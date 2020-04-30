Депутаты Верховной Рады до конца не осознают трагическую ситуацию, которая складывается в стране. Об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на внеочередном заседании парламента в четверг, 30 апреля

По её словам, «по всем параметрам «летит» доходная часть бюджета Украины».

«За третий месяц мы не дополучаем в доходную часть примерно 25 млрд грн. Вы понимаете, это говорит о том, что по году это будет где-то до 300 млрд грн и больше», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что при этом бюджет секвестировали всего на 120 млрд грн.

«У нас реально сегодня может сложиться такая ситуация, что даже вот эти повышенные зарплаты наблюдательным советам не будет за что платить», — предупредила политик, добавив, что страна никогда ранее не переживала такой финансовый коллапс.

«Это крах!»: Тимошенко требует от правительства срочно решить, как поднять экономику Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Страна неуправляема»

Тимошенко сообщила, что на этом фоне включили спекулятивную модель продажи ОВГЗ без ограничений.

«Что это означает? Это означает, что сегодня, буквально вот сейчас, 10 млрд гривен ещё дополнительно добавили к государственному долгу», — пояснила лидер «Батькивщины».

И добавила: будет ситуация, когда госдолг превысит ВВП страны, — и «это уже не просто угрожает национальной безопасности Украины, это крах».

Тимошенко также отметила, что один за другим останавливаются атомные энергоблоки украинских АЭС: «это означает, что коллапс энергосистемы достиг апогея», и никакой антикризисной программы на этот случай нет.

«Максимум, что они объявили, это выключение трёх блоков АЭС. Это путь в никуда», — подчеркнула политик.

Кроме того, по её словам, следующий урожай будет на Украине до 25% ниже урожая прошлого года, при этом нет никаких решений по защите продовольственной безопасности.

«Я говорю вам, что страна неуправляема и что нам надо немедленно требовать собрания правительства, парламента и президента, — заявила Тимошенко. — Потому что ещё неделя-две-три такого управления, и мы страну не соберём».

«Как воздух нужен мир»

Портнов: Власти не делают ничего для установления мира в Донбассе © aportnov.com Юрий Бойко.

«Еще месяц назад нам говорили, что страна лучше, чем когда-либо, готова к кризисным испытаниям. Оказалось, что это просто пустые слова», — подчеркнул политик, чье сообщение приводит 30 апреля официальный сайт партии.

Бойко аргументировал своё утверждение данными о динамике выполнения госбюджета в первом квартале 2020 года.

«По итогам трёх месяцев в госбюджет поступило на 27,6 млрд гривен меньше, чем запланировано. Оказалось, что грош цена и разрекламированным реформам, и всем заявлениям власти о помощи и поддержке медицины, которую она в первые недели эпидемии якобы поспешила оказать», — сказал Юрий Бойко.

Депутат отметил, что на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине потратили лишь немногим более одного миллиарда гривен, и «пока в стране разворачивалась эпидемия, президент, парламент и правительство решали какие-то свои кадровые вопросы, плели интриги, продавали землю, торговались с МВФ, но для устранения реальных угроз не делали ничего, кроме введения карантина».

Бойко подчеркнул, что при этом финансирование медицины «оказалось хуже, чем в первом квартале прошлого года, когда в мире никакой пандемии и в помине не было».

«Без мира в Донбассе». Политолог Якубин объяснил, из-за чего Зеленский может лишиться поддержки в обществе © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

По словам Бойко, после всего этого власти доверять нельзя, и все расходы из Фонда борьбы с коронавирусом необходимо жёстко контролировать, и фракция ОПЗЖ «будет добиваться создания Временной следственной комиссии Верховной Рады для контроля за расходованием средств из антикризисного Фонда».

По мнению Юрия Бойко, необходимо менять приоритеты в работе парламента: во-первых, «нужно вносить новые изменения в бюджет, чтобы реально укрепить медицину, стимулировать экономику и помочь украинским семьям», во-вторых, «в повестке дня работы парламента должны, наконец, появиться законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями».

Политик подчеркнул, что «Украине как воздух нужен мир, чтобы остановить жертвы, преодолеть эпидемию и не допустить коллапса экономики».