В Украине идет организованная атака на украинский и иностранный бизнес за использование русского языка. «Мовные активисты» пишут отрицательные отзывы о фирме, заведении, организации по заказу конкурентов и по личным мотивам – за то, что плохо обслужили

Нападки на русскоязычных начались сразу же после Майдана. Некоторые экзальтированные женщины бросали мелочь в лицо кассирам в супермаркете, посмевшим обращаться к ним на русском языке. Устраивали скандалы в ресторанах, заставляя официантов общаться с ними на украинском.

Позже особо активные занялись написанием писем с требованием перевести на украинский язык названия и инструкции к технике, произведённой в том числе и в РФ. Потом перешли на русскоязычные вывески.

Но сегодня фронт борьбы «мовных активистов» перешёл в интернет, где они борются с бизнесменами и даже известными иностранными компаниями, чьи страницы ведутся на русском языке.

Группа заядлых украинских языковедов специально оставляет негативные отзывы, чем подрывает рейтинг компаний.

Нечистая борьба за чистоту языка

Недавно на странице одной из украинских туристических компаний в Фейсбуке, организовывающей туры на Тибет, один за одним посыпались негативные отзывы неизвестных людей, которые требовали вести страницу агентства на украинском языке. Карасев объяснил, что станет с Украиной, если она и дальше будет проводить русофобскую политику

В результате пришлось убрать со страницы кнопку «отзывы», но они успели обвалить рейтинг компании. Притом что компания — единственная в отрасли smallgrouptravel, которая вела рекламу не только на русском языке, а и на английском, и на украинском, и даже имеет полноценную украиноязычную версию сайта.

Самое интересно, что те, кто писал негатив о компании, до этого никогда не заходили на сайт, не являлись клиентами. Более того, сами же заходили на сайт, пользуясь русской версией Фейсбука, а не украинской. То есть даже вбивали название на русском.

С такой же проблемой столкнулись на странице своего продукта в Фейсбуке производители и реализаторы «майнеров-отопителей», разработанных украинскими инженерами. Уникальность приборов была в том, что они майнят биткоин и используют выделяемое в процессе майнинга тепло для обогрева помещения.

Продукция пользовалась популярностью не столько среди украинцев, как среди представителей других республик бывшего СССР, ну и иностранцев. Поэтому производители использовали русский и английский языки. Но со временем один из языковых активистов заметил несправедливость. И на личной странице инженера в Фейсбуке за несколько дней появились десятки негативных отзывов, в которых «не рекомендовали» их продукцию, хоть и не пользовались ни разу.

А повод, что он дескать не уважает украинцев и украинский язык, так как не пишет посты о продукции на украинском. Из-за этого рейтинг, то есть и уровень доверия к продукту, опустился до 2.8 и реклама продукции была заблокирована. Эксперт рассказал, как власти Молдавии последовательно вытесняют русский язык © фото из открытых источников | фото из открытых источников | Перейти в фотобанк

Организованный буллинг бизнеса

Системный администратор Вадим Серков считает, что атаки «мовных активистов» на бизнес появились не просто так, а имеют под собой более житейский характер. Их руками подрывают доверие к конкурентам.

В прошлом году толпа набросилась на сеть салонов красоты, которую обвинили в нестерилизации инструментов и распространения кожных заболеваний, гепатита, грибка и прочей гадости, хотя там оборудование европейского качества.

Рейтинг компании упал с 5 до 4,6, что сказалось на посетителях. И все из-за рекламы на русском языке. Так же пытались утопить и одну из киевских стоматологических клиник.

Причиной тоже стало то, что дескать сайт клиники на русском языке. На сайт посыпались претензии о рекламе не на государственном языке, а также о том, что там работают непрофессионалы, что после их лечения гниют челюсти, о том, что расчет идет в рублях, и об отказе обслуживать на украинском языке.

Все гадости писали жители Львовской, Черновицкой, Винницкой, Ровенская областей, пара человек из столицы, Черкасс и по одному из Харькова и Полтавы, которые никогда в клинике не были и даже скрывают свои лица — ботоферма.

Как выяснили в клинике, их атаковали подписчики группы под названием «И так поймут!», которую организовал один из соавторов скандального «языкового закона». Языковой шовинизм: Богатырев рассказал, когда будет поздно отменять закон о языке © Facebook Даниил Богатырев

«Задача этой группы так и прописана — травля предпринимателей Украины по языковому закону! А основателем этой группы является некий Роман Матис. Готовлю иск в суд для запрета всех действующих социальных страниц этого человека. Подобные люди не имеют права голоса касательно объединяющих вопросов для жителей нашей страны. Это разжигание национальной вражды, так как группа занимается террором украинских бизнесменов», — заявил руководитель стоматологической клиники, подвергшейся атаке, Кирилл Кабанов.

Действительно, зайдя на сайт этой группы, легко можно понять, что она организована специально для травли русскоязычных граждан Украины, в том числе и бизнесменов.

Для того чтобы натравить соучастников на кого-то, не нужно никаких аргументов, достаточно пожаловаться, что, посещая ресторан или же, скажем, поликлинику, они услышали русский язык или же увидели меню, чек на русском языке.

Так, одна активистка из Харькова жаловалась на то, что в ресторане с ней говорили на русском. А из их же пекарни вообще выставили, когда они заявили, что русский не понимают.

Еще одна жительница Киевской области была возмущена, что ее семейный врач посмела общаться с ней на русском языке. Члены группы тут же согласились затравить ресторан и врача, даже на разбираясь, был ли мотивом язык или какие-то личные претензии. Но команда «Фас!» уже прозвучала. «Знайдіть дві хвилини і напишіть упоротим рашистам негативний відгук» («Найдите две минуты и напишите упоротым рашистам негативный отзыв») — так призывают писать гадости русскоязычным.

Что интересно, вот уже несколько лет «мовные активисты» воюют с двумя международными авиакомпаниями AirFrance и Lufthansa, на сайтах которых нет информации на украинском языке, что унижает достоинство любого украинца, зато есть на русском. И жалуются, что в компании AirFrance, офис которой расположен в Москве, их просьбу игнорируют.

Языковой закон

Как ответил юрист компании "Маркетолог#2", если говорить о нападках на компании, которые ведут свою рекламную деятельность на русском языке в интернете, то новый Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не указал о том, на каком языке должна быть реклама в интернет-пространстве. Там упоминается лишь о функционировании украинского языка в таких сферах, как печатные средства массовой информации, телевидение и радио (ст. 32 Закона).

«Это происходит потому, что очень сложно ограничить всемирную информационную систему территорией действия украинского законодательства.

А кроме этого подавляющая часть украинских сайтов вообще размещаются в других доменных зонах, отличных от UA. Площадка Facebook находится в доменной зоне.com, и вся деятельность, что происходит в этом пространстве, находится за пределами правового регулирования украинского законодательства.

И главное — регистрируясь в Facebook, пользователь выражает свое согласие с условиями пользования Facebook («Пользовательское соглашение»). И единственным органом правового регулирования выступает компания Facebook, а весь публикуемый контент на страницах Facebook должен соответствовать интернет-правилам Facebook. И не весь промоционный контент на ФБ является рекламой по своему содержанию», — отметил юрист.

Бизнесмен и smmщик Иван Дорошенко считает, что минимум 70% подобных нападок — это чистой воды заказ конкурентов или же сведение личных счетов, а остальные 30% — это дело рук особо упоротых патриотов.

«Прекрасный магазин моего приятеля точно так же в сети подвергся нападкам. Писали гадости, не рекомендовали к нему идти, потому что он поклонник «русского мира» и тому подобное. Это подорвало его бизнес, но при этом у конкурента, такого же магазина военной одежды, дела пошли в гору. Совпадение? Не думаю. Сегодня очень легко можно вызвать всеобщее порицание, даже в той группе, сделать вброс. Там же никто ничего не проверяет, но коллективно порицает. Это я проверил лично», — рассказывает Иван Дорошенко.

Но а самое главное — это то, что никто из правоохранителей не встанет на защиту человека, на которого вот так вот, через соцсети, нападают. Это не входит в их компетентность, да и в борьбе с кибератаками они бессильны, и найти зачинщика очень хлопотно.