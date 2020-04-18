Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад

Писатели, издатели и торговцы книгами по всей России встревожены. В понедельник, 13 апреля, профильное издание «Книжная индустрия» опубликовало «Открытое письмо книжников правительству Российской Федерации».
«Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», — указывалось в письме, которое подписали многие известные писатели, издатели и книготорговцы.
Они просили включить книги в перечень товаров первой необходимости, а также включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
«Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений», — завершалось письмо книжников.
Сегодня, находясь на самоизоляции, многие ищут спасения в книгах. Кто-то, как обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко, перечитывает «Чуму» Альбера Камю, кто-то читает научно-популярную литературу, посвященную эпидемиям, а кто-то изучает труды футурологов в поисках ответа, насколько устойчиво человечество перед глобальными кризисами.
Рядовые книгочеи — не правительство РФ, но и они могут помочь авторам и издателям, купив книги. При этом можно поддержать и тех, кто работает курьером, заказав бесконтактную доставку. А если есть желание обезопасить жизнь и здоровье курьера, то можно заказать и электронный вариант книги.
Издание Украина.ру уже не раз рецензировало книги. На этот раз речь пойдет о книге «Вокруг Апокалипсиса» Гая Анонима, которая вышла в 2019 году. Те, кто интересуется Средневековьем, могли отметить поразительное сходство этой книги с «Прогулками по Средневековью» издательства «Пятый Рим». Та книга была написана в 2016 году санкт-петербургским писателем-фантастом Андреем Мартьяновым при участии Станислава Литвинова. Сейчас она находится в свободном доступе на сайте издательства. Именно под общей редакцией Мартьянова и Литвинова вышла и книга Гая Анонима. Собственно, то, что за этим псевдонимом скрываются несколько человек, среди которых Мартьянов и Литвинов — секрет Полишинеля.
«Это детище не столько любимое, сколько довольно долго и трудно рождавшееся, поскольку исходно мы предполагали издать это в другой конторе, но там чего-то не пошло. Они сделали очень хороший цветной макет. Причем именно полноцвет, любая страница полноцвет. И если сейчас эта книга стоит €20, то если бы они это издали, она бы стоила €100, а может быть и €120. Мы нашли другой способ: мы реализовали хорошую чёрно-белую печать. Там много иллюстраций — за сотню. Чёрно-белое качество оказалось ничуть не хуже цветного и тем самым мы на порядок удешевили издание», — описывал сложную историю книги Мартьянов в Риге в декабре 2019 года.
Но довольно говорить об истории книги, поговорим же о ней самой. Итак, что связывает книгу с нынешними временами и почему события семивековой давности вновь стали актуальными сегодня?
Злая девочка на букву Г
До того, как мир столкнулся с коронавирусом SARS-CoV-2, в топах новостных изданий была девочка, которую обсуждали все: от рядового обывателя до глав государств. Президент США Дональд Трамп называл ее «очень злой», а президент России Владимир Путин — «плохо информированной». Сама юная экоактивистка Грета Тунберг в долгу не оставалась. Она троллила и смело критиковала сильных мира сего за то, что они «украли ее детство» и поставили человечество «на порог массового вымирания», в том числе и спровоцировав глобальное потепление.
Попади Тунберг в XIV столетие, ей было бы несдобровать. С большой долей вероятности её и вовсе могли бы съесть те, кому потепление было бы очень по нраву. А среди едоков могла оказаться другая «злая девочка», чье имя, как и имя Греты, начиналось бы на букву Г. Это персонаж известной сказки — Гретель.
Собственно, сама сказка возникла из-за климатического катаклизма, обрушившегося на мир в начале XIV века. Место возникновения сказки, как указано в книге, предположительно, Лотарингия, которая больше других регионов Франции пострадала от Великого голода 1315-1317 годов.
Первоначальный вариант сказки был гораздо мрачнее, чем тот, что мы сегодня можем встретить в книгах. Гензель и ее брат Гретель сбежали от родителей из-за того, что опасались, что их могут съесть. А ведьму, которую они в итоге бросили в печь, дети потом вместе с родителями и съели.
Примечательно, что Великий голод начала XIV века — не единственный страшный голод, который переживали в Средневековье. А вот как эти напасти пережили люди Средневековья и что за климатические изменения к этому привели, и расскажет книга.
Остается лишь добавить, что вопрос урожаев — это совсем не пройденный этап в мировой истории. На Украине уже с опасением ждут грядущего лета и боятся, что оно будет засушливым. А карантинные меры привели к тому, что многие работники, в том числе и мигранты, не вышли на европейские поля.
«Денег нет, но вы держитесь»
Цена на нефть пробивает очередное дно, многие валюты обесцениваются, а мировые эксперты и влиятельные международные организацию пророчат кризис хуже Великой депрессии 30-х годов ХХ века. Тем временем на Украине принимают законы, которые фактически переводят страну под управление внешних кредиторов. И все это происходит под заверения властей в безальтернативности европейского выбора страны. Но как бы удивились украинские политики, если бы они узнали, что значит поступать по-европейски и как средневековая Англия решила вопрос с долгом, который достигал одной десятой общеевропейского золотого запаса.
Осенью 1340 года в Лондоне на постоялом дворе от сердечного приступа скончался банкир Бонифацио ди Томаззо. За несколько часов до своей кончины он встречался с королем Англии Эдуардом ΙΙΙ Плантагенетом. Неизвестно, произносил ли последний те же слова, что спустя многие столетия в Севастополе произнесет российский премьер-министр, однако их суть была та же: «Денег нет».
К тому времени Англия задолжала флорентийским домам Перуцци (а именно его главой и был ди Томаззо) и Барди около 1,7 млн флоринов, или 6 тонн чистого золота. Годовая ставка кредита Барди и Перуцци для Англии составляла 40%. Флорентийцы получали всё новые привилегии, а рядовые англичане — негодовали. В 1326 году лондонская толпа даже сожгла офис итальянцев.
Впрочем, в долгах была не только Англия, но и другие европейские государства.
«Наши компании ныне ведут своими средствами большую часть европейской торговли и питают почти весь мир. Англия, Франция, Италия и многие другие прежде преуспевающие государства оказались от нас в непокрываемой долговой зависимости, и, поскольку их годовых доходов не хватает даже на выплату процентов по займам, они вынуждены предоставлять нашим торговцам и банкирам все новые и новые привилегии. Наши представители взяли под свою руку сбор налогов, таможню и скупку сырья во многих государствах», — хвастался в начале ΧIV века член правления компании Перуцци, историк Маттео Виллани.
Но решительный отказ Эдуарда ΙΙΙ платить по счетам порвал «золотую сеть» Перуцци и других флорентийцев, запустив цепную реакцию. «А чем мы-то хуже?» — решили воевавшие с англичанами французы, а затем и другие европейцы.
А вот как англичане дошли до жизни такой и насколько чудовищным был глобальный финансово-экономический кризис тех времен, и расскажет книга.
Пир во время чумы
Вокруг смертельно опасная болезнь, а они веселятся, пьют и едят в три горла! Мало того, они еще и издеваются на теми, кто призывает их к благоразумию. Нет, это не про поведение вырвавшихся на шашлыки после заявления Путина о выходной неделе. Это — о поведении некоторых во время второй в истории пандемии чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы. Дадим слово современнику тех событий — Джованни Боккаччо, который тоже цитируется в книге российских авторов.
«Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее лекарство против недуга», — писал автор «Декамерона».
Как человечество пережило ту пандемию, как появился «клюв» у чумных докторов — столь популярного сегодня образа в интернете — и помогал ли этот костюм, а также какую лепту чума внесла в распространенный миф о «грязном Средневековье», можно узнать, прочитав «Вокруг Апокалипсиса» или «Прогулки по Средневековью». Книги, несмотря на схожесть, все же частично различаются.
Впрочем, одной лишь чумой, финансовым кризисом и голодом ни бумажная, ни электронная книги не ограничиваются. Тем, кто интересуется тем, мылись ли в Средние века и если да, то сколько, что ели в эту эпоху, насколько невинными были поступки и слова Джордано Бруно и насколько кровавой была инквизиция, а также почему без Жанны Д'Арк не было бы Франции, можно смело рекомендовать творение Мартьянова и Литвинова.
Остается лишь добавить, что Гай Аноним — автор еще и таких интересных книг, как «После Рима» и «С точки зрения Карфагена», рассказывающих о последних днях Римской империи и первых днях Карфагена соответственно. Они тоже посвящены непростым временам в истории человечества и рассказывают о том, как обычные люди переживали крах цивилизаций.