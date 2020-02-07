Прах разведчика был похоронен в 1960 году на Холме славы во Львове. Останки готова забрать его племянница Маргарита Брюханова, чтобы перезахоронить их в Екатеринбурге.

Мэр Львова Андрей Садовый отказался дать согласие на эксгумацию, сославшись на государственную политику.

«Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Это вопрос государства», — заявил Садовый.

История ещё не закончена. Украина.ру предлагает посмотреть фильм, снятый к 100-летию Николая Кузнецова
История ещё не закончена. Украина.ру предлагает посмотреть фильм, снятый к 100-летию Николая Кузнецова
© РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
Сотрудник советских органов безопасности, партизан Николай Кузнецов в годы войны, находясь за линией фронта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников немецкой оккупационной администрации. В марте 1944 года в селе Боратин Кузнецов погиб в бою с отрядом УПА*.

Надгробие Николая Кузнецова во Львове периодически подвергается нападениям украинских неонацистских организаций.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ