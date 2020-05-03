Конституционный суд Молдавии по запросу оппозиции приостановил вступление в силу кредитного соглашения с РФ, а 7 мая инстанция вынесет вердикт, брать ли стране вообще эти деньги

Молдавия, которая давно и плотно подсела на иглу кредитов (МВФ, Всемирного банка, ЕС, Румынии и прочих западных доноров) вдруг встала перед острой дилеммой — а брать ли деньги в виде помощи, предложенной Россией. В разгар пандемии, да еще и в рамках борьбы с коронавирусом!.. Уж не вынашивает ли Москва коварный план в отношении Молдавии? Зачем стране отремонтированные дороги? Зачем бороться с засухой? А бизнесу разве нужна поддержка, который не работает почти два месяца?

Ирония? Сарказм? Неудачный юмор? Ну уж нет! Это логика молдавской оппозиции — трех партий «ПАС», «ДА» и группы «Про-Молдавия». Чтобы не путать читателя аббревиатурами, просто укажем лидеров — Майя Санду, Андрей Нэстасе и бывший соратник сбежавшего из страны олигарха Плахотнюка — Андриан Канду. Политики обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы тот приостановил вступление в силу кредитного соглашения с Россией. А тот не просто приостановил, а 7 мая вынесет вердикт о надобности 200 миллионов евро. Карантин и оптимизм. Как Молдавия прожила месяц в режиме ЧП © Пресс-служба Минобороны РФ | Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Главный аргумент оппозиции: российские деньги Молдавии не нужны, по той причине, что Москва вынашивает планы по установлению своего влияния в республике. При этом о западных кредитах оппозиционные политики умалчивают.

Если Молдавия не получит денег, что тогда?

Страна оказалась в очень сложной финансовой ситуации. Но с экономической точки зрения положение станет еще сложнее, если судьи заблокируют получение средств. Тогда правительство Молдавии будет вынуждено отказаться от:

— ремонта дорог

— субсидирования процентов по кредитам для предприятий

— программы возмещения НДС для экономических агентов

— выделения дополнительных средств для поддержки медицинской системы

— реализации мер, направленных на смягчение последствий засухи,

— от других расходов, необходимых для функционирования государства в условиях пандемического экономического кризиса, а также чрезвычайного положения в сельском хозяйстве.

Какова реакция президента

Президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционных политиков к диалогу, напомнив, что в первую очередь пострадают граждане страны, если в казну не поступят средства российского кредита.

— Бюджет и налогово-бюджетная политика вступили в силу, но эти два документа были опротестованы в Конституционном суде группой Канду. Понимаем, что здесь есть интерес аннулировать положение об изъятии части 9-еврового сбора в аэропорту, которую мы решили направить в бюджет. Кому-то это не нравится, вот и хотят отменить. Но если заблокируют бюджет, будет сложная ситуация с социальными выплатами, — пояснил свою позицию Игорь Додон. Придется обратиться к ЕС, МВФ и РФ: Додон спрогнозировал значительное падение ВВП Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он также высказался относительно российского кредита, решение по которому предстоит принять судьям Конституционного суда 7 мая.

— Государство нуждается в ресурсах, чтобы справиться с пандемией. Я говорил с людьми, они не понимают, что вы делаете и почему намерены заблокировать поступления в бюджет. Деньги, которые должны пойти на дороги, поддержку предпринимателей, включая субвенции по кредитам, медицинскую систему, социальные выплаты, на сельское хозяйство. Все это будет аннулировано. Те, кто начал этот процесс, должны будут взять на себя ответственность. Не думаю, что судьи — враги собственного народа. Давайте оставим в стороне геополитическую борьбу, давайте встретимся и обсудим. Ведь пострадают обычные люди, а не те, у кого активы и семьи за границей, — обратился Додон к судьям Конституционного суда и оппозиции.

Почему Конституционный суд вмешивается в экономику

Ответ на этот вопрос, уверены эксперты, стоит искать в развернувшейся политической борьбе. Из-за карантина собираться на митинги и акции протеста категорически запрещено, однако политическая борьба продолжается, теперь уже в кабинетах. Кабинетах Конституционного суда, который по запросу оппозиции решил высказать свое решительное «фэ».

Однако эксперты-государственники считают, что здравый смысл и острая экономическая необходимость очевидны. Бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш уверен: говорить о том, что при заключении кредитного соглашения с Россией были нарушены какие-либо принципы суверенитета страны, просто несерьезно.

Не видит никакого нарушения суверенитета в заключенном соглашении и бывший вице-премьер Виктор Степанюк. Эксперт отметил, что этот договор ничем не отличается от многих других, заключенных Молдавией, а все законные процедуры при его подписании были соблюдены.

Экономический разбор: что будет дальше?

В случае блокирования этого финансирования со стороны Конституционного суда, правительство должно будет прийти в парламент с проектом изменений, существенно сократив расходы бюджета на поддержку национальной экономики, на создание рабочих мест для граждан, возвращающихся из-за границы, а также на некоторые социальные расходы и инвестиции.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что ответственность за это ляжет на тех, кто спекулирует и занимается политическими игрищами вокруг этой темы.

По словам Кику, если это соглашение будет признано неконституционным, тогда появится опасность того, что правительство не сможет финансировать расходы.

— Речь идет, в первую очередь, о ремонте дорог, что застрагивает 900 мэрий страны. В этом году, как и в предыдущие, у нас есть программа по восстановлению дорожной инфраструктуры в населенных пунктах. Кроме известной всем пользы, это и рабочие места для граждан, вернувшихся из-за границы, — сказал Кику.

Также премьер считает, что под вопросом окажется и возмещение НДС. Эта программа призвана оказать поддержку экономическим агентам, которые понесли убытки из-за эпидемии. Неясной будет и перспектива финансирования процентных ставок по кредитам, а также меры по социальной поддержке. Молдавия по-прежнему будет получать российский газ через Украину — Додон © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— Все спекуляции вокруг российского кредита носят геополитический характер в надежде лишить правительство возможности финансировать приоритетные расходы страны в очень сложных условиях, — заявил Кику.

Ведь без российского кредита Молдавия не сможет финансировать бюджетный дефицит.

Ранее соглашение о кредите подписали в Москве замглавы Минфина РФ Тимур Максимов и молдавский посол Андрей Негуца. О нем договорились в прошлом году президенты Игорь Додон и Владимир Путин, деньги предполагалось использовать для строительства дорог и других инфраструктурных проектов. Однако из-за пандемии коронавируса часть средств планируется перенаправить на борьбу с сопутствующим экономическим кризисом.