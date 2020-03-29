Пандемия коронавируса COVID-19 среди прочего обнажила в людях и хорошие, и плохие качества. При этом затронуты оказались все стороны человеческой жизни

В пятницу 27 марта стало известно, что число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в России перевалило за тысячу. Что касается Украины, то там количество зараженных перевалило за две сотни. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 марта, что в стране начинается борьба со спекулянтами. Секс и эпидемия. Парадоксальное последствие древней болезни для украинской культуры © скриншот YouTube

«Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», — заявил Зеленский.

Но пока некоторые украинские корпорации наживаются на попавших в беду согражданах, многие всемирно известные компании пытаются облегчить участь населения планеты.

Не одним глазком

Пиарщик, продюсер и медиаэксперт и кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года Владимир Петров из Киева на уходящей неделе был не очень-то рад.

«Здравствуй, дорогой Pornhub! Пишет тебе Вова Петров из Украины. У нас всё хорошо, карантин, можно до обеда и даже после обеда аж до обеда следующего дня валяться в кровати и смотреть фильмы и ролики на твоём сайте. Спасибо тебе, кстати, за них! Особенно за те которые доступны для премиум аккаунтов. Кстати, по поводу премиум аккаунтов хочу спросить: — А не а***л (обнаглел — Ред.) ли ты, дорогой Pornhub раздавать премиум на шару?! Получается, что все мы, люди которые честно оплачивали его и кормили тебя все эти годы, остались ни с чем? Ты просто так, на шару подарил доступ всяким лентяям, которые передёргивали на ролики в свободном доступе, сделал их равными нам, а нас, премиум-абонентов, опустил до их уровня не подарив ничего!» — написал Петров в Facebook 25 марта.

Впрочем, судя по содержанию всей записи, это скорее всего шутка. Но вот то, что №1 среди сайтов с видео для взрослых во всем мире — Pornhub — подарил бесплатный доступ населению Земли к своей премиум-подписке — чистая правда.

«Помогите сгладить кривую коронавируса. Pornhub призывает людей во всем мире помочь сгладить кривую Коронавируса, изолируя себя и наслаждаясь БЕСПЛАТНЫМ Premium», — гласит объявление на сайте.

Тем, кто хочет получить подписку, а она будет действовать до 23 апреля, предлагается поставить галочку у одного из двух пунктов. Один из них выглядит так: «Я согласен на самоизоляцию и насладиться Premium видео бесплатно». Второй — «Я не буду самоизолироваться, но обещаю, что буду регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию».

Только после того, как пользователь выберет один из двух пунктов, он получит доступ к бесплатной подписке.

Что характерно, данное объявление размещено на фоне графика, демонстрирующего зависимость количества заболевших от самоизоляции, а также возможности системы здравоохранения. Украинские секс-шопы зарабатывают на коронавирусе © Toby Simkin / flickr

Премиум-подписка позволяет смотреть размещенное на ресурсе порно в Full HD (1080p). При этом просмотр видеороликов не прерывается рекламой. При этом для ее получения не требуется вводить данные банковской карты. Доступна она будет до 23 апреля. Сначала такую акцию сайт ввел для граждан Италии. Но по мере того, как болезнь захватывала мир, все яснее становилось, что на карантин уйдет вся планета. В итоге 24 марта сайт решился на такую акцию.

Как сообщила пресс-служба ресурса, после того как 12 марта сайт предоставил доступ к бесплатной премиум-подписке, количество посетителей из Италии за один лишь день выросло на 57%. Кроме того, аналитики ресурса отметили в целом рост мирового трафика в марте, когда в разных странах вводилась самоизоляция.

Почин Pornhub поддержали и другие популярные сайты для взрослых. Среди них — xHamster, входящий в тройку самых посещаемых сайтов. Все они помогли скрасить одинокие будни тем, у кого нет пары, и разнообразить сексуальную жизнь тем, у кого есть пара. А кроме того, наверняка приобрели преданных фанатов, часть их которых после окончания пандемии наверняка захочет купить платную подписку.

Вся наша жизнь — игра

Значение игры для человеческой цивилизации универсально. В вышедшей в 1938 году книге Homo ludens («Человек играющий». — Ред.) нидерландский историк и культуролог Йохан Хёйзинга доказывает, что игра — это не феномен культуры, она гораздо древнее таких феноменов и наблюдается еще у животных. Культура, утверждал Хёзинга, вырастает из игры. Он предупреждал, что в современной цивилизации игра убывает, а это может быть чревато крушением культуры в варварство и хаос. Словно в подтверждение слов исследования через год после публикации его трактата началась страшнейшая война в истории человечества.

То, что нет ничего серьезнее игры, доказывает и мировая индустрия компьютерных игр, где прибыли исчисляются миллионами долларов, а знаменитые игроки своими действиями во время турниров могут вызвать даже проблемы в отношениях между странами. Кому пандемия, а кому — заработок. На Украине начали войну со спекулянтами © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что связанные с компьютерными играми компании и сервисы, среди которых такие гиганты, как Steam, Ubisoft и Epic Games, приняли решение о бесплатной раздаче некоторых игр.

В общем, геймерам теперь раздолье, главное — за всем этим не забыть о работе из дома.

Кроме того, многие компании-разработчики начали оказывать помощь своим сотрудникам, так, Вlizzard Entertainment начала передавать сотрудникам мыло, туалетную бумагу и бумажные полотенца.

Blizzard:

— sent (most) everyone home to be remote

— is still paying janitorial, security, and cafe staff their standard wages

— gave thousands of employees a care package of soap, toilet paper, and paper towels via a drive-thru in the parking garage



♥️ pic.twitter.com/kpjRoud4MT — Jens (@OhaiJens) March 20, 2020

​Более того, некоторые компании решили пожертвовать деньги на борьбу с COVID-19. Так, польская CD Projekt пожертвовала на эти цели 4 млн злотых (почти $1 млн. — Ред.). Эти деньги получила польская благотворительная организация WOŚP.

Американцы из Riot Games пожертвовали Лос-Анджелесу на борьбу с коронавирусом $1,5 млн. При этом $500 тыс. были направлены со счета компании, а еще по полумиллиону долларов пожертвовали её сооснователи — Марк Меррилл и Брэндон Бек.

Не остались в стороне от общей беды и отечественные разработчики. Еще в конце января СМИ сообщили, что компания Wargaming — разработчик так полюбившихся всему миру «танчиков» — пожертвует $10 млн на борьбу с коронавирусом в Китае.

Любовную лодку потопит COVID

Еще одним следствием пандемии стала проверка чувств на крепость. В Китае, оправляющемся после вызванной местными кулинарными пристрастиями эпидемии, с удивлением обнаружили, что коронавирус повлиял и на количество счастливых семей. В некоторых провинциях Китая вынуждены были ограничить прием тех, кто хотел развестись.

Издание Daily Mail передает слова служащего по регистрации браков городского округа Дачжоу, провинции Сычуань на юго-западе Китая, Лю Шичжуна, который рассказал о том, что нынешние показатели разводов превышают докарантинные.

«Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод», — отметил служащий. Вирус и психоз. Что на самом деле распыляют над Киевом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Вирус и психоз. Что на самом деле распыляют над Киевом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В другом городе — Сиань, что в провинции Шэньси, — количество желающих развестись привело к появлению очередей у загсов. При этом власти вынуждены были ограничить количество приема заявок — не более 14 день.

А в городе Фучжоу, в провинции Фуцзянь, установили еще более жесткий лимит — 10 заявлений в день.

Впрочем, те, кто хочет верить в крепость китайских пар, объясняют все еще и тем, что загсы были закрыты во время карантина, а теперь те, кто хотел, но не мог развестись в то время, когда болезнь свирепствовала в Китае, наверстывают упущенное.

Но слова местных чиновников не оставляют возможности для двойного толкования. Остается надеяться, что в конечном итоге разошедшиеся найдут свою настоящую любовь и будут гораздо счастливее, чем если бы они вдруг под конец жизни обнаружили, что жили совсем не с тем человеком, с которым представляли.