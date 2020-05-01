Дружба с врагами. Как радикалы-«азовцы» работают с польскими ультраправыми

Польша - давний "любимый" враг украинских националистов. Поляков они считают империалистами, которые ранее захватили огромную часть Незалежной, установили там колониальный режим и часть «этнических украинских земель» (Надсянье и Холмщину) в итоге удержали за собой

Апология убийц. На Украине оправдывают Волынскую резню © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Юрию Горскому вождь «Патриота Украины» и Социал-национальной ассамблеи Андрей Билецкий (правда, опубликовал Горский интервью лишь в конце 2014 года). Среди прочего Билецкий, сам уроженец Харькова и находившийся в штаб-квартире «Патриота Украины» в этом городе, упомянул о польско-украинских отношениях: «Казаки резали поляков. Резали жутко. Речь идёт о десятках и сотнях тысяч человек. Точно так же, как и поляки вели себя на территории Украины. Казаки несколько раз доходили до Варшавы и Кракова. То есть попадали на коренную территорию Польши. Это исторический враг».

Не случайно 14 апреля 2010 года «патриотовцы» жгли в центре Киева флаги «враждебных Украине стран», к которым отнесли Польшу, Россию и Израиль. Кстати, этим дело не ограничилось. 18 июля 2013 года «патриотовцы» провели перед посольством Польши в Киеве акцию, в ходе которой, откровенно копируя ролики ИГИЛ* с казнями, перед телекамерами поставили на колени и отрезали ножом голову чучелу, изображавшему президента Польши Бронислава Коморовского.

Годом позже из таких вот татуированных крепких молодцов будет создан добровольческий батальон (с 17 сентября 2014 года — полк) «Азов», который поедет наводить «украинский порядок» (как они себе его представляют) в Донбасс. Как вспоминал в первом интервью в качестве комбата, данном 17 июня 2014 года «Украинской правде», Билецкий после освобождения 24 февраля 2014 года из Холодногорской тюрьмы: «Меня встретили друзья: активисты из правых организаций, футбольные ультрас, бывшие члены организации «Патриот Украины» и других правых организаций… Наша группа и стала со временем костяком батальона "Азов"».

И кто бы мог подумать, что еще через год в политических структурах «Азова» появится специальный представитель в Польше, который будет уверять поляков в искренней дружбе со стороны украинских праворадикалов?

Вот, например, 9 октября 2018 года на популярном сайте fronda.pl опубликовано интервью, взятое у этого представителя «азовской партии» известным польским журналистом Марцином Яном Орловским, под названием «Владислав Ковальчук: Украинские патриоты хотят сотрудничать с Польшей!»

В нём Ковальчук заверяет: «С нашей стороны было много пропольских жестов, в том числе возложение цветов к памятнику жертвам Волыни в Варшаве и Волыни. В Варшаве я сделал это лично с представителями журнала «Штурм» и института имени Романа Рыбарского… Я помню, когда ко мне пришла моя подруга из Варшавы, и, если она читает это интервью, она наверняка вспомнит ситуацию, о которой я упомяну.

Мы вместе смотрели материал из National Media, где один человек из Пшемысля сказал, что его будут избивать за польский язык и якорную рубашку (с гербом Варшавы. — Авт.) в Украине. Так получилось, что моя подруга гуляла со мной во Львове, одетая в футболку с символикой Варшавского восстания, мы говорили по-польски, она была со мной в штабе львовского отделения «Национального корпуса». Там она также говорила со мной по-польски. Она спокойно вернулась в Варшаву, наслаждаясь приятным отдыхом».

Какая идиллия! Интересно, а Ковальчук рассказывает полякам, что военная школа полка «Азов» названа в честь первого вождя ОУН Евгения Коновальца, в 1930-е годы руководившего террористическими актами против польских чиновников? Или о том, что позаимствованный еще в 2006 году «Патриотом Украины» у почившей перед этим в бозе партии партия «Государственная самостоятельность Украины» (укр. «Державна самостійність України», ДСУ) символ, на фоне которого он фотографировался годом ранее на акции ивано-франковского «Национального корпуса», называется «Великодержавный сокол» и предполагает расширение Украины за существующие границы? Вряд ли.

Впервые в качестве представителя «азовского» движения в Польше Ковальчук упоминается на «азовском» сайте «Национальный журналист» двумя годами ранее: «10 ноября (2016 года. — Авт.) перед празднованием Дня Независимости обществом культуры и традиции «Niklot» была организована международная конференция при участии украинских, польских, хорватских, итальянских и российских националистов… Слово было передано члену Гражданского корпуса «Азов» Ивано-Франковска и представителю «азовского» движения в Польше Владиславу Ковальчуку, который сделал краткую презентацию под названием «"Азов" — от парамилитарной организации до всеукраинского националистического движения», в которой раскрыл историю «Азова» до «революции достоинства», «черных человечков», создание батальона и полка, а также о текущей деятельности на фронте и в тылу и постепенный переход к политической деятельности в рядах новосозданной партии "Национальный корпус"».

До этого Ковальчук фигурировал в публикациях на «Национальном корреспонденте» 30 декабря 2015 года, но исключительно в контексте деятельности Ивано-франковского областного отделения Гражданского корпуса: «30 декабря, представители Гражданского Корпуса «Азов» приняли участие в пресс-конференции… Руководитель идеологической референтуры Гражданского корпуса «Азов», Владислав Ковальчук, подчеркнул…».

При этом, что интересно, в сентябре 2015 году интервью с Ковальчуком в статусе «представителя полка «Азов» в Польше» (так представился он сам) опубликовал в своём очередном номере польский ультраправый журнал «Штурм».

Причем, это не то, чтобы интервью было взято к Ковальчука по поводу назначения на этот пост — просто в этом номере «Штурма» была опубликована целая серия интервью с представителями зарубежных ультраправых организаций: кроме Ковальчука, там были записи бесед с вице-президентом «Молодых национал-демократов» (молодежное отделение Национал-демократической партии Германии) Пьером Дорнбрахом, главой действовавшей в российском Калининграде организации «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС) Александром Оршулевичем и представителем нидерландского «Черного фронта», скромно представленным просто как Ричи.

В интервью Ковальчук рассказал о себе ряд интересных моментов: «Я приехал в Польшу в 2012 году, чтобы изучать международные отношения. С 2010 года я являюсь активным членом СНА (Социал-национальной ассамблеи. — Авт.) — «Патриота Украины», организации, на базе которая была создана полк «Азов». В СНА я вступил после создания отделения организации в моем городе. СНА я выбрал не случайно, а исходя из идеологических взглядов. Мне очень понравилась идея создания альтернативной стратегии развития стран Центральной и Восточной Европы. Я никогда не любил выбор между русским и западным империализмом, всегда был сторонником третьего пути».

Интересно, что Ковальчук вообще не упоминает о том, что Гражданский корпус «Азов» назначил его на пост представителя в Польше, скорее выглядит так, что кто-то в руководстве организации одобрил инициативу проживающего в соседней стране соратника: «Находясь в Польше, я начал думать о польско-украинских отношениях и о сотрудничестве польских и украинских националистических организаций. Основной причиной этого было не только географическое соседство и экономическое партнерство, но и видимая поддержка Украиной поляками не только во время революции (Революции Достоинства, то есть Евромайдана. — Авт.)… Главный идеолог полка «Азов» Олег Однороженко был стипендиатом в Варшавском университете и имеет много коллег в Варшаве и по всей Польше… Во время партийной школы полка я «Азов» только что разговаривал с Олегом, и он сказал, что мы всегда открыты к сотрудничеству с организациями, которые хотят начать польско-украинский диалог».

Под «только что прошедшей партийной школой полка «Азов», упомянутой Ковальчуком, вероятнее всего имеется в виду то, о чем 23 июля 2015 года написал в Facebook видный член «азовского движения» и депутат Верховной Рады депутат Олег Петренко: «В Карпатах Гражданский корпус «Азов» открыл «Школу нациократии». Начальная программа включает в себя идеологическую подготовку, политическое образование, развитие лидерских навыков и ряд других лекций, связанных с деятельностью Гражданского корпуса… В учебной программе принимают участие 120 активистов, волонтеров и ветеранов АТО со всей Украины».

В официальном видео о «Школе нациократии», опубликованном 10 августа 2015 года на YouTube-канале «азовской» видеостудии ZMIST, действительно дважды показан Олег Однороженко.

С определенной долей вероятности можно предположить, что примерно тогда же миссия Ковальчука в Польше в качестве представителя «азовского» движения и началась, так как, если бы он раньше оказался на этом посту, то странно, что выходящий с октября 2014 года и крайне дружественный «Азову» журнал «Штурм» ни разу не упомянул бы о нем.

Однако, уже к концу 2015 года Однороженко покинул Гражданский корпус «Азов», публично обвинив затем Билецкого в предательстве идеалов движения, убийстве соратников (таких как заместитель руководителя штаба Гражданского корпуса Ярослав Бабич) и превращении организации в секту обожателей Белого Вождя. Поэтому на какое-то время инициатива Ковальчук и его польских друзей из «Штурма» повисла в воздухе.

«Переломным моментом украинско-польского сотрудничества было участие редакторской команды журнала «Штурм» во всеукраинской акции «Требования нации», а впоследствии прибытия польской делегации в Киев на Балто-Черноморскую конференцию «Интермариум — геополитическая альтернатива для Центральной и Восточной Европы», в ходе которой были определены основные идеологические ориентиры, в результате завершилось общей символической акцией памяти погибших в украинском-польских этнических конфликтах на Волыни и Холмщине», — пишет Ковальчук в статье, опубликованной 7 декабря 2016 года на сайте «Национальный корреспондент».

Упомянутый марш «Требования нации — нет капитуляции» был проведен Гражданским корпусом «Азов» в Киеве 20 мая 2016 года, а конференция по Интермариуму состоялась 2 июля 2016 года. Опубликованы и фотографии с мероприятия, на которой выступает главный редактор журнала «Штурм» Витольд Добровольский.

И лишь когда с запуском инициативы Интермариума «азовцы» оказались заинтересованы в выстраивании зарубежных контактов, тогда их взгляды обратились к Польше и другим странам, а точнее — к действующим там ультраправым организациям.

Тем более, созданный в сентябре 2014 года группой польских праворадикалов журнал «Штурм» уже активно занимался продвижением идеи о том, что украинские ультраправые не являются врагами для Польши (об этом — в отдельной статье), подготовив тем самым почву.

«Националистический ежеквартальник Polityka Narodowa опубликовал в своем декабрьском номере обширную аналитическую статью об «азовском» движении под названием «История и деятельность «азовского» движения». Статья опирается на украинские и польские источники, включая материалы с сайта информационного агентства AzovPress, — писал 27 декабря 2016 года Ковальчук. — Кроме этого, большую часть номера было посвящено первой части воспоминаний из визита на Донбасс редактора националистического журнала «Штурм» Витольда Добровольского под названием «Три выезда на Восточный фронт»… Кроме этого, еще одна статья Витольда Добровольского под названием «"Азовское" движение и его национализм» вышла в журнале Wszechpolak, который издается польской националистической организацией Młodzież Wszechpolska. В статье описывается идеология «Азова», украинско-польские отношения, создание политической партии и концепция Балто-Черноморского союза, а также следующие шаги украинско-польского сотрудничества».

Кроме того, 25 ноября 2016 года Ковальчук рассказывает об акции, проведенной сторонниками Добровольского: «Среди таких стоит отметить инцидент, произошедший в этом году на Марше Независимости в Варшаве. Ранее во время Маршей Независимости никогда не доходило до антиукраинских провокаций наподобие сожжение флага Украины… После марша польскими националистами был избит лидер антиукраинской организации Narodowa Wielka Polska Дамиан Бенько, в ходе чего он потерял два организационных флага, а на второй день еще и баннер».

В «Черный блок» проукраинских неонацистских группировок в Польше, регулярно создаваемый на Маршах Независимости, входят «Штурмовики», созданных вокруг журнала «Штурм», радикально-неоязыческое общество Niklot и «национал-автономы».

Отметим еще существование проукраинской организации в Варшаве — Института имени Романа Рыбарского, директором которого является Мариуш Патей. Организация регулярно упоминается Ковальчуком при описании его действий в Польше. В декабре 2019 года в Facebook была опубликована фотография украинских и польских активистов, позирующих рядом друг с другом с флагами своих стран, где Патей (высокий лысый мужчина) стоит рядом с Ковальчуком.

В чем же состоит деятельность самого Ковальчука? Во-первых, в «работе лицом» на различных мероприятиях. Во-вторых, в проведении пропагандистских лекций.

Вот, например, из сообщений на сайте «Национальный корреспондент»: «3 февраля (2017 года. — Авт.) состоялась очередная встреча между украинскими и польскими националистами, инициированная Обществом культуры и традиции «Никлот». В ходе встречи член Ивано-Франковского отделения и зарубежный представитель партии «Национальный корпус» Владислав Ковальчук провел лекцию об истоках украинского национализма, этапах развития националистического движения в Украине и взгляде украинских националистов, в частности партии «Национальный корпус» на украинско-польские отношения, их дальнейшее развитие, и попытки спровоцировать очередные конфликты путем жалких и дилетантских провокаций фанатов Кремля… Стоит также добавить, что на встрече присутствовали журналисты из авторитетных варшавских СМИ, которые заявили о своей готовности помогать бороться с провокациями и в ближайшем будущем намерены шире представить деятельность, цели и идеологию «Национального корпуса» в польских СМИ».

И далее: «25 марта (2017 года. — Авт.) по инициативе активистов «Национального корпуса» и сильной поддержке группы независимых националистов Szturmowcy, которая родилась в кругах националистического журнала Szturm, состоялся идеологический рейд в город Познань, где была проведена встреча с представителями нескольких националистических организаций, поддерживающих сотрудничество между польским и украинским националистическим движением. Во время встречи представителем партии «Национальный корпус» Ковальчуком Владиславом была проведена лекция о зарождении полка «Азов» и партии «Национальный корпус», а также рассказано о ряде общественных инициатив, созданных активистами партии, такие, как литературный клуб «Пломінь» и издательство "Ориентир"».

Кроме того, в 2017 году время Ковальчук вел пропагандистский блог на польском языке nationalcorps.wordpress.com, который сейчас опустошен и сложно судить о его содержании (сохранились лишь отдельные перепечатки на ультраправых польских сайтах, связанных с «Штурмом), и еще один — nationalistdiaries.wordpress.com, который сохранился со всем контентом.

В-третьих, как уже упоминалось выше, при возможности Ковальчук даёт интервью и рассылает пресс-релизы польским СМИ от лица «Национального корпуса».

В-четвертых, это участие в пропагандистских акциях, самая известная из которых — возложение 11 июля 2017 года Ковальчуком от «Нацкорпуса», представителями «Штурма» и Института имени Романа Рыбарского цветов к памятнику жертвам Волынской резни в Варшаве. Это мероприятия было описано не только «Национальным корреспондентом» и «Штурмом», но и, например, на популярном сайте niezalezna.pl, использовавшим фотографии из Gazeta Polska.

На этих фотографиях несложно узнать и Ковальчука, и Патея.

Контекст большинства заявлений Ковальчука, пик активности которого пришелся на 2017 год, сводится к тому, что он говорил в интервью «Штурму»: «Сегодня в Украине нет антипольских настроений и там ненавидят людей, которые пытаются спровоцировать обе стороны…. Мы не требуем от поляков уважать ОУН-УПА*, но, как мы, как и поляки, имеем право на своих героев. Они были врагами полякам, но для нас это первый символ национально-освободительной борьбы против советской империи и немецкой оккупации».

И так далее.

* Организации запрещены Верховным судом РФ