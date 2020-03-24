Американские СМИ предупреждают: США никогда не были менее подготовлены к пандемии, чем сейчас, когда в мире распространяется Covid-19. Избежать его проникновения, учитывая глобализацию, вряд ли было бы возможно. А смягчить удар - вполне, если бы власти вовремя провели несколько реформ

Соединённые Штаты занимают третье место в мире по количеству заражённых коронавирусом — 46 158 (умерли 583 человека, выздоровели 64). Накануне президент страны Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News приказал ввести войска Национальной гвардии США в штаты Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон.

Почему такая развитая и богатая страна не смогла противостоять распространению новой эпидемии? Причин несколько.

1. Социальная система

В США (как и в Южной Корее, где заразившихся тоже было немало) в законодательстве не прописано право сотрудников на оплачиваемый отпуск по болезни. Из-за этого многие американцы ходят на работу, даже если заболели, таким образом, не выполняется одна из ключевых рекомендаций по предотвращению коронавируса — оставаться дома в случае недомогания.

Как сообщила Карен Скотт, работавшая политическим консультантом в аппарате Национального экономического совета при администрации 44-го президента США Барака Обамы, в 2009 году, когда в стране бушевал свиной грипп, 7 миллионов случаев заболеваний спровоцировало то, что как минимум 30% занятых в частном секторе продолжали работать, уже подхватив заразу. Трамп раскошелился. Власти США заливают пожар эпидемии миллиардами долларов © AP, John Minchillo | AP, John Minchillo | Перейти в фотобанк

Ещё одна большая проблема: у 27 миллионов граждан нет медицинской страховки. Несколько лет назад этот показатель был ниже благодаря системе медицинского страхования Obamacare, но Трамп её урезал (полностью отменить, как обещал, не смог из-за сопротивления Конгресса), поэтому цифры пошли вверх. А это значит, что за лечение незастрахованных больницы браться не будут, просто потому что это финансово невыгодно.

И теперь Белый дом вынужден экстренно разрабатывать меры, в частности компенсацию расходов заболевших коронавирусом из фонда национальной программы по борьбе со стихийными бедствиями.

2. Законодательные нормы

Эффективность предпринятых мер по предотвращению распространения коронавируса сейчас зависит от решений национальных правительств. Нет единого алгоритма для всех, каждый должен реагировать в зависимости от развития ситуации.

В зарубежных СМИ спорят, какая форма государственного правления лучше справится с эпидемией: жёсткая авторитарная, как в Китае, или демократическая, как на Западе.

Вне зависимости от исхода этого спора федеративность США создаёт для неё проблемы для быстрого реагирования и чёткой координации действий. Дело в том, что полномочиями по введению ограничительных мер в связи с карантином, такие как ограничение на передвижение, введение массового медосмотра, требование самоизоляции, обладают департаменты здравоохранения на местах.

Несколько штатов уже освободили тысячи заключённых, чтобы не превращать тюрьмы, где невозможно обеспечить условия карантина и дезинфекции, в очаги вспышки коронавируса, но на федеральном уровне такого распоряжения не было. С юридической точки зрения государство может вмешаться при возникновении риска распространения вируса между штатами. Такое право ему даёт закон об эпидемических заболеваниях, но он ни разу не применялся с 1890 года — с момента принятия. Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

3. Политические просчёты

После прихода к власти Дональд Трамп провёл масштабную реструктуризацию госаппарата для оптимизации расходов. Теперь это решение аукнулось Вашингтону.

Глава государства в частности ликвидировал в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме и в Министерстве национальной безопасности координационные центры для отслеживания эпидемических угроз и реагирования на них, которые его предшественник Барак Обама учредил после эпидемии лихорадки Эбола.

Более того, как сообщила 16 марта газета Politico, во время передачи власти команда Барака Обамы предупреждала Трампа об угрозе новой пандемии. Тогда некоторые страны столкнулись со стремительным распространением нового штамма птичьего гриппа (H9N2), властям Сеула и Лондона пришлось ограничивать передвижение, а системы здравоохранения азиатских государств оказались на грани краха из-за резко возросшего спроса. 13 января 2017 года представители уходящей администрации предупреждали, что в случае усугубления ситуации США могут столкнуться с дефицитом аппаратов искусственного дыхания, противовирусных препаратов и гигиенических средств защиты, поэтому очень важно предпринять скоординированные действия.

«Мы включили сценарий пандемии, потому что я тогда верила и с тех пор предупреждаю, что возникающие инфекционные заболевания могут быть одними из самых серьёзных рисков для новой администрации», — объяснила в своей статье для издания Foreign Affairs советник предыдущего президента страны по национальной безопасности Лиза Монако. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Именно она проводила ту встречу команд уходящего и избранного глав государства. Обама и его соратники пытались ознакомить своих преемников с политикой и практикой управления внутренними инцидентами и непрерывностью государственных программ в случае кризиса, в частности рассказать о ключевых ведомствах, которые должны реагировать на те или иные ситуации, возможностях и обязанностях агентств. Переданные материалы содержали подробные объяснения законов и правил, которые могут повлиять на их работу.

Однако большинство команды Трампа отнеслось к консультациям без интереса и всерьёз не восприняли предупреждения. Как рассказал один из бывших сотрудников Белого дома, нынешний президент никогда не интересовался тем, что может произойти, а был полностью сосредоточен на фондовом рынке и экономике. По словам чиновника, Трамп не тратит времени на теоретические вопросы, и его вообще сложно заставить сосредоточиться на чём-либо подобном.

Теперь многие задаются вопросом: можно было бы избежать такого количества заболевших, если бы Трамп прислушался к Обаме, не стал бы проводить структурных изменений, чтобы избавиться от наследия предшественника-демократа? Например, журналист газеты The Washington Post Макс Рут обвиняет соотечественников за то, что они голосовали за Трампа в 2016 году. По его мнению, если бы тогда Белый дом заняла бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, последствия эпидемии можно было бы смягчить.

Рассуждать можно долго, но от реальности не уйдёшь: коронавирус уже в США, и с ним нужно бороться, причём не разовыми мерами, а структурными реформами (конечно, не прямо сейчас, тем более, в самом разгаре избирательная кампания, а уже после победы над инфекцией).

Однако не всё было гладко и при Обаме, что бы ни говорили его сторонники. Рон Клайн, который в его администрации был координатором по борьбе с лихорадкой Эбола, в начале этого года заявил, что в США нет командной системы управления здравоохранением. Другие эксперты также признают, что в стране нет инструментов, которые в случае распространения опасного заболевания обеспечили бы единую согласованную реакцию.

Как пишет журнал Foreign Policy, США никогда ещё не были менее подготовленными к пандемии.