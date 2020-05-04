Параллельно с активностью «азовцев» на польском направлении тут ведут работу на достаточно высоком уровне и представители УНА-УНСО* - запрещённой в России организации

Процитирую достаточно интересную статью польского любителя итальянского фашизма Адама Буссе «История, идеологическая база, политическая программа и военизированная активность украинской организации УНА-УНСО», опубликованную в номере польского ультраправого журнала «Штурм» в декабре 2014 года.

Автор признает наличие у УНА-УНСО враждебной к Польше линии, но старается свести все дело к тому, что это была, во-первых, позиция отдельных представителей организации, во-вторых, это было давно: «Вначале УНА-УНСО, как и другие украинские организации, не имели достаточно разработанных взглядов по этому вопросу, у лидеров организации были разные мнения… Это было особенно выражено в середине 1990-х годов, когда лидером партии был Андрей Шкиль, журналист и фармацевт по профессии.

«Холмщина и Подляшье наши»: украинские националисты выставили счёт Польше © varta.com.ua

Однако до 2003 года, когда партию возглавлял Шкиль, антипольские действия украинцев имели место, в том числе акцию протеста в связи с 60-летием Волынской бойни, они требовали, в частности, чтобы Польша не навязывала свое видение истории украинцам. Схожие взгляды высказал (номинальный вождь УНА-УНСО. — Авт.) Юрий Шухевич, который в 2002 году потребовал переместить Кладбище орлят в Польшу и призывал пересмотреть (украино-польские. — Авт.) границы».

Удивительным образом историки украинского национализма, такие как Эдуард Андрющенко, ничего не знают о том, что якобы большинство в УНА-УНСО придерживалось пропольских позиций. Украина.ру уже писала, что идеологический лидер этой организации Анатолий Лупынис среди «неоплаченных долгов Украине» стран-соседей отмечал и Холмщину с Надсяньем, а гости из Германии предлагали на съездах УНА-УНСО разделить Польшу между двумя странами.

«Однако, перед лицом растущей геополитической угрозы со стороны России, УНА-УНСО начали созревать в своем подходе к Польше, о чем свидетельствует поддержка демократических преобразований в Украине в 2004 году, когда ранее поляки принимали беженцев из Приднестровья, которые в 2001 году участвовали в акции «Украина без Кучмы» и из-за боязни репрессий им пришлось бежать из страны, — пишет Буссе. — На это также повлияла пропольская, низовая активность некоторых членов организации, среди которых Анатолий Шолудько, поляк украинского происхождения, журналист и историк, связанный с УНА-УНСО, который распространяет среди молодежи украинские исторические знания о советских преступлениях против поляков в во время Второй мировой войны (в основном в Катыни) и проводит исследования по использованию польских военнопленных для испытания химического и биологического оружия в советских лагерях. С 2010 года неофициальная делегация УНА-УНСО ежегодно принимает участие 11 ноября в Марше Независимости в Варшаве».

Вот это уже ближе к реальности. Действительно, Шолудько — малоизвестный в России деятель — сыграл в развороте УНА-УНСО* (одной из существующих версий этой организации, в руководстве которой состояли Игорь Мазур и Николай Карпюк) огромную роль.

Начнем с той информации, которую мне удалось собрать об этом человеке. Как следует из реестра юридических лиц Украины, Анатолий Шолудько был указан как руководитель отделения УНА-УНСО* в Кременчуге (Полтавская область) при регистрации последнего в Министерстве юстиции Украины 17 января 2002 года. Можно предположить, что его звезда как политика взошла именно в то время — как раз на волне репрессий против УНА-УНСО*, прокатившихся после штурма бойцами этой организации Администрации президента Украины 9 марта 2001 года в ходе кампании «Украина без Кучмы».

Апология убийц. На Украине оправдывают Волынскую резню © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию Украины, в 2006 году было указано, что работает Шолудько главой кременчугского отделения УНА, а образование (будучи 1972 года рождения) имеет среднее. В 2012-м местом его работы уже значился журналист в полтавской газете «Слово», а образование — высшее.

Судя по всему, между 2006 и 2012 годами позиции Шелудько в партии уже «просели» (он не получал там зарплату и предоставляемое ему место в списках резко упало), но он получил к тому времени другой важный ресурс — контакты с поляками. Скорее всего, он участвовал в упомянутых Буссе визитах «неофициальной делегации УНА-УНСО» на марши националистов в Варшаву «начиная с 2010 года».

Из публикаций Шолудько в «ВКонтакте» известно, что 11 ноября 2011 года он был в Варшаве, хотя фотография из столицы Польши была опубликована 30 декабря 2011 года и привязана к другому событию — возложению цветов к мемориалу погибшим в Катыни. Однако на другой фотографии — как раз какой-то массовый марш с польскими национальными флагами, полицейские в полной выкладке и т.д.

Интересно, что в марте 2011 года Шолудько опубликовал в «ВКонтакте» целую фотосессию с неоязыческого мероприятия, прошедшего в Варшаве в день Ивана Купалы.

Судя по изображению идола на фотографиях — собственно, это копия знаменитого Збручского идола — речь идёт о мазовецком храме Родной польской церкви (пол. Rodzimy Kościół Polski), официально зарегистрированной в 1995 году религиозной организации. В черной футболке с символикой этой религиозной организации, называемом «Божья рука» и напоминающем равноконечный крест, Шолудько гулял по Варшаве.

Впрочем, помимо таких маргинальных контактов, унсовец выстраивал и более солидные.

«Сегодня в три часа дня в актовом зале Кременчугского летного колледжа состоялся семинар на тему «Единая история — единое будущее». Мероприятие было проведено благодаря молодежному Союзу поляков Украины «Цветы Полонии» и непосредственно председателю организации Сергею Чирве, а также заместителю начальника колледжа по воспитательной работе Удовиченко Владимиру и координатору Анатолию Шолутько (так в оригинале. — Авт.), — сообщалось 23 апреля 2013 года на городском сайте Кременчуга. — К празднованию 70-летия Катыни проведено данное мероприятие в Кременчуге. Его посетили и внесли свою лепту такие уважаемые гости, как: работник музея Войска Польского (Катынский отдел), доктор истории господин Томаш Щепанский и вице-консул Генерального консульства Республики Польша в Харькове госпожа Анита Сташкевич».

То, что упомянутый в тексте статьи Шолутько — это именно наш герой, подтверждается публикацией скриншота данной статьи в аккаунте Шолудько в Facebook.

В июле 2013 года Шолудько получил карту поляка. Она опубликована 23 июля 2013 года в его аккаунте «ВКонтакте» (в Facebook только 23 июня 2014 года, но с этой даты и начато заполнение его аккаунта в этой соцсети), на ней указан и срок, до которого она действует — 9 июля 2023 года. При этом известно, что карта поляка выдается на срок в 10 лет. Судя по данным на обороте карты, выдана она Генеральным консульством Республики Польша в Харькове.

Дружба с врагами. Как радикалы-«азовцы» работают с польскими ультраправыми © AP, Efrem Lukatsky вспоминал Шолудько в 2015 году.

Дальше, как следует из его путаного и эмоционального рассказа, у него возникли проблемы с СБУ, вследствие чего «он скрывался в Польше до ноября 2013 года», потом примкнул к Евромайдану, был ранен, 13 января 2014 года задержан силовиками, подвергался пыткам. А в ночь с 10 на 11 февраля ему удалось бежать.

Действительно, как можно узнать из публикаций на кременчугских сайтах, в состав созданного 30 декабря 2013 года городского отделения общественной организации «Майдан» входил член УНА-УНСО Анатолий Шолудько.

В свою очередь, сайт «Открытый диалог» сообщал 4 апреля 2014 года: «Анатолий Шолудько был на Майдане. В связи со своей деятельностью был похищен «титушками», его пытали на электрическом стуле, избивали битами, топили и шантажировали. Шолудько вместе с супругой и двумя детьми приняли решение переехать в Польшу, где фонд «Открытый диалог» помог им найти жилье. Фонд нашел для семьи дом под Варшавой, оплатил его на месяц вперед, а также приобрел проездные на городской транспорт сроком на один месяц. Оплачена стоимость отопления дома, семье также переданы предметы первой необходимости».

Так Шолудько обосновался в Польше. 3 декабря 2014 года он получил официальное разрешение на работу в этой стране, опубликовав его фотографию в «ВКонтакте».

Интересную информацию можно почерпнуть из резюме дочери Шолудько Светланы, опубликованной в 2017 году на украинском сайте по поиску работы work.ua: «Глава молодёжной организации (очевидно, в городе Кременчуге. — Авт.) УНА-УНСО (2012—2015), громадский активист, «Евромайдан Варшава», организатор Дней польской культуры в Кременчуге, Дня Европы. Проведение мероприятий ко Дню Европы в Лётном колледже (там же, где проводил мероприятия с участием польских дипломатов ее отец. — Авт.), принимала активную роль в центре дипломатии Украина-Польша, активное участие в проведении мероприятия посадки Катынского дуба в Кременчуге».

Судя по тому, что Светлана Шолудько указала законченную в мае 2015 года 5-ю гимназию города Кременчуга, можно предположить, что в 2014 году она вернулась в родной город и закончила там обучение, и лишь затем снова приехала в Варшаву. В её списке работ — охранница в варшавском супермаркете (апрель-август 2016 года) и управляющая гостиницей Anat-Mar в Варшаве (август-ноябрь 2016-го), после чего в марте 2017-го она уже работает продавщицей на вещевом рынке в Кременчуге.

Стоит заметить, что и сам Анатолий Шолудько продолжал бывать в родных пенатах, но уже в новом качестве.

«Сегодня мэр Виталий Малецкий провел официальную встречу с генеральным консулом Республики Польша в Харькове Янушем Яблонским, — сообщалось 23 мая 2016 года на сайте «Кременчуг Today». — На встрече польскую сторону также представлял вице-консул Генерального Консульства Республики Польша в Харькове Ян Здановский, общественный деятель и краевед Анатолий Шолудько, председатель областного союза поляков Виктор Маренич».

Не вписались в поворот: коронавирус ударил по европейским националистам © AP, Virginia Mayo Малгожаты Госевской, данное ему 31 августа 2015 года. В письме Госевская информирует, что «с паном Анатолием Шолудько познакомилась на Украине на Майдане», характеризует его положительно, он подвергался преследованиям на Украине в 2012 году за свои исследования и т.д.

О Госевской я уже не раз упоминал в статьях как о союзнике украинских националистов и того же Мазура из УНА-УНСО*. Госевская на тот момент была главой комитета Сейма по иностранным делам, позже заняла пост вице-председателя Сейма. Её бывший муж, погибший в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, Пшемыслав Госевский, в 2005—2006 и 2007—2010 годах был главой парламентской фракции «Права и справедливости», а в 2006—2007 годах возглавлял Постоянный комитет Правительства Польши (с 2007 года в ранге вице-премьера). Влиятельная семья.

Неудивительно, что при таком покровителе Шолудько быстро развил очень активную деятельность на украинско-польском направлении.

«По приглашению общественной организации Ruch edukacji narodowej («Национальное образовательное движение», создано в 2012 году для борьбы за «национальное сознание» в школе активистами, близкими к движению «Солидарность». — Авт.) и Института им. Романа Рыбарского, на минувшей неделе делегация представителей Конгресса украинских националистов во главе с главой партии Степаном Брацюнем нанесли визит в соседнюю Польшу, — говорится в статье, вышедшей 19 ноября 2015 года в газете Конгресса украинских националистов «Нация и держава». — В рамках этого визита состоялись встречи с общественными и политическими деятелями Польши, депутатами польского Сейма. 9 ноября 2015 года члены украинской делегации приняли участие в конференции на тему: «Политика Польши в условиях российско-украинского конфликта», которая проходила в Варшаве».

В заявлении, процитированном в статье, упоминается глава Союза имени Симона Петлюры Анатолий Шолудько, он же присутствует на опубликованной фотографии участников визита. Упомянуто, что «после подписания заявления состоялось возложение цветов к памятникам польским невинным жертвам Волынской резни».

Стоит отметить, что Конгресс украинских националистов — это политическая партия, созданная в 1992 году на Украине бандеровской версией ОУН. Той самой, которая в мае 1941 года опубликовала программный документ «Борьба и деятельность ОУН во время войны», где говорилось: «Национальные меньшинства подразделяются на: а) дружественные нам, то есть члены всех порабощенных народов; б) враждебные нам, москали, поляки, жиды. а) Имеют одинаковые права с украинцами, они могут возвратиться на свою родину. б) Уничтожаются в борьбе кроме тех, кто защищает режим: переселение в их земли, уничтожать прежде всего интеллигенцию, которую нельзя допускать ни до каких правительственных учреждений, и вообще сделать невозможным появление интеллигенции, то есть доступ до школ и т.д.».

Как «Азов» копировал в миниатюре Третий рейх © vk.com, Игоря Мазура, а также представителей «Национального корпуса». Два с половиной года я уже писал об этом мероприятии, но лишь теперь стало ясно, что же был при ее подготовке главным связным между польскими парламентариями и украинскими националистами.

Отдельная история — это регулярное посещение членом УНА-УНСО и главой Союза имени Симона Петлюры маршей польских националистов, проходящих в Варшаве каждый год 11 ноября в День Независимости. Шолудько с семьей был на этом марше в 2016-м и 2017-м годах, в 2018-м по каким-то причинам там присутствовали лишь его жена и дочь, но в 2019-м семья там была уже в сборе.

Часто эти акции превращаются в миниатюрные марши с украинским флагом (в то же время на Украине Шолудько, наоборот, выступает с польским флагом), где рядом с унсовцем можно увидеть Мариуша Патея, возглавляющего упоминавшийся выше Институт имени Романа Рыбарского (структуру, которая тесно связана с украинскими националистами).

Как видим, этот персонаж смог превратиться в достаточно эффективного лоббиста… Вопрос только, чьих интересов? Интересов Польши на Украине (где он превращает местных националистов в слуг польских панов) или украинских националистов (для которых он наводит мосты с правящей верхушкой Польши)? Или это игра сразу в две руки?

* Деятельность организаций запрещена в РФ