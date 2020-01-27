Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, воевавших против большевиков, в том числе главы Директории Симона Петлюры, известного убийцу евреев и организатора еврейских погромов. Об этом он заявил на совместном брифинге с Зеленским в Освенциме 27 января

День в истории. 15 февраля: петлюровцы устроили крупнейший еврейский погром времен Гражданской войны © jewishkrasilov.org.ua словам Дуды, на встрече с Зеленским они обсудили международное сотрудничество и совместные действия для укрепления связи между польским и украинским народами.

«Я предложил господину президенту, чтобы мы совместно почтили память польских и украинских солдат, которые боролись в XX веке с большевиками. Против большевиков боролись польские солдаты, которых мы иногда символически называем солдатами Пилсудского. С другой стороны, был Петлюра и украинские солдаты, которые отдали жизнь за то же дело, за которое боролись наши солдаты. Это хороший элемент нашей совместной истории», — заявил Дуда.

Симон Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом, который таким образом отомстил за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине, организованные главой Директории. Убийца был оправдан французским судом присяжных 26 октября 1927 года.