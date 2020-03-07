Под Витебск из Лондона. Чем занимаются британские коммандос близ белорусско-российской границы

Анонсированные ранее учения «Зимний партизан» с участием спецназа Морской пехоты Ее Величества, идущие в эти дни в Белоруссии, уже стали одной из наиболее популярных тем для местных СМИ, включая государственное телевидение

В прошлую субботу, 29 февраля, когда появилась информация о прибытии в Белоруссию бойцов 42-го Коммандо, Министерство обороны Республики Беларусь официально сообщило: «В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании. В целях подготовки к тренировке 29 февраля 2020 года в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Прибытие основного состава британских морских пехотинцев состоится 1 марта».

Стоит пояснить, что, как сообщает официозная белорусская пресса, «103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада — соединение постоянной готовности Сил специальных операций Вооруженных Сил». Еще с советских времен эта бригада — одна из самых боеспособных армейских частей, размещенных на территории Белоруссии.

А где именно будет происходить «совместная тренировка», Министерство обороны Республики Беларусь сообщило только 4 марта, уже в разгар учений: «В эти дни в соответствии с Планом международного военного сотрудничества на полигоне 103 й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходит совместная белорусско-британская тренировка… На полигоне Лосвидо проходят занятия по медицинской, тактической, инженерной, огневой подготовке. При этом различные элементы боевой подготовки демонстрируют как белорусские, так и британские военнослужащие. На заключительном этапе совместной тренировки пройдет комплексное занятие».

Полигон Лосвидо находится рядом с одноименным озером, что в 35 километрах от Витебска. Сейчас эта цифра называется в некоторых СМИ как расстояние от полигона до белорусско-российской границы, хотя даже по прямой там несколько больше — минимум 50 километров. Но все же, это действительно рядом с границей нашей страны. Странно, что для совместных учений с британским спецназом не выбрали место где-нибудь на западных рубежах Белоруссии, где полигонов также в достатке.

Белорусская телекомпания «ВоенТВ» уже представила небольшой сюжет о британских коммандос, из которого, кстати, следует, что они достаточно хорошо говорят по-русски. Вряд ли они учат подряд все языки мира, так что скорее всего, конкретно эти коммандос изучают именно Россию как основного военного противника. Разумеется, коль так, то белорусские власти и военные не случайно подпустили их поближе к нашим рубежам!

«Нам очень приятно работать вместе с коллегами из Беларуси. Не сомневаюсь, что обе наши стороны почерпнут для себя много нового», — заявил информагентству Министерства обороны Республики Беларусь «Ваяр» атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Белоруссии подполковник Тимофи Уайт-Бойкот.

5 марта в новостях репортаж с учений показал и главный официоз Минска — телеканал «Беларусь-1». Репортаж с учений представил в тот же день и белорусский телеканал СТВ (государственный, других в этой стране и нет). Разумеется, с дежурными отсылками к Великой Отечественной, как ее трактует официозная пропаганда Минска: «Чтобы еще раз подчеркнуть, что в борьбе с фашизмом Беларусь и Великобритания были вместе».

Только вот Белоруссии тогда как страны не было, но про независимость надо впихнуть и тут… А вот про участие 42-го Коммандо в агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, когда Александр Лукашенко выступал борцом с Западом, предпочли не упоминать.

Сюжет об учениях под Витебском показал5 марта и телеканал Euronews, на который недавно призвал равняться белорусских телевизионщиков Александр Лукашенко. Стоит отметить, что и там ничего принципиально нового нет (что неудивительно: все материалы — из представленного 4 марта видео Минобороны), но как подчеркнули, что учения проходят вблизи белорусско-российской границы (об этом государственное телевидение Белоруссии молчит, словно ничего такого и не происходит).

«Еврорадио» (опять-таки зарубежное, вещает на Белоруссию из Польши) записало выпустило 6 марта в эфир интервью с руководителем аналитического проекта Belarus Security Blog Андреем Поротниковым. Стоит напомнить, что именно Belarus Security Blog первым со ссылкой на свои источники в белорусском МИДе сообщил в ночь с 28 на 29 февраля о проведении «Зимнего партизана».

«Давайте вспомним Белоруссию в недавнем прошлом, в девяностые, в первую половину нулевых, была таким завзятым борцом с агрессивным блоком НАТО, Александр Лукашенко готовился, обещался лечь под танки НАТО, чтобы не пустить их на Москву. И на выходе мы видим британских морпехов в белорусских лесах», — иронично указал Поротников. И указал на причину: «Глобально, не только военно-политическое сотрудничество Белоруссии, изменилась и белорусская внешняя политика».

Поротников также обратил внимание на несостыковку официально заявленной Минском версии совместных учений (подготовка миротворцев) и их названия. «Если ты партизанишь, то это фактически уже диверсионная война», — логично напомнил глава Belarus Security Blog. Тут стоит напомнить, что опять же на днях под Витебском прошли совместные учения белорусских Сил специальных операций и Войск территориальной обороны, а в задачу последних входят как раз диверсии в тылу противника.