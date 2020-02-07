В четверг, 6 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал журналистам, что кандидатура нового посла США на Украине определена и она всех устраивает, но не уточнил кто это. Впрочем, как сказал в комментарии изданию Украина.ру руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв, выбор Дональда Трампа может стать большим сюрпризом

С именем предыдущего посла Мари Йованович, которая вернулась в Вашингтон 20 мая прошлого года, на три месяца раньше запланированного, связан крупный дипломатический скандал. Адвокат президента США Рудольф Джулиани уличил её в препятствовании выдачи американских виз людям, которые могли дать показания о сговоре украинских властей с предвыборным штабом демократов против Дональда Трампа в 2016 году, в частности бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Шокину. На протяжении последних восьми месяцев посольством США руководит временный поверенный в делах: сначала Уильям Тейлор, а с 2 января Кристина Квин.

Вот так сюрприз!

В комментарии изданию Украина.ру руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв сказал, что в киевской экспертной среде никакие конкретные кандидатуры на должность посла не обсуждаются. Трамп отказался от помощи России и Украины в переизбрании на второй срок © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

«Учитывая специфический характер президента Соединённых Штатов Америки и место, которое сегодня занимает Украина, это могут быть только слухи. Пристайко, возможно, решил подать это как эксклюзив, но мне кажется, что может быть сюрприз с назначением. Мы можем услышать фамилию, которую никто не обсуждал», — считает эксперт.

В декабре газета Politico со ссылкой на представителей Белого дома сообщала, что возглавить американскую дипмиссию в Киеве может директор Европейского центра исследований по вопросам безопасности им. Маршалла в Германии, связанного с Пентагоном, Кит Дейтон. Как говорилось в статье, и Трампу его кандидатура нравится, и сам кандидат готов приступить к работе.

Почти полжизни отставной генерал-лейтенант провёл на военной службе. Он возглавлял Управление стратегии, планирования и политики министерства Сухопутных войск США; агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, в том числе был директором Группы по изучению Ирака для операции «Иракская свобода», которая завершилась свержением президента Саддама Хусейна, ложно обвинённого в производстве оружия массового поражения. Кроме того, Дейтон был координатором безопасности США в Израиле и Палестинской автономии.

По информации из открытых источников, во время пятидневной войны 2008 года Дейтон находился в Грузии и выполнял роль негласного советника тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили, помогая ему разработать стратегию, как «победить Россию». Однако, как известно, после того, как Грузия открыла огонь по Цхинвалу и попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии, по указу Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

Для потенциального посла США в Киеве Россия хорошо знакома благодаря работе военным атташе в посольстве США в РФ, а также учёбе в Российском институте армии США в Гармиш-Пантеркирхене в Германии, который специализировался на подготовке специалистов по русскому языку, культуре, советской идеологии, экономике и вооруженным силам для армии, Пентагона и Госдепартамента. На Украине Дейтон тоже успел поработать — в ноябре 2018 года его назначили старшим советником США по обороне на Украине, а также включили в состав комитета реформ при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ. На встрече с Мари Йованович и бывшим тогда министром обороны Украины Степаном Полтораком американский военный заявил: «Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов НАТО. Я буду очень предан делу и хочу найти решение для внедрения этих норм. В условиях военного положения проводятся мероприятия по повышению уровня готовности ВСУ к отражению внешней агрессии. Сюда входит обеспечение подготовки всех министерств и ведомств страны к любому возможному развитию событий». Старый знакомый из Украины. Посол США угрожает Греции и всему мировому православию © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«По аналогии, когда в 2013 году в Киеве оказался Джеффри Пайетт, профессиональный разведчик, занимавшийся подрывной работой, мы получили Майдан. Но решать Трампу. Я не считаю, что после неудачной попытки импичмента американо-российские отношения кардинально изменятся, возможно, появится больше свободы рук, но не думаю, что будут какие-то изменения. Насчёт кандидатуры Кита Дейтона слухи ходили давно, но я бы подождал ещё некоторое время, потому что Трамп способен преподносить сюрпризы», — сказал Золотарёв.

Трамп не в теме

5 февраля в Штатах завершилась процедура импичмента, поводом для запуска которой стал телефонный разговор Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В связи с этим лишний раз упоминать Украину Белому дому не хочется (от греха подальше!). Вот и в ежегодном обращении к Конгрессу о положении дел в стране Трамп во внешнеполитическом блоке своей речи говорил и про Иран, и про Израиль с Палестиной, и про Латинскую Америку — но об Украине, как и о России, не прозвучало не слова.

«Украина превратилась для американских политиков в дохлую кошку, которой они перебрасываются. В твиттере Трампа была знаменитая фраза, что нет никакого российского вмешательства, а есть украинский заговор. Звучит более чем красноречиво. Украина выполняет сугубо инструментальную роль — она нужна для сохранения напряжённости у границ России», — заявил Золотарёв.

О снижении уровня сотрудничества между Вашингтоном и Киевом свидетельствует не только длительное отсутствие американского посла, но и упразднение должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине, которую более двух лет занимал Курт Волкер. По информации источников издания Foreign Policy, американские чиновники считают, что этот пост создаёт серьёзные риски для репутации дипломатов.

А ещё ранее, 23 мая прошлого года, как выяснилось в ходе расследования в рамках процедуры импичмента, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни объявил на специально организованной встрече о лишении Госдепартамента полномочий на украинском направлении и назначил ответственными в этой сфере трёх человек: министра энергетики Рика Перри, представителя США в ЕС Гордона Сондленда и Курта Волкера. Трое в лодке, не считая Джулиани: кто из американских политиков определяет судьбу Украины © AP, Charles Krupa | AP, Charles Krupa | Перейти в фотобанк

«У Трампа такого глубокого погружения в украинскую тему не наблюдается. Такой команды, которая была при Обаме, нет. Можно по-разному относиться к Виктории Нуланд и Джо Байдену, но и они, и на ступень пониже были люди, которые более глубоко в украинской теме, во всяком случае они знали, где Украина находится, и могли показать ее на карте», — отметил Золотарёв.

По словам политолога, если бы на отношения Украины и США не оказывали влияние российско-американские отношения, то в первую очередь нового посла США в Киеве заинтересовало бы развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, например инвестиции в землю, и продажа топлива для атомных электростанций.

«Это сверхприбыльный бизнес. Идёт конкурентная борьба между американскими и российскими производителями — Westinghouse и ТВЭЛ. Плюс для Штатов болезненный вопрос — поставки сжиженного газа, которого у них переизбыток. Мой прогноз — будет ужесточаться борьба вокруг «Северного потока — 2». Американцы будут делать всё, чтобы газопровод не заработал или заработал как можно позже, поскольку он ставит крест на американских планах сбывать сжиженный газ в Европе благодаря своему сателлиту Польше», — добавил Золотарёв.

При выборе посла на Украине для Трампа главное, чтобы это был человек, которому он сможет доверять и быть уверенным, что он не устроит ему подлянку. Варианта здесь два: либо в Киев поедет дипломат, которого будет не видно и не слышно, тем более в разгар президентской гонки в Штатах, либо, наоборот, человек очень опытный, работавший в стратегически важных странах, который сможет взять ситуацию в свои руки. Тем не менее, кто бы ни возглавил американское посольство на Украине, самостоятельных решений он принимать не будет, чтобы не получить очередной Украинагейт, а будет выполнять указания Трампа.