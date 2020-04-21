Планета сейчас переживает ситуацию «идеального шторма»: на полыхающую пандемию коронавируса накладывается всё более ужасающая тень мирового экономического кризиса

Некоторые эксперты говорят, что его последствия могут стать более катастрофическими, чем Великая депрессия ХХ века и Вторая мировая война.

Несмотря на опасения медиков, власти разных стран уже рассматривают сценарии постепенного выхода из карантина, так как национальные экономики трещат по швам, а количество зарегистрированных безработных достигает пугающих величин.

К утру 20 апреля в США было зарегистрировано 759 000 случаев заражения, 40 683 человека скончались. И политикам всё чаще задают вопрос: кто виноват во всех бедах?

В Соединенных Штатах это происходит на фоне приближающихся президентских выборов. И судя по всему, стратеги из предвыборного штаба Дональда Трампа нашли ему ответ на этот вопрос. Конечно, во всем виноваты коварные китайцы.

Пекин должен понести ответственность, если обнаружится, что там скрывали реальные данные о коронавирусе, заявил американский президент во время недавнего брифинга.

«Если выяснится, что власти Китая преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия», — подчеркнул он.

При этом он не исключил, что Пекин совершил ошибку не специально. «Ошибки случаются», — заявил Трамп, отметив, что это не так страшно, как намеренное сокрытие данных. В США уровень безработицы превзошел показатели 1945 года © REUTERS, Eduardo Munoz

Трамп и ранее сомневался в достоверности информации о коронавирусе, которая публикуется властями КНР. По его мнению, в Китае в реальности от COVID-19 умерло больше жителей, чем в США, которые сейчас лидируют по уровню заболеваемости и смертности.

Fox News, телеканал, который стоит на откровенно пропрезидентских позициях, ранее сообщил, что вирус мог возникнуть в одной из бактериологических лабораторий китайского города Ухань. Его якобы создали с целью продемонстрировать превосходство Пекина над Вашингтоном в области генной инженерии.

По данным канала, его распространение началось случайно, после того как заразился один из сотрудников. Президент США сказал, что Белый дом проводит расследования о возникновении вируса.

В свою очередь глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что на настоящий момент в мире не существует достаточных знаний, чтобы искусственно создать вирус.

Еще раньше на том же канале сенатор Линдси Грэм предложил выступить по отношению к Китаю в роли эдакого деревенского гопника и просто не платить Пекину триллион долларов. Эти деньги Минфин США должен выплатить китайским держателям американских государственных ценных бумаг и облигаций. Трамп отправит в Китай следователей для расследования вспышки COVID-19 © REUTERS, Leah Millis

«Мы могли бы отменить этот долг. Китай является крупнейшим государственным спонсором пандемий в мире. Иран является крупнейшим государственным спонсором терроризма. Мы устроили Ирану санкционный ад за распространение терроризма, и мы должны устроить санкционный ад Китаю за распространение пандемий», считает сенатор-республиканец. Мол, тех, кому я должен, я прощаю…

Государственный долг США недавно перевалил отметку в 24 триллиона долларов. Это заимствования для федерального бюджета, часть которых взята из центральных банков других стран в виде покупки бумажных гособлигаций (госгарантий), имеющих процентную доходность.

Данные казначейские бумаги считаются одними из самых надежных в мире. Сейчас держатели этих бумаг изрядно напряглись. Мало ли что ещё придёт в голову гопнику?

Когда начал распространяться новый коронавирус, Китай был страной, получавшей помощь от других государств. Однако когда ему удалось сдержать внутреннюю эпидемию, Пекин начал проводить «дипломатию масок», протянув руку помощи различным странам. Кто создал пандемию? Китай и США обвиняют друг друга в разработке коронавируса SARS-CoV-2 © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

По официальным данным, к 11 апреля маски и защитные комбинезоны были отправлены в более чем 130 стран и международных организаций.

Китай оправдал репутацию «всемирной фабрики», которая может массово производить различную продукцию. С марта было экспортировано 3,86 миллиарда масок и 37,5 миллиона комплектов защитной одежды.

К середине апреля Пекин направил медицинские команды в Иран, Ирак, Италию, Сербию, Камбоджу, Пакистан, Лаос, Венесуэлу, Филиппины, Мьянму, Казахстан и Россию.

Еще одним виноватым во всех американских бедах, что называется, до кучи, назначена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Трамп уже объявил о приостановке ее финансирования. Он обвинил ВОЗ в неэффективной реакции на кризис, сокрытии данных по изначальному распространению коронавируса в Китае и нежелании занять более жесткую позиции по отношению к Пекину.

Большая часть финансирования ВОЗ идет из двух основных источников. Первый — обязательные отчисления стран-участниц. Они рассчитываются на основании размеров ВВП и населения, но по факту еще не повышались после заморозки уровня платежей в 1980-х годах.

США перечисляют ВОЗ более 400 миллионов долларов в год, хотя у них уже накопилось 200 миллионов просрочки. Они являются главным спонсором организации, а их ежегодные отчисления в десять раз больше китайских. Добровольный донор-неплательщик: постпред РФ при ООН напомнил о многомиллионном долге США перед ВОЗ © REUTERS, Leah Millis

Второй источник — добровольные отчисления. Они поступают от правительств, филантропических организаций и частных лиц и обычно направлены на конкретные инициативы и проекты. В связи с этим ВОЗ труднее перенаправить их в случае экстренной необходимости, как в случае с пандемией Covid-19.

Трамп игнорирует тот факт, что ВОЗ отправила в Китай группу экспертов после достижения договоренности с властями. Результаты исследования позволили получить ценные сведения о вирусе и предпринятых Китаем мер против его распространения.

Обвинения Трампа в том, что организация слишком сильно зависит от Китая, звучат весьма иронично, учитывая, что многие государства-члены десятилетиями выражали недовольство чрезмерными влиянием на ВОЗ со стороны… США.

Если объявленная Трампом мера действительно будет реализована, это может повлечь за собой банкротство ВОЗ в разгар мировой пандемии.

ВОЗ не сможет эффективно координировать международные усилия по таким вопросам как разработка вакцин, закупка средств индивидуальной защиты для медиков, предоставление странам технического и экспертного содействия в борьбе с пандемией. Корнилов: Решение Трампа по ВОЗ – это диверсия общемирового масштаба © Владимир Трефилов

В целом, если США расширят сокращение финансирования на прочие мировые инициативы в сфере здравоохранения, которые курирует ВОЗ, жители бедных стран могут лишиться доступа к лекарствам и медицинским услугам.

Все это также станет ударом по долгосрочным стратегическим интересам Вашингтона. В течение десятилетий все ждали, что США сыграют одну из первых ролей в вопросах мирового здравоохранения.

Пытаясь переложить на других ответственность за неспособность своей администрации подготовить страну к появлению COVID-19, Трамп подал всем четкий сигнал: Америка больше не готова к роли лидера.

При подготовке текста использованы переводы сайта inosmi.ru