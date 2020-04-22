Несмотря на ослабления карантинных ограничений в отдельных европейских странах, в большинстве из них начнут массово открывать магазины, предприятия сферы услуг и общественного питания только в мае

Безработица в Европе в ближайшие месяцы может удвоиться, считают эксперты международной консалтинговой компании McKinsey. Под угрозой, по их оценкам, находятся 59 миллионов рабочих мест, половина из них — в сфере услуг, продаж, гастрономии и строительства. В 2020 году уровень безработицы в ЕС составит 7,6%, прогнозирует McKinsey. К докризисным показателям он может вернуться только в четвертом квартале 2021 года, полагают эксперты. А пессимистичный сценарий предполагает, что уровень безработицы в странах Евросоюза вырастет до 11,2% и вернется к докризисным показателям только в 2024 году.

После окончания связанного с пандемией коронавируса кризиса ЕС должен провести реформы, чтобы стать более сильным, эффективным и действенным, уверен председатель Европейского совета Шарль Мишель. Евросоюзу следует переосмыслить собственные нормы и принципы работы, при этом основой должны быть общие ценности, прежде всего, соблюдение принципов правового государства и прав человека, говорится в пятистраничном плане, который он представил в преддверии саммита ЕС, намеченного на ближайший четверг. Счет на триллионы евро: еврокомиссар озвучил сумму, необходимую для спасения экономики ЕС после пандемии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В документы намечены принципы восстановления экономики, в том числе, возвращения к свободному внутреннему рынку. Из кризиса необходимо извлечь уроки, одним из них должна стать стратегическая автономия в важных сферах, уверен лидер ЕС. «Пандемия COVID-19 показала, насколько важно производить необходимую продукцию в Европе, инвестировать в стратегические цепочки товаров и избавляться от излишней зависимости от третьих стран в этих сферах», — указывается в документе.

Однако пока страны-члены ЕС требуют от Брюсселя более конкретных ценностей — денег. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес собирается предложить на саммите создать фонд в размере 1,5 триллиона евро для восстановления экономики стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Согласно планам испанского правительства, фонд будет финансироваться за счет выпуска бессрочных облигаций («коронабондов») без конкретного срока возврата долга, а полученные средства в виде грантов будут направлены в страны ЕС, которые больше всего в них нуждаются. Пока против «коронабондов» жёстко выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Испания по-прежнему остаётся европейским лидером по заболеваемости коронавирусом: количество инфицированных тут превысило 200 тысяч и составляет на вечер 21 апреля 204 178 человек. Умерло от последствий болезни более 21 тысячи людей, однако количество смертей в последние дни снижается и находится на уровне середины марта (около 400 человек в сутки), также уменьшается число новых случаев заражения. Одним из символов улучшения ситуации является тот факт, что 22 апреля в столице страны планируют закрыть ещё один временный морг, который был создан в марте в Ледяном дворце Мадрида. Испания на год закрыла свои пляжи для иностранцев © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

При этом именно Мадрид продолжает оставаться эпицентром эпидемии, там зарегистрировали 58 000 заражений коронавирусом и почти 7500 смертей. На втором месте — Каталония с более 43 000 случаев заражения и более 4150 погибших. В городе Памплона заболевших не так много, однако местные власти объявили об отмене из-за пандемии знаменитого ежегодного фестиваля Сан-Фермин с забегами быков, который проводится здесь в июле уже больше восьми столетий. Фестиваль ежегодно привлекает в город на севере Испании около миллиона туристов. Праздник был популяризован американским писателем Эрнестом Хемингуэем и за свою историю редко отменялся.

При этом испанское правительство продолжает искать виноватых в огромном числе инфицированных коронавирусом в стране, и одним из них назначен… Китай. 21 апреля испанское издание El Pais сообщило, что министерство здравоохранения Испании пытается вернуть деньги, которые заплатило за 640 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, купленных через испанского дистрибьютора у китайской компании Bioeasy. В Институте здравоохранения Карлоса III в Мадриде заявили, что тесты, прибывшие из Китая взамен некачественных, тоже не имеют достаточной чувствительности. Примечательно, что Минздрав Испании до сих пор не обнародовал стоимость заказа и не назвал таинственного испанского посредника, который провел эту финансовую операцию.

В Италии, которая занимает второе место в Европе по количеству инфицированных и первое по количеству летальных случаев, впервые с начала пандемии уменьшилось количество тех, кто в данный момент имеет положительный результат теста на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии. По состоянию на 21 апреля в Италии насчитывается 107 709 активных случаев заражения коронавирусом. Таким образом, впервые с начала пандемии оно снизилось. Такие показатели объясняются рекордным количеством пациентов, которые выздоровели. Всего с начала пандемии коронавируса в Италии 183 957 человек заразились коронавирусом (это число включает активные случаи, а также умерших и выздоровевших). Это на 2729 человек больше, чем 20 апреля, а днём ранее рост был ещё более сдержанным — 2256 случаев. С начала пандемии в Италии 24 648 пациентов умерли от коронавируса. Италия SOS: вся наша надежда только на Россию - видео ©

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем выступлении в Сенате 21 апреля признал, что вызванный пандемией экономический кризис «затрагивает наиболее уязвимые группы населения, рискует создать новое обнищание и разорвать уже созданную социальную ткань», поэтому правительство страны примет новый экономический пакет в размере не менее 50 миллиардов евро для смягчения последствий кризиса. Новые меры поддержки экономики, которые должны быть объявлены до конца месяца, будут добавлены к пакету в 25 миллиардов евро, утвержденному в марте. Джузеппе Конте также заявил, что правительство «работает над постепенным ослаблением» ограничительных мер, что должно позволить стране двигаться в направлении возрождения значительной части производственной деятельности.

Во Франции, которая занимает третье место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом, власти также занимаются разработкой плана по поэтапному выходу из карантина ¬- после 11 мая. Однако 20 апреля официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай сообщила, что «план пока не готов». При этом к 11 мая лишь 5,7%, то есть около 3,7 миллионов жителей Франции, перенесут коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли специалисты Института Пастера. Соответствующий доклад был обнародован во вторник, 21 апреля.

Как заявил один из авторов исследования, эпидемиолог Симон Кошмез, предотвратить вторую волну эпидемии путем коллективной иммунизации было бы возможно, если бы к моменту снятия карантина 11 мая переболело 70% населения. Таким образом, чтобы избежать второй волны COVID-19, выход Франции из карантина должен проходить как можно более плавно. Ныне здесь зафиксировано более 158 тысяч случаев заражения коронавирусом, его жертвами стали 20 796 человек — таким образом, Франция стала третьей страной в Европе, преодолевшей 20-тысячный рубеж смертности. Однако тринадцатый день подряд во Франции снижается число пациентов с коронавирусом, госпитализированных в реанимацию. Карантин глазами простых людей, Франция, Париж. Ждем всплеска насилия © Facebook, Vera Medvedeva

Во Франции также продолжается «коронавирусная дипломатическая война» с Китаем. В опубликованном 20 апреля интервью газете Le Monde глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан много внимания уделил Китаю — которому лидеры стран Запада в последние дни адресуют вопросы о том, откуда есть пошла эпидемия коронавируса. Министр подчеркнул, что Франция «ждёт уважения» к себе, и рассказал о вызове для объяснений китайского посла в Париже, формально — за выпады китайской прессы в адрес персонала французских домов престарелых. «Перед санитарным кризисом была разница в подходах к Китаю со стороны американцев и европейцев. Ужесточат ли европейцы свой подход?» — спросил журналист у главы французской дипломатии. Ле Дриан ответил уклончиво: «Еврокомиссия говорила в начале 2019 года о том, что Китай одновременно и партнер, и системный соперник. Порой Пекин играет на фрагментации ЕС».

20 апреля к числу европейских лидеров, требующих у Китая ответа относительно происхождения коронавируса, присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. На брифинге для СМИ она заявила: «В правительстве ФРГ идет дискуссия на этот счёт уже в течение долгого времени. Считаю, чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех». По её словам, чем больше информации, тем проще на ней будет «учиться». При этом миру есть чему поучиться у Германии: при более 148 тысячах инфицированных коронавирусом (четвёртое место в Европе) от него здесь умерло лишь чуть более 5 тысяч человек.

С понедельника, 20 апреля, в Германии началось смягчение карантина: открылись магазины площадью до 800 метров, все книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. Однако в тот же день на непубличном совещании канцлера с президиумом партии Христианско-демократический союз Ангела Меркель подвергла резкой критике «вакханалию дискуссий» по поводу последующего ослабления карантинных мер в Германии. Как сообщил «Немецкой волне» один из участников совещания, на нём Меркель выразила обеспокоенность, что успехи в борьбе с развитием коронавирусной инфекции в ФРГ могут быть сведены на нет, если всё меньшее количество людей станет придерживаться мер по ограничению социальных контактов. Дискуссии по поводу ослабления локдауна бесполезны, четко дала понять канцлер.

При этом 10 из 16 федеральных земель ФРГ уже ввели обязательное ношение защитных масок (шарфов и т.п.) в общественных местах и транспорте. Скорее всего, с 27 апреля «масочный режим» будет распространён на всю территорию Германии. При этом в Баварии, которая ввела его одной из первых, объявили об отмене крупнейшего в мире пивного фестиваля «Октоберфест», который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября 2020-го. 21 апреля на специальной пресс-конференции об этом сообщили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. «Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города», — отметил Райтер. Карантин глазами простых людей, Германия, Бавария. С 20 апреля карантинные меры постепенно будут сниматься © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 миллионов поклонников пива, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам и проституткам до 1,3 млрд. евро. «Октоберфест» впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В XIX веке праздник отменялся дважды — в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году, и нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории «Октоберфеста».

Не до фестивалей и Великобритании: число подтвержденных заражений коронавирусом в этой стране достигло 129 044 — это пятый показатель в Европе, а количество летальных случаев составляет 17 337. При этом настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля, сообщило Управления национальной статистики страны.

Из-за пандемии 94-й день рождения королевы Великобритании Елизаветы II прошёл 21 апреля без пышного празднования. Об отмене артиллерийского салюта королева попросила впервые за свой 68-летний срок правления. Наряду с ним отменены обязательное вывешивание государственных флагов на зданиях органов власти, торжественный звон колоколов в Гайд-парке и на Биг-Бене, а также развод караулов с выносом знамени, традиционно проходящий в июне. Королева провела день рождения вместе с мужем в Виндзоре, где они пребывают с середины марта. Празднование в семейном кругу прошло в формате видеоконференции.

В тот же день в гибридном режиме возобновила свою работу палата общин парламента Великобритании. В зале заседаний установлены экраны, позволяющие депутатам выступать дистанционно. На заседаниях будет лично присутствовать ограниченное количество депутатов (до 50 человек), и они будут сидеть на большом расстоянии друг от друга. Сервис видеоконференций Zoom позволит депутатам отвечать на заявления министров и срочные вопросы, а также позволит министрам, которые не имеют возможности лично присутствовать, участвовать в заседании парламента. Новые практики будут действовать до 12 мая, когда в Британии ожидается ослабление карантинных ограничений, хотя могут оставаться в силе дольше. Мацейчук: Великобритания испытывает самый сильный кризис за последние 100 лет © Томаш Мацейчук

Но часть европейских стран постепенно выходит из карантина, не дожидаясь мая, причём иногда это вызывает неожиданный эффект. Так, Дания частично отменила ограничения, введенные месяц назад из-за пандемии коронавируса, и в стране впервые открылись парикмахерские — но попасть в них не так просто, потому что желающих постричься слишком много. ВВС сообщает, что работа сотрудников парикмахерских и салонов красоты полностью расписана на ближайшие три недели — и им придется работать сверхурочно, чтобы обслужить всех, кто успел записаться на стрижку.

Власти Дании также разрешили открыться тату-салонам, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики, возобновятся и уроки вождения. Впрочем, всем этим компаниям придется следовать новым, более жестким санитарным правилам, что замедлит обслуживание клиентов. В Дании (при населении около 5,8 млн. человек) относительно низкое число заболевших и умерших от коронавируса: по данным на 21 апреля там зафиксировано около 7,7 тысяч случаев Covid-19 и 370 летальных исходов.

Агентство Reuters приводит данные социологического исследования в Греции, во время которого треть опрошенных заявили, что именно стрижка будет для них главным событием после отмены карантина. Но если греки пока не знают, когда они получат возможность снова посещать парикмахерские, то жителям Швейцарии остается ждать этого неделю. Как отмечает Reuters, затем салоны должны открыться в Германии и Австрии. При этом в Австрии является обязательным ношение защитных масок в общественных местах и торговых точках, и его собираются распространить на сферу услуг. Придётся ли австрийцам стричься в масках — пока не ясно.

В Норвегии в рамках постепенного ослабления карантинных мероприятий с понедельника возобновили работу детские сады, а в Словакии со среды начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров, в том числе рестораны и бары. Также в стране будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и места для спортивных тренировок, хостелы для длительного проживания. Меры гигиены, такие как ношение масок, дистанцирование, дезинфекция рук и ограниченное количество людей в магазинах, остаются в силе.

Закрывать рот и нос, находясь вне дома, обязаны и жители Польши. Согласно исследованию, проведённому компанией SW Research для газеты Rzeczpospolita, 72,2% опрошенных поляков поддерживают такую меру. С 20 апреля в Польше несколько ослаблены карантинные ограничения, в частности, разрешено посещение парков и лесов — причём в последних можно находиться без маски. В конце текущей недели правительство Польши обещает объявить об очередном этапе снятия ограничений. Ныне в стране насчитывается 9856 больных с коронавирусом, 401 человек умер от него. В Польше закрыты промтоварные магазины, предприятия сферы услуг и общественного питания, все учебные заведения и детские сады, а также культурные учреждения. Польша отреагировала на пожары в Чернобыльской зоне © CC0, Pixabay

При этом власти страны продолжают подготовку к президентским выборам, запланированным на 10 мая, хотя желание работать в участковых избирательных комиссия изъявили чуть больше половины от необходимого числа их членов, а в некоторых городах не создано ни одной комиссии. Люди отказываются в них работать, несмотря на начавшуюся волну увольнений, в первую очередь в малом бизнесе. По оценкам экономиста Santander Bank Polska Марцина Лузиньского, только в марте в Польше потеряли работу более 100 тысяч людей. Хотя вице-премьер и министр развития Польши Ядвига Эмилевич заявила, что рост безработицы в стране будет ограничивать массовый выезд украинских гастарбайтеров, однако главный экономист польской дирекции ING Bank Рафал Бенецкий прогнозирует, что уже во втором квартале уровень безработицы в Польше может подскочить до 8% (ныне 5,1%), а на пике кризиса превысить 10%.