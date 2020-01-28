Зеленский и Дуда в Освенциме. Вместе против России и Израиля

В понедельник, 27 января, в Освенциме Владимир Зеленский и так был одним из самых дорогих гостей Анджея Дуды. Но желание понравиться своему визави сыграло с президентом Украины злую шутку

В отличие от недавнего скомканного визита в Израиль, к мероприятиям по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» команда Владимира Зеленского подошла серьёзнее. Во-первых, он прибыл в Освенцим 26 января, когда собственно и начались двухдневные мемориальные мероприятия, и в этот же день принял участие во встрече с выжившими узниками концлагеря. Президент Украины весьма эмоционально выступил на ужине в честь бывших узников, хотя историю о своих погибших в Холокосте родственниках не рассказывал, ограничившись восхищением в адрес бывших заключённых и их семей. Последовательная непоследовательность Зеленского. Что произошло с ним в Израиле и в Польше © пресс-служба президента украины | пресс-служба президента украины | Перейти в фотобанк

Правда, без привычного украинского «пышательства» не обошлось. «Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены высокого звания «Праведник мира» – заявил Владимир Зеленский на этой встрече. А вот аргумент из серии «Аушвиц освободили украинцы» он приберёг на следующий день, когда у президента Украины были запланированы переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Кстати, из глав государств и правительств, прибывших 27 января в Освенцим, Дуда провёл переговоры только с Зеленским и президентом Израиля Реувеном Ривлином.

С последним президент Польши в основном обсуждал свой несостоявшийся визит в Иерусалим на мероприятия в Мемориале «Яд Вашем». Хотя Дуда заявил на совместной пресс-конференции с Ривлином, что объяснил причины своего отсутствия, вряд ли эти объяснения были приняты. Более того, президент Польши продолжил озвучивать претензии в адрес главного организатора мероприятий 23 января – главы Европейского еврейского конгресса Моше Кантора, на этот раз обвинив его в полном замалчивании «участия поляков среди союзников в борьбе против гитлеровского, немецкого захватчика». Как ни странно, сам Дуда на пресс-конференции с Ривлином сказал, что 27 января 1945 года оставшиеся узники концлагеря «были освобождены солдатами Красной Армии». Однако уже через час концепция изменилась.



На совместной пресс-конференции после получасовых официальных переговоров делегаций Украины и Польши, в которых, кроме президентов, приняли участие главы МИД и ключевые советники глав государств по внешней политике (Андрей Ермак и Кшиштоф Щерский), Анджей Дуда сказал дословно следующее: «это солдаты Украинского фронта Красной Армии освободили семь тысяч пленных, оставшихся в этом страшном месте». А из уст Владимира Зеленского слова «Красная Армия» не прозвучали вообще. Он так хотел понравиться визави, заученно повторяя тезисы польской пропаганды, что хватил лишку.

Конечно, слова президента Украины о том, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, а это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста» могли прозвучать из уст не только президента Польши, но и подавляющего большинства польских политиков. Их Владимир Зеленский неоднократно слышал лично во время участия в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны, которые прошли 1 сентября 2019 года в Варшаве. Но если для Польши это ритуальная русофобская формула, то из уст президента Украины, который на днях в Израиле рассказывал о героическом прошлом своего деда-фронтовика, эти слова прозвучали кощунственно.

Пока что на них резко отреагировали комментаторы на Украине и в России, но реакция Израиля не заставит себя ждать, ведь официальный подход этого государства к роли СССР во Второй мировой не допускает уравнивания сталинского и гитлеровского режимов, а Красная Армия однозначно считается спасителем евреев, причём не только в «Аушвиц-Биркенау». Кроме того, в Иерусалиме будут явно недовольны и тем, что Зеленский, давая клятву противостоять «тоталитарным идеологиям, ксенофобии и агрессии, репрессиям, ненависти и нетерпимости», не назвал прямо антисемитизм – в отличие от того же Дуды. А слова Зеленского о том, что «каждый четвёртый из 6 миллионов жертв Холокоста происходил из Украины» могут не понравиться и в Варшаве – ведь там считают погибших во Второй мировой жителей Волыни и Галичины гражданами Польши.

Кстати, президент Польши весьма тонко подставил своего украинского коллегу под критику Израиля ещё по одному поводу: Дуда во время пресс-конференции поблагодарил Зеленского «за присутствие и позицию в Иерусалиме», что выглядело как поддержка демарша президента Украины, отказавшегося посетить Форум памяти Холокоста. Хотя формально речь шла о возложении четой Зеленских красно-белых цветов к мемориалу уничтоженных еврейских общин Польши и почитании памяти польских «Праведников мира», но слова Дуды можно трактовать достаточно широко.

Кроме фактического обвинения Москвы в соучастии в Холокосте, президент Украины 27 января с радостью откликнулся на предложение польского коллеги провести ещё одну русофобскую акцию – совместное празднование 100-й годовщины «Варшавской битвы» в августе текущего года. Дуда предложил «совместно почтить память польских и украинских солдат, которые боролись в XX веке с большевиками», акцентировав на том, что «Петлюра и украинские солдаты отдали жизнь за то же дело, за которое боролись наши солдаты». Вот только Петлюра в Израиле считается главным организатором еврейских погромов времён Гражданской войны на Украине в 1918-1920 годах, так что и тут получился своеобразный «двойной удар». Да и упоминание о том, что главный раввин Украины попросил присвоить звание праведника мира греко-католическому митрополиту Андрею Шептицкому, идеологу создания дивизии СС «Галичина» (при том, что «Яд Вашем» несколько недель назад в очередной раз отказал в подобной просьбе группе львовских учёных) тоже сложно назвать удачным для украинско-израильских отношений. Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

При этом сам Владимир Зеленский, похоже, не понимает, чем могут закончиться подобные «исторические игры». На пресс-конференции он выглядел совершенно счастливым, отмечал, что Украине и Польше «удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, и ныне наши страны с открытым сердцем двигаются вперёд, в будущее». Зеленский отметил, что Киев разрешил польским экспертам эксгумационные работы (правда, пока под Львовом, а не на Волыни), и пообещал, что теперь польская сторона восстановит украинскую могилу на горе Монастырь. Никакого подтверждения этого от его польского визави не прозвучало – ведь речь идёт о могиле боевиков УПА*.

«Наши страны и народы – не просто соседи, а братья и сёстры!» – пафосно заявил Владимир Зеленский, но, кроме снисходительной улыбки Анджея Дуды, ничего в ответ не получил. И дело не только в том, что Польша ныне согласна лишь на роль «старшей сестры» по отношению к Украине, но и в непонимании киевскими властями реалий польской внутренней политики. Слова Зеленского о том, что «мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первым разбил ворота Аушвица» вряд ли понравились Дуде. Ведь впервые эту легенду озвучил в январе 2015 года тогдашний глава МИД Польши Гжегож Схетына, до 25 января 2020 года – лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП), главных оппонентов правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС). И хотя формально Схетына подал в отставку с поста главы ГП, он остаётся влиятельной личностью в этой партии, а главное – непримиримым критиком Анджея Дуды и главы ПиС Ярослава Качиньского.

Правда, эта критика часто грешит неточностями и передёргиванием фактов – как и в случае с танкистом Побирченко. В его мемуарах речь идёт не о разбивании ворот концлагеря, а о прорыве через его ограду: «Все остановились, экипажи боялись, что заграждение из колючей проволоки под напряжением. Но во всей этой жуткой картине я понял, что раз уж эти полуживые пленники держатся руками за проволоку, значит, там нет тока. Я, как командир танка, приказал механику-водителю не останавливаться, и мы первыми эту ограду разбили. За нами поехали остальные». Но спичрайтеры Зеленского, к сожалению, читают не мемуары, а их изложение пиарщиками иностранных политиков. Каким бы парадоксальным не казалось это предложение, но лучше бы президент Украины нанял для написания речей коллег из авторского цеха «Студии «Квартал-95» – у тех, по крайней мере, тексты были оригинальными.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ