Система больна? Разрушит ли коронавирус капитализм

В свете успехов Китая и провала стран Запада в борьбе с пандемией COVID-19 в мире заговорили о кризисе капитализма как такового

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 20 апреля Дональд Трамп вечером 18 апреля, говоря о возможной вине Китая в утаивании информации о коронавирусе, в качестве подтверждения правоты своих слов сравнил количество пострадавших в Китае и в США.

«У нас не самое большое количество смертей в мире. Больше всего в мире — наверняка в Китае. Это огромная страна. Она пережила огромную проблему», — заявил Трамп во время брифинга.

К тому времени Китай заявил о пересмотре количества жертв COVID-19, увеличив их численность до более чем 4,6 тыс. человек. По словам китайцев изначально около 1,3 тыс. смертей не указали в статистике из-за хаоса первых дней эпидемии, а не из-за желания занизить количество жертв. Для сравнения — в США к моменту речи Трампа количество умерших от COVID-19 достигло почти 40 тыс. человек.

Эффективность китайских мер и неэффективность мер западных государств уже дала основание некоторым заявить о кризисе капитализма.

«Эпидемия коронавируса покажет очень многое. Она продемонстрирует, до какого кризисного состояния довела капиталистическая «оптимизация» систему здравоохранения даже в богатых капстранах, не говоря уже о бедных. Снова покажет она и фундаментальные различия между социализмом и капитализмом. Между обществом, основанном на гуманизме, и обществом, базирующимся на стремлении к прибыли любой ценой», — заявил еще 18 марта депутат Госдумы РФ, коммунист Юрий Афонин.

Впрочем, коммунистический Китай начали ставить в пример даже те, кого нельзя заподозрить в членстве в какой-либо компартии.

«Во многих странах есть недостатки, за которые критикуют Китай, но мало кто способен на такую же скорость и эффективность действий», — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Китае Гауден Галея.

Однако заядлые критики Китая приводят в пример другие азиатские государства, которые мало того, что не коммунистические, но и имеют весьма непростую историю отношений с соседями-коммунистами

Другой Китай и Корея

До 70-х годов ХХ века ООН под Китаем понимали совсем не КНР, а Китайскую Республику, которая сегодня больше известна как Тайвань — по названию самого крупного острова, который находится под ее контролем. Именно представитель этого государства до 1971 года занимал кресло Китая в ООН. В Казахстане 500 вахтовиков отказались работать из-за страха перед коронавирусом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Тайвань тоже одним из первых столкнулся с COVID-19. Однако на утро 20 апреля в государстве с населением в 23 млн человек — всего 422 заболевших и лишь шесть смертельных случаев. При этом это частично признанное государство не вводило всеобщий карантин. Вместо этого Тайбэй создал объединенную базу Минздрава и Управления регистрации населения, а также приступил к информированию населения. Были приняты и другие меры.

Как рассказал 24 марта в интервью Fox Business министр иностранных дел Китайской Республики У Чжао-се, помимо создания Главного противоэпидемического командного центра, сразу же после того, как в декабре стало известно о новом заболевании в Ухане, начали проводиться экстренные проверки состояния здоровья пассажиров, направлявшихся из Уханя на Тайвань, на борту воздушных судов. Кроме того, был ужесточен пограничного контроля в аэропортах в отношении всех прибывающих в страну пассажиров. Что характерно, эти меры были приняты, исходя из опыта борьбы с атипичной пневмонией в 2003 году.

«Тогдашняя эпидемия сильно ударила по нам, и мы научились способам её обуздания. Наше правительство, в общем, теперь знает, как следует действовать в подобной ситуации», — заявил министр.

По его словам, государство приняло меры и по защите бизнеса.

Чуть позже население Тайваня обязали носить маски в транспорте и в местах скопления людей.

Другое государство, демонстрирующее успехи в борьбе с COVID-19, — Республика Корея, у которой тоже непростые отношения с соседом-коммунистом — КНДР. По состоянию на утро 20 апреля там свыше 10,6 тыс. заболевших, однако умерших — лишь 236. При этом коронавирус появился в Южной Корее раньше, чем во многих западных государствах.

В этом государстве избрали путь массового тестирования. В конце января, через неделю после выявления первого зараженного, власти государства встретились с представителями более чем двух десятков медицинских компаний и призвали их срочно преступить к разработке тестов на COVID-19, пригодных для массового производства. Первый набор для теста, созданный Kogene Biotech Co., получил одобрение правительства уже 4 февраля. Кто создал пандемию? Китай и США обвиняют друг друга в разработке коронавируса SARS-CoV-2 © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«Обычно для утверждения теста требуется около года, но Управление по контролю качества и продуктов в силу чрезвычайной ситуации дала временное одобрение подходящим кандидатам», — рассказал представитель Корейского центра по контролю заболеваний Пак Хён Гю.

При этом необходимость массового тестирования власти объясняли в том числе и желанием не вводить карантин по всему государству, а защитить свободу передвижения граждан. Впрочем, в некоторых случаях, как в случае с городом Тегу, карантинные меры, как то закрытие школ и ограничение свободного перемещения, власти все же вводили.

Кроме того, прибегли к мерам, которые впервые опробовали в 2015 году во время вспышки MERS, а именно — отслеживанию контактов тех, кто помещен на карантин. Для этого использовались данные мобильных телефонов, автомобилей, транзакции с банковских карт и записи с камер наблюдения. Сегодня в Корее так следят за теми, кто прибыл из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, но тест на COVID-19 у них при этом оказался отрицательным.

«Мы помогаем им установить специальное медицинское приложение за контролем карантина. Если у них установлено это приложение, на момент, пока они должны оставаться дома, мы можем отслеживать их местоположение. Как только они покинули дом, раздается предупреждающий сигнал, который информирует их, что они нарушили границы карантина. Кроме того, необходимо два раза день записывать в приложении свои симптомы <…> И если персонал, который контролирует тебя, замечает, что ты за день не внес никаких записей, они подумают, что ты не соблюдаешь карантин должным образом. И свяжутся с тобой», — рассказывал профессор инфекционных заболеваний в клинике Гуро при Корейском университете Ким Ву Джу.

Он признал, что такие меры на Западе могут признать нарушением конфиденциальности, однако они необходимы для того, чтобы выявить инфицированных, у которых инкубационный период болезни.

В общем, примеров, как капиталистические государства справлялись с пандемией, хватает. В то же время это, как правило, азиатские государства, где сильны корпоративистские традиции. Кроме того, сегодня актуален и другой вопрос: сможет ли капитализм пережить последствия пандемии.

Война бедных и богатых

На сегодняшний день самая плачевная ситуация с заболеванием и смертностью от COVID-19 в США. Весь мир облетели кадры захоронений на острове Харт в Нью-Йорке. Братские могилы, в которых в несколько штабелей уложены деревянные ящики с телами жертв пандемии, впечатляют даже самого нечувствительного человека. По данным Университета Джона Хопкинса, на 20 апреля в США было свыше 759 тыс. зараженных, при этом свыше 40,6 тыс. умерло.

Другой вызывающей оторопь фотографией стал снимок бездомных в Лас-Вегасе, которые спят на асфальте в четко очерченных прямоугольниках. Чуть поодаль от автостоянки, где спят бездомные, стоят пустые отели.

Это фото вызвало резкую критику американцев, и так осознающих всю глубину социального неравенства. Из-за него многие заболевшие COVID-19 до последнего тянут с обращением к врачам. Ведь само лечение может оказаться весьма недешевым.

«У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на $34 тыс. Только тест на COVID-19 обошелся в $907. И это всего 2% моего счета», — цитирует Time американку Дэнни Аскини.

Как сообщает американская CNBC, лечение от коронавируса жителям США может стоить от $ 42 486 до $74 310 в том случае, если у них нет медицинской страховки или же если их страховая компания решит, что полученная ими медицинская помощь не входит в перечень услуг, положенных по их страховке.

В американском обществе растет ненависть по отношению к власть имущим. Та же Аскини у себя в Τwitter перепостила видео с плачущей американской медсестрой, которая говорила, что уволилась из-за того, что ее заставили работать с пациентом с COVID-19 без защитной маски.

Dear @realDonaldTrump Where are the fucking masks?!?? Why isn’t the US Military manufacturing Polypropylene for masks?! Why aren’t you having it produced and distributed to people who can sew actual fucking masks?!?? This is insane!! https://t.co/M86HyYCIH1 — Danni Askini (@danniaskini) April 5, 2020

​Ранее врач из Нью-Йорка Рэйчел Мейслин опубликовала фото дождевика для бесплатной раздачи на бейсбольных матчах. Именно такую «защиту» ей выдали на работе.

В комментариях к обеим записям гневные реплики в адрес властей. Впрочем, ненависть растет не только к ним.

За последнее время всеобщие любимцы — кинозвёзды, певицы и певцы — столкнулись с негодованием общественности. Они решили поддержать призывы к рядовым американцам оставаться дома и записали обращения из мест, где они сами самоизолировались.

Но одно дело богач с миллионами на счету и роскошным поместьем (а некоторые западные СМИ рассказывали о богачах, выкупающих отели или даже острова для самоизоляции), где можно гулять в свое удовольствие. А другое дело — обычный американец, над которым, к тому же, нависла угроза увольнения. И эти видео вместо того, чтобы успокоить людей, лишь разозлили многих из них. Названы пять стран Евросоюза, которые частично сняли карантинные ограничения © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем более, в США начались сокращения персонала. За один лишь март за пособиями по безработице обратилось 10 млн человек.

США можно назвать мировой витриной капитализма. И сегодня многие задаются вопросом, как страна сможет справиться с последствиями пандемии, в первую очередь экономическими.

Однако проблемы есть не только у США. Для того, чтобы предотвратить обрушение своих экономик, европейские государства заявили о частичном прекращении карантина в ближайшие недели. В той же Франции частичное снятие карантина начнется с 11 мая.

При этом учёные заявили, что в случае резкого прекращения карантина количество зараженных может увеличиться.

В то же время продлевать карантин страны тоже не могут, иначе их ожидает серьезный кризис. Ситуация патовая. Нынешний кризис уже сравнивают с Великой депрессией, которая прекратилась в 1939 году. И, как считают многие исследователи, ее прекращение было связано со Второй мировой войной.