Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад

Пандемия чудовищной болезни, глобальный экономический и финансовый кризис, а также изменения климата, и все это практически одновременно - такое человечество уже переживало

Писатели, издатели и торговцы книгами по всей России встревожены. В понедельник, 13 апреля, профильное издание «Книжная индустрия» опубликовало «Открытое письмо книжников правительству Российской Федерации». Юстинианова чума. Была ли эпидемия причиной «темных веков» Европы

«Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», — указывалось в письме, которое подписали многие известные писатели, издатели и книготорговцы.

Они просили включить книги в перечень товаров первой необходимости, а также включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

«Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений», — завершалось письмо книжников.

Сегодня, находясь на самоизоляции, многие ищут спасения в книгах. Кто-то, как обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко, перечитывает «Чуму» Альбера Камю, кто-то читает научно-популярную литературу, посвященную эпидемиям, а кто-то изучает труды футурологов в поисках ответа, насколько устойчиво человечество перед глобальными кризисами. Чума по-киевски. Что произошло 250 лет тому назад и при чём здесь турки с поляками © commons.wikimedia.org, Михаил Сажин

Рядовые книгочеи — не правительство РФ, но и они могут помочь авторам и издателям, купив книги. При этом можно поддержать и тех, кто работает курьером, заказав бесконтактную доставку. А если есть желание обезопасить жизнь и здоровье курьера, то можно заказать и электронный вариант книги.

Издание Украина.ру уже не раз рецензировало книги. На этот раз речь пойдет о книге «Вокруг Апокалипсиса» Гая Анонима, которая вышла в 2019 году. Те, кто интересуется Средневековьем, могли отметить поразительное сходство этой книги с «Прогулками по Средневековью» издательства «Пятый Рим». Та книга была написана в 2016 году санкт-петербургским писателем-фантастом Андреем Мартьяновым при участии Станислава Литвинова. Сейчас она находится в свободном доступе на сайте издательства. Именно под общей редакцией Мартьянова и Литвинова вышла и книга Гая Анонима. Собственно, то, что за этим псевдонимом скрываются несколько человек, среди которых Мартьянов и Литвинов — секрет Полишинеля.

«Это детище не столько любимое, сколько довольно долго и трудно рождавшееся, поскольку исходно мы предполагали издать это в другой конторе, но там чего-то не пошло. Они сделали очень хороший цветной макет. Причем именно полноцвет, любая страница полноцвет. И если сейчас эта книга стоит €20, то если бы они это издали, она бы стоила €100, а может быть и €120. Мы нашли другой способ: мы реализовали хорошую чёрно-белую печать. Там много иллюстраций — за сотню. Чёрно-белое качество оказалось ничуть не хуже цветного и тем самым мы на порядок удешевили издание», — описывал сложную историю книги Мартьянов в Риге в декабре 2019 года.

Но довольно говорить об истории книги, поговорим же о ней самой. Итак, что связывает книгу с нынешними временами и почему события семивековой давности вновь стали актуальными сегодня?

Злая девочка на букву Г

До того, как мир столкнулся с коронавирусом SARS-CoV-2, в топах новостных изданий была девочка, которую обсуждали все: от рядового обывателя до глав государств. Президент США Дональд Трамп называл ее «очень злой», а президент России Владимир Путин — «плохо информированной». Сама юная экоактивистка Грета Тунберг в долгу не оставалась. Она троллила и смело критиковала сильных мира сего за то, что они «украли ее детство» и поставили человечество «на порог массового вымирания», в том числе и спровоцировав глобальное потепление. «Хохлы» против «мяса»: чья фанатская книга лучше — «Динамо» или «Спартака» © Украина.ру

Попади Тунберг в XIV столетие, ей было бы несдобровать. С большой долей вероятности её и вовсе могли бы съесть те, кому потепление было бы очень по нраву. А среди едоков могла оказаться другая «злая девочка», чье имя, как и имя Греты, начиналось бы на букву Г. Это персонаж известной сказки — Гретель.

Собственно, сама сказка возникла из-за климатического катаклизма, обрушившегося на мир в начале XIV века. Место возникновения сказки, как указано в книге, предположительно, Лотарингия, которая больше других регионов Франции пострадала от Великого голода 1315-1317 годов.

Первоначальный вариант сказки был гораздо мрачнее, чем тот, что мы сегодня можем встретить в книгах. Гензель и ее брат Гретель сбежали от родителей из-за того, что опасались, что их могут съесть. А ведьму, которую они в итоге бросили в печь, дети потом вместе с родителями и съели.

Примечательно, что Великий голод начала XIV века — не единственный страшный голод, который переживали в Средневековье. А вот как эти напасти пережили люди Средневековья и что за климатические изменения к этому привели, и расскажет книга.

Остается лишь добавить, что вопрос урожаев — это совсем не пройденный этап в мировой истории. На Украине уже с опасением ждут грядущего лета и боятся, что оно будет засушливым. А карантинные меры привели к тому, что многие работники, в том числе и мигранты, не вышли на европейские поля.

«Денег нет, но вы держитесь»

Цена на нефть пробивает очередное дно, многие валюты обесцениваются, а мировые эксперты и влиятельные международные организацию пророчат кризис хуже Великой депрессии 30-х годов ХХ века. Тем временем на Украине принимают законы, которые фактически переводят страну под управление внешних кредиторов. И все это происходит под заверения властей в безальтернативности европейского выбора страны. Но как бы удивились украинские политики, если бы они узнали, что значит поступать по-европейски и как средневековая Англия решила вопрос с долгом, который достигал одной десятой общеевропейского золотого запаса. «Одесса - это чума и холера». Чему нас учат смерти великих © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Осенью 1340 года в Лондоне на постоялом дворе от сердечного приступа скончался банкир Бонифацио ди Томаззо. За несколько часов до своей кончины он встречался с королем Англии Эдуардом ΙΙΙ Плантагенетом. Неизвестно, произносил ли последний те же слова, что спустя многие столетия в Севастополе произнесет российский премьер-министр, однако их суть была та же: «Денег нет».

К тому времени Англия задолжала флорентийским домам Перуцци (а именно его главой и был ди Томаззо) и Барди около 1,7 млн флоринов, или 6 тонн чистого золота. Годовая ставка кредита Барди и Перуцци для Англии составляла 40%. Флорентийцы получали всё новые привилегии, а рядовые англичане — негодовали. В 1326 году лондонская толпа даже сожгла офис итальянцев.

Впрочем, в долгах была не только Англия, но и другие европейские государства.

«Наши компании ныне ведут своими средствами большую часть европейской торговли и питают почти весь мир. Англия, Франция, Италия и многие другие прежде преуспевающие государства оказались от нас в непокрываемой долговой зависимости, и, поскольку их годовых доходов не хватает даже на выплату процентов по займам, они вынуждены предоставлять нашим торговцам и банкирам все новые и новые привилегии. Наши представители взяли под свою руку сбор налогов, таможню и скупку сырья во многих государствах», — хвастался в начале ΧIV века член правления компании Перуцци, историк Маттео Виллани.

Но решительный отказ Эдуарда ΙΙΙ платить по счетам порвал «золотую сеть» Перуцци и других флорентийцев, запустив цепную реакцию. «А чем мы-то хуже?» — решили воевавшие с англичанами французы, а затем и другие европейцы.

А вот как англичане дошли до жизни такой и насколько чудовищным был глобальный финансово-экономический кризис тех времен, и расскажет книга.

Пир во время чумы

Вокруг смертельно опасная болезнь, а они веселятся, пьют и едят в три горла! Мало того, они еще и издеваются на теми, кто призывает их к благоразумию. Нет, это не про поведение вырвавшихся на шашлыки после заявления Путина о выходной неделе. Это — о поведении некоторых во время второй в истории пандемии чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы. Дадим слово современнику тех событий — Джованни Боккаччо, который тоже цитируется в книге российских авторов. Секс и эпидемия. Парадоксальное последствие древней болезни для украинской культуры © скриншот YouTube

«Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее лекарство против недуга», — писал автор «Декамерона».

Как человечество пережило ту пандемию, как появился «клюв» у чумных докторов — столь популярного сегодня образа в интернете — и помогал ли этот костюм, а также какую лепту чума внесла в распространенный миф о «грязном Средневековье», можно узнать, прочитав «Вокруг Апокалипсиса» или «Прогулки по Средневековью». Книги, несмотря на схожесть, все же частично различаются.

Впрочем, одной лишь чумой, финансовым кризисом и голодом ни бумажная, ни электронная книги не ограничиваются. Тем, кто интересуется тем, мылись ли в Средние века и если да, то сколько, что ели в эту эпоху, насколько невинными были поступки и слова Джордано Бруно и насколько кровавой была инквизиция, а также почему без Жанны Д'Арк не было бы Франции, можно смело рекомендовать творение Мартьянова и Литвинова.

Остается лишь добавить, что Гай Аноним — автор еще и таких интересных книг, как «После Рима» и «С точки зрения Карфагена», рассказывающих о последних днях Римской империи и первых днях Карфагена соответственно. Они тоже посвящены непростым временам в истории человечества и рассказывают о том, как обычные люди переживали крах цивилизаций.