По словам Дуды, на встрече с Зеленским они обсудили международное сотрудничество и совместные действия для укрепления связи между польским и украинским народами.
«Я предложил господину президенту, чтобы мы совместно почтили память польских и украинских солдат, которые боролись в XX веке с большевиками. Против большевиков боролись польские солдаты, которых мы иногда символически называем солдатами Пилсудского. С другой стороны, был Петлюра и украинские солдаты, которые отдали жизнь за то же дело, за которое боролись наши солдаты. Это хороший элемент нашей совместной истории», — заявил Дуда.
Симон Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом, который таким образом отомстил за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине, организованные главой Директории. Убийца был оправдан французским судом присяжных 26 октября 1927 года.