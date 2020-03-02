Британские командос прибыли в Белоруссию. А кто-то подумал, ученья идут

В воскресенье, 1 марта, в Белоруссию прибывают британские командос, которые примут участие в совместной антитеррористической тренировке. При этом странным образом совместные учения белорусских и британских военнослужащих совпадают по времени и месту с другими учениями, которые проводят НАТО и США в Польше

Так подготовка к совместным маневрам с НАТО, недвусмысленно озвученные Минском в декабре 2019 года, оказалась не просто угрозой в ходе торга за нефть и газ. Лукашенко вполне серьезно создает военный альянс с Западом и начинает использовать западных военных экспертов в учениях Вооруженных сил Белоруссии.

«По информации из военно-дипломатических кругов в Минске 29 февраля и 1 марта в Беларусь военно-транспортными самолетами британских ВВС будет переброшена группа военнослужащих Соединенного Королевства численностью около взвода со штатным вооружением. Которые примут участие в совместной антитеррористической тренировке с белорусскими коллегами для подготовки к действиям в лесисто-болотистой местности и в условиях низких температур (которых этой зимой нет), — сообщил ранним утром 29 февраля независимый интернет-проект Belarus Security Blog. — Тренировка продлится до 15 марта и станет первым совместным мероприятием боевой подготовки армий Беларуси и страны НАТО с момента восстановления независимости нашей страны».

Инсайд оказался точным. Уже днем в субботу официальное сообщение опубликовало Министерство обороны Соединенного Королевства: «На учениях Winter Partisan, которые продлятся до 14 марта, «Зеленые береты» из Девона будут тренироваться в интегрированных командах с военнослужащими белорусской армии, обмениваться опытом и знаниями. Военнослужащие будут обучаться навыкам зимнего выживания, таким как навыки маскировки и передвижения зимой, в том числе спуск на лыжах и катание на лыжах, прежде чем проверять их в условиях тренировок».

Стоит пояснить, что речь идет об элитном подразделении «42-й Коммандо» (42 Commando), входящем в состав 3-й бригады коммандос Королевской морской пехоты и расквартированном на военной базе Беркли близ города Плимута, что на территории церемониального графства Девон (отсюда и эпитет «Зеленые береты» из Девона). Многие комментаторы в соцсетях, судя по всему, приняли непривычное название подразделения за численность прибывших в Белоруссию британских коммандос.

Между тем, что касается численности отправленных в Белоруссию коммандос, она четко указано в сообщении Министерство обороны Великобритании: «Тридцать военнослужащих 42-го Коммандо». И далее специально подчеркнуто: «Это самая большая группа военнослужащих вооруженных сил Великобритании, которая будет тренироваться в Белоруссии, что является частью двусторонней программы обучения и подготовки, которую две страны проводят вместе».

Прошло несколько часов с момента публикации официального заявления из Лондона, и популярный белорусский Telegram-канал NEXTA опубликовал видеозапись приземления британского военного Airbus A400M. По сути, Россию просто поставили перед фактом участия спецназа НАТО в учениях в стране-соседке.

Кстати, интересная деталь по поводу прилетевших в Белоруссию британских коммандос. Процитирую британскую «Мировую энциклопедию спецназа: тактика, стратегия, вооружение» (2014 год), статью, посвященную британской Специальной лодочной службе (Special Boat Service, SBS): «Небольшой отряд SBS был придан 42-му Коммандо Королевской морской пехоты в ходе Косовского кризиса 1999 года». То есть, и с Югославией повоевать «Зеленые береты» из Девона немного успели, скорее всего в плане диверсий на территории противника, но как минимум участвовали в оккупации Косово.

Таким образом, Лукашенко от союзника Югославии в 1999 году в следствие политических игр дошел до союзника тех, кто последнюю бомбил в том же году.

Конечно, огромную Россию абсолютно не устрашит один взвод британского спецназа в лесах Белоруссии. Дело в другом. В том факте, что британские коммандосв совместных учениях нашей ближайшей страны-соседки.

Rozpoczęliśmy największe od lat ćwiczenie #DefenderEurope20. Weźmie w nim udział ok. 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi żołnierze US Army przekroczyli już polską granicę. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

К тому же, речь в данном случае идет о первых шагах, когда западный спецназ изучает возможный театр будущих военных действий. Тут даже полностью военную часть посылать не надо — хватит взвода, военнослужащие которого по возвращении передадут информацию, как у нас говорят, в компетентные органы.

И главное, что в тот же самый день 29 февраля в Польше стартовали военные учения с участием военнослужащих США и Великобритании. «Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу», — написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В этом контексте учения Winter Partisan в Белоруссии могут рассматриваться как составная часть Defender-Europe 20, хотя, разумеется, напрямую об этом не говорят. Да и сами маневры все больше походят на подготовку переброски соединений западных армий для защиты уже не только Польши, но и Белоруссии. Остается только сказать, от кого они собираются защищаться. Вернее, под каким предлогом.