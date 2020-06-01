Протесты в США продолжаются. Шестая ночь массовых демонстраций привела к столкновениям сотрудников правоохранительных органов и протестующих в городах по всей Америке

В понедельник, 25 мая, сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При аресте один из полицейских встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Видео задержания Флойда, снятое очевидцами, немедленно стало вирусным в соцсетях. Это вызвало массовые протесты и беспорядки, которые быстро превратились в волну погромов и грабежей в ряде городов США.

Мирные поначалу протесты распространились по всей сельской и городской Америке, стремительно разрастаясь. Распаляясь, часть демонстрантов, пользуясь тем, что их лица закрыты медицинскими масками, начала демонстративно задирать полицейских.

В ответ сотрудники правоохранительных органов начали аресты. Толпы мародеров занялись грабежами магазинов и поджогами. Полностью сгорело здание полицейского департамента Миннеаполиса. Из горящего здания последних служителей закона пришлось эвакуировать на вертолёте.

По приказу властей была объявлена мобилизация частей Национальной гвардии, в 40 городах 26 американских штатов введен комендантский час. Полицейские в специальной экипировке используют резиновые пули, перцовые гранулы и слезоточивый газ.

К настоящему времени полиция арестовала около 4100 человек, сообщает Associated Press. Кличко поддержал протестующих в США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По меньшей мере пять человек были убиты в результате актов насилия, которое вспыхнуло, когда демонстрации в разных частях США переросли в хаос. Стрельба раздавалась от Детройта до Индианаполиса, где власти заявили, что эти люди были убиты в перестрелках во время погромов.

В Омахе 22-летний чернокожий протестующий был убит хозяином небольшого магазина, который пытался защитить свой бизнес. Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Два сотрудника полиции Атланты были уволены после того, как на видео было показано, что они применяют чрезмерную силу во время протестов, заявила мэр города Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции.

В городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении. Об этом сообщил телеканал CNN.

Управление общественной безопасности города назвало действия водителя Богдана Вечирко «провокацией мирных демонстрантов». Мужчину задержали без права на освобождение под залог. Время истекло: Трамп заявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как толпа митингующих сначала идет по центру дороги, а затем разбегается в стороны из-за надвигающегося на них грузовика. После того как автомобиль остановился, демонстранты начали окружать его и пытались проникнуть в кабину. Полиция подоспела вовремя и смогла задержать сидевшего за рулём. Никто из протестующих не пострадал.

Волна яростных протестов за минувшие выходные накрыла всю страну. Аризона вводит комендантский час по всему штату по просьбе местных мэров, объявил в воскресенье губернатор-республиканец Дуг Дьюси. Десятки крупных городов пытаются принять аналогичные меры для поддержания порядка на фоне протестов, которые ночью переросли в хаос.

В Лос-Анджелесе подразделения Национальной гвардии США начали занимать ключевые точки города. Это произошло после того, как беснующаяся толпа буквально разнесла в щепки знаменитую Родео Драйв. Улицу, где расположены самые дорогие магазины и престижные модные бутики, торгующими предметами роскоши.

Мирные протесты переросли в беспорядки и возмущение в Вашингтоне в воскресенье вечером, когда мародеры подожгли мусорные баки перед приближением комендантского часа в 11 часов вечера.

В воскресенье стало известно, что агенты секретной службы доставили президента США Дональда Трампа в подземный бункер в Белом доме после того, как протесты в связи со смертью Флойда вспыхнули рядом с резиденцией главы государства.

Протестующие сорвали американский флаг с епископальной церкви Святого Иоанна рядом с Белым домом, которую по сложившейся традиции посещают все президенты США. Погромщики подожгли уличные знаки неподалеку и устроили пожар в подвале соседней церкви. Пожарные в сопровождении полицейских потушили пламя. Трамп хочет объявить движение «Антифа» террористической организацией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Были подожжены автомобили, а также небольшое здание рядом с Белым домом. Стёкла в припаркованных машинах были разбиты, из многих районов Вашингтона поступали сообщения о грабежах и погромах.

Полицейские периодически стреляли пластиковыми пулями, распыляли перечный и слезоточивый газ в толпу возле Белого дома. Протестующие в ответ забрасывали полицейских фейерверками. Один из них направился к ним с огнетушителем, намереваясь швырнуть его в полицейских. Но его остановили более миролюбивые демонстранты.

В Нью-Йорке только за один день агрессивно настроенные манифестанты сожгли 37 полицейских автомобилей. В понедельник стало известно, что дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, 25-летняя Кьяра, была среди сотен протестующих. Их арестовали после того, как они не захотели разойтись по приказу полиции, сообщили источники в правоохранительных органах газете The Washington Post.

В ту же ночь мэр обвинил в хаосе, охватившем Нью-Йорк, и насильственных инцидентах неких «иногородних» агитаторов, многие из которых, по его словам, не были местными и изначально намеревались причинить вред полиции.

В воскресенье утром де Блазио повторил, что власти действительно знают, что существует явная задача по эскалации насилия, поставленная небольшой группой экстремистов. В данном случае они хорошо организованы и через интернет подготовили план, «установив там очень четкие правила», отметил он. Протесты охватили центр Киева. Участники митинга собираются ставить палатки и перекрывать Крещатик © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это вызвало откровенно скептическую реакцию аудитории в социальных сетях. На разных языках в различных сегментах мирового интернета читатели иронически восклицали по этому поводу: «Теперь нужно ждать, когда чиновники скажут, что во всем виноваты русские». И долго ждать не пришлось.

Бывший советник по нацбезопасности экс-президента Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за волной беспорядков, прокатившихся по стране, может стоять Россия. В беседе с корреспондентом телеканала FoxNews экс-советник сказала, что основывается на своём опыте, делая заявление о возможном участии России.

«Это же прямо русский сценарий. Я не удивлюсь, узнав, что они подстрекали некоторых из этих экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, узнав, что они финансируют это каким-то образом», — заявила Райс.

За два дня до этого Дональд Трамп в Twitter резко раскритиковал телекомпанию CNN после того, как канал обвинил неких «русских агентов» в подготовке и организации массовых беспорядков в городах США.

Наблюдатели отмечают, что после по-настоящему горячих выходных остается неясным, успокаивается ли напряженность в США, или в стране стоит ждать очередных вспышек насилия.