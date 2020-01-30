В четверг, 30 января, в Киев прибывает с визитом госсекретарь США Майк Помпео в рамках запланированной поездки по пяти странам. С 29 января по 4 февраля Помпео намерен посетить также Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Посетить Киев он планировал еще 3 января, но отложил свой визит в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

В Киеве Помпео должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Он также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить погибших ветеранов АТО/ООС. Затем он встретится с представителями религиозного и гражданского общества. Ранее предполагалось, что Помпео представит Украине нового посла США. На эту должность прочили генерал-лейтенанта Кита Дейтона, но из-за начатой процедуры импичмента Трампа вряд ли это произойдет в ходе этого визита.

Кому есть дело до Украины

Встреча с руководством Украины произойдет на фоне недавнего скандала, связанного с Майком Помпео, который невзначай раскрыл отношение США к Киеву. Неделю назад во время интервью с госсекретарем журналистка американского радио NPR Мэри Луи Келли спросила его про экс-посла США на Украине Мари Йованович. Речь также шла о вероятной заморозке предоставления Украине военной помощи в $400 миллионов, что якобы произошло из-за нежелания Киева предоставить Трампу компромат на Джо Байдена. Вопросы журналистки взбесили Помпео, и он позволил себе, по словам Мэри Кэлли, нецензурную брань и оскорбления в адрес Украины. Затем пригласил журналистку в кабинет и повел себя достаточно грубо. Помпео якобы кричал о том, что только президент Трамп дал украинцам возможность защищаться, тогда как Обама отделывался сухпайками для украинской армии. Госдеп передумал брать в Европу журналистку, с которой Помпео разругался после вопросов об Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: «Думаете, американцам не безразлична Украина?» — рассказала Келли. Кроме того, Помпео попросил ее показать Украину на карте. Она ткнула пальцем в карту и промахнулась на несколько тысяч километров. «Бангладеш — не Украина», — ехидно отметил Помпео. Свои резкие высказывания Помпео затем объяснил «рабочей усталостью». Однако журналистку Мэри Келли все-таки исключили из состава американской делегации, которая должна сопровождать госсекретаря США на Украине, чтобы та не бесила Майка Помпео.

Украиной сейчас, как мячиком, пытаются играть во внутренней американской политике, используя ее как аргумент в борьбе республиканцев с демократами. На днях конгрессмен-демократ Адам Шифф обвинил Трампа в неоказании военной помощи Украине. Он утверждал, что военная помощь для Украины нужна, дескать, не только для безопасности украинцев, но это и «безопасность американцев». Вероятно, Помпео на фоне этих обвинений и попыток демократов объявить импичмент Трампу пожелает, чтобы президент Украины подтвердил оказание помощи со стороны США и администрации Трампа в частности. Скорее всего Помпео пообещает и далее помогать Украине, но не без проведения ревизии о целевом использовании средств.

Эксперт из Гарвардского Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Дияр Утал говорит в интервью телеканалу AlJazeera, что визит Помпео в Киев — это сигнал поддержки Украины, который адресован не столько Киеву или Москве, сколько американской аудитории и истеблишменту Вашингтона. Поскольку Помпео встречается также с министром обороны Украины, не исключено, что показная поддержка Украины проявится в убеждении Киева купить втридорога еще несколько списанных военных катеров. Трудный выбор. Лукашенко между Путиным и Помпео © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

По мнению украинского политолога Алексея Якубина, речь может пойти об интенсификации торгового сотрудничества. «Трамп поставил перед Госдепом задачу обеспечить рост спроса на американские товары за рубежом. При Петре Порошенко Украина подписала контракты на поставки американского угля и электровозов General Electric. Сейчас, например, может быть предложена покупка тех же противотанковых комплексов "Джавелин" и иного вооружения», — говорит Якубин.

Американские СМИ, связанные с демократами, последние дни активно рассказывают, почему Украина так важна для США как «форпост» для продвижения демократии. По мнению демократов, молодая украинская демократия должна стать примером для россиян, которые, с завистью глядя на Украину, должны захотеть жить точно так же.

Бывший американский посол в Украине Уильям Тейлор в своей колонке в The New York Times пишет, что «Украина защищает Запад против агрессии России, поэтому если получится у Украины, получится и у нас». В заключение Тэйлор приходит к «глубокомысленному» выводу о том, что «поддержка Украины — это поддержка свободы в противовес несвободе». Задача американских демократов заключается в том, чтобы убедить свою аудиторию в том, что они успешно добиваются своих целей и строят демократию в других странах, а аудитория не особо интересуется реальным положением вещей в таких далеких странах, как Украина, Ливия или Бангладеш.

Противоположную точку зрения выражает на страницах издания Washington Examiner американский автор Дэниэль де Петрис, которому изрядно надоела риторика о «российской агрессии», которой затыкают все темы об экономических проблемах в США. «Вопрос теперь только в одном: а нужно ли это всё американцам? Достойно ли это их внимания? Многие из американцев, если честно, больше заботятся о том, на какие средства оплачивать образование собственных детей. Это их беспокоит больше, чем очередной «туз в рукаве у Путина» в отношении страны, ценность которой для американцев можно назвать исчезающе малой», — пишет де Петрис, подчеркивая также, что у США на международной арене сейчас другие приоритеты.

Чья власть, того и церковь

В Киеве Помпео также должен встретиться с представителями религиозных и общественных организаций. Наиболее вероятно, обсуждаться будет вопрос о поддержке «секты Порошенко» — ПЦУ в противовес УПЦ (МП). Аналогичную политику по расколу церквей Помпео и Госдеп США сейчас проводит и в Черногории. В 2018 году Майк Помпео был одним из тех американских лидеров, кто наиболее активно поддерживал «томос» Порошенко и поздравлял его с «получением автокефалии». Глава ПЦУ Епифаний в октябре 2019 года уже летал в США, где встречался с Майком Помпео и просил поддержать его церковь, а также помочь в противодействии «российской агрессии». В Госдепе рассказали, с кем встретится Помпео во время визита в Киев в январе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Украинские СМИ полагают, что Помпео в Киеве будет лоббировать на должность Госслужбы по делам этнополитики религий своего человека — Андрея Юраша, которого считают одним из инициаторов «томоса», с которым носился Порошенко. В декабре прошлого года Андрей Юраш стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в фабрикации дела против протоиерея УПЦ (МП) из Ровенской епархии Виктора Земляного в марте 2019. Священник был известен тем, что активно противостоял захвату храмов. Андрей Юраш, занимавший при Порошенко должность директора Департамента по делам религий и национальностей, подписал так называемое «религиоведческое заключение», в котором признал призывы священника к защите храмов «разжиганием вражды на религиозной почве», что легло в основу уголовного дела против православного священника. Сейчас же, по версии следствия, Андрей Юраш злоупотребил своим положением, выдав фиктивное религиоведческое заключение, не имея на то ни поручения следователей, ни квалификации эксперта, не привлекая специалистов, чего требует законодательство. Зато сын Андрея Юраша, «главного по томосу» при Порошенко, Святослав Юраш, сейчас является депутатом от «Слуги народа».

В целом же, особых прорывов от визита Помпео в Киев ожидать не стоит. Скорее, это будет демонстративная поездка с целью показать американским демократам «дружбу» с Украиной после недавних политических скандалов в США. Однако следующим пунктом в турне госсекретаря США стоит Минск. Бывший российский дипломат Владимир Фролов, которого цитирует британская The Independent, считает этот визит более серьезным. «Нас не волнует визит Помпео в Киев, но нас волнует Минск», — заявил Фролов.

Не ожидает особых прорывов от визита в «не-Бангладеш» и бывший дипломат США Дэниэл Фрид. По его словам, Помпео ограничится лишь заверениями в поддержке Киева. «Украинцы должны услышать от высокопоставленных американцев, что мы их прикрываем. Что мы поддерживаем их», — заявил Фрид.

Тем не менее, американские противники Майка Помпео считают его политиком хитрым и умным, человеком, который умеет достигать поставленных целей любыми средствами, но цели эти зачастую не совпадают с интересами населения других стран.