главы СБУ Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства. Еще один «жучок» якобы был установлен в автомобиле жены главы украинской спецслужбы.

- Сергей Борисович, возможна ли установка подслушивающих устройств в кабинете начальника СБУ?

— Во-первых, следует оценить, что эта информация прозвучала из уст депутата провластной фракции «Слуга народа» Александра Дубинского. Это выходец из медийной среды, и его достаточно жестко позиционируют как защитника интересов господина Коломойского.

Он, собственно, и в Верховную Раду попал с телеканала «1+1». Поэтому этот факт вызывает комментарии. Очень странно, с точки зрения цивилизованного государства, когда подобные заявления делает народный депутат, в чьи функции это наверняка не входит.

Следовательно, можно предположить, что это какая-то состоявшаяся провокация с целью дискредитации самого Баканова.

Ведь, кроме его служебного кабинета заявлено о прослушивающем устройстве в машине его супруги. Это заставляет думать о том, что, с одной стороны, идет тотальная слежка за Бакановым, а с другой — Баканов, возглавляя самую важную спецслужбу страны, сам не защищен.

Поэтому еще раз, носитель заявления вызывает определенные вопросы и заставляет думать о некоторой предвзятости.

Второе. Если вспомнить историю Украины, то подобный скандал произошел в кабинете руководителя Госбюро расследований Романа Трубы. Для Трубы этот скандал был только началом его проблем. И закончилось всё тем, что Труба уже давно отстранен от должности.

Баканов — креатура близкая к Зеленскому, и его главным профессиональным качеством при назначении на должность была давняя теплая детская дружба. Если предположить, что это провокация, то она в определенной степени направлена против президента Зеленского.

Потому что отделить Баканова в системе государственных весов и балансиров от Зеленского крайне сложно. Нельзя исключить того, что вокруг него идет какая-то возня, которая преследует стратегическую цель — сформировать отрицательное восприятие его фигуры для последующей отставки.

- А кто мог бы быть заинтересован в такой провокации?

— Еще когда я комментировал ситуацию вокруг Трубы, то говорил, что кабинет руководителя такого уровня должен проверяться, что называется, на завтрак, обед и ужин.

В кабинете главы СБУ Баканова нашли 3 прослушивающих устройства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Этого не происходит. Это говорит о том, что сам контингент, окружающий Баканова, рыхлый, малопрофессиональный и в должной степени не отвечает тем высоким требованиям, которые должны были бы быть нормой работы.

Атаки на качество работы Зеленского и его команды ведутся с очень многих сторон. В первую очередь яростно заинтересован в дискредитации Зеленского Порошенко. Вялые попытки ГБР и прокуратуры его преследовать только поднимают градус желания Порошенко получить реванш и восстановить себя во власти.

Это самая монолитная фигура, так как, оценивая другие политические силы, можно сказать, что они по большей части крикуны на политическом Олимпе.

- Если прослушку установили в кабинете Баканова, можно ли предположить, что это сделал кто-то из его ближайших подчиненных? Тот, у кого есть доступ в кабинет?

— Думаю, что возможность такого события невероятно высока. Потому что предположить, что войти в комплекс зданий с организованной системой охраны и контроля может посторонний человек, невозможно.

Совершить подобные вещи может кто-то из близкого окружения. А уж какие там были мотивы, остается только гадать. Какая-то идейность стоит явно на последнем месте, потому что многократно сталкиваемся с тем, что любая ветвь правоохранительной системы продажна. Продается информация, данные из закрытых реестров, продаются и закрываются самые оголтелые уголовные дела.

На фоне этого кому-то из подчиненных Баканова может показаться мелким и незначительным организовать получение информации из служебного кабинета своего начальника.

- Может ли это иметь какую-то связь с тем обстоятельством, что целый этаж здания СБУ на Владимирской принадлежит ЦРУ?

— Кажется, что вся деятельность наших спецслужб — и разведки, и СБУ — подконтрольна американцам. Подозреваю, что технические средства, которыми они владеют, колоссальны по своему потенциалу. Это может быть предположение, но достаточно основательное.

- Можно ли технически определить людей, которые установили прослушку?

— Технические средства прослушивания могут быть идентифицированы по своему происхождению, и надо определить те предприятия и лаборатории, где подобные вещи производятся. Давайте рассуждать так, если это произошло при участии ЦРУ, то эта спецслужба сделает все возможное, чтобы не дать СБУ привязать к этой истории США.

Любое пожелание из этой страны, даже противоречащие законам логики и морали украинского общества, тщательно исполняется. Вряд ли этой истории удастся придать особую публичность, чтобы общество могло смаковать какие-то детали.