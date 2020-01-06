Одна из любимейших новогодних историй — не только на Украине, но и в России - гоголевская «Ночь перед Рождеством». Причина этого не только в том, что в СССР жил самый читающий народ, но и в нескольких весьма удачных экранизациях этой повести Николая Васильевича Гоголя

Повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» увидела свет в 1832 году. Именно тогда вышло издание «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Вторая книжка». Цензурное разрешение эта книга получила 31 января того года.

Выйдя в свет, она стала одним из любимейших новогодних произведений читающей публики. Такая популярность привела к тому, что повесть принялись экранизировать сразу же после появления кинематографа и игровых фильмов.

Немая «Ночь»

Как в Донецке ловили душегуба на живца-чемпиона © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Владислав Старевич — человек, гений которого отмечал сам Уолт Дисней, говоривший, что тот обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий — в 1913 году снял по повести Гоголя немой художественный фильм. При этом Старевич был не только режиссером, но и сценаристом, оператором и художником картины, главные роли в которой исполнили такие звезды немого кино, как Иван Мозжухин — он играл черта — и Лидия Триденская — она играла Солоху. Для исполнителя роли Вакулы Петра Лопухина это был первый фильм в карьере, а для сыгравшей роль Оксаны дворянки Ольги Оболенской — второй. Позже Лопухин, как и Старевич с Мозжухиным, эмигрировали во Францию. Двое последних станут не только классиками русского, но и французского кино. А вот Триденская эмигрировала в Германию и, по некоторым данным, стала членом национал-социалистической организации «Российское освободительное национальное движение».

Старевич — создатель первых коммерческих кукольных мультфильмов — не преминул воспользоваться спецэффектами и в экранизации «Ночи». Продолжатель дела Жоржа Мельеса — одного из пионеров кинофантастики, русский режиссер снял, как кузнец помещает черта в карман, как Пацюку и Вакуле в рот залетают вареники, как Солоха с чертом летят на метле. И пускай в этой экранизации запорожские казаки выглядят немного карикатурно, но фильм хорош, и сорок с лишним минут пролетают как один миг.

Берут голосом

Спустя 31 год после выхода картины Старевича, когда в мире еще громыхает Вторая мировая, в эвакуации в Казахстане на Центральной Объединенной киностудии художественных фильмов снимается фильм-опера «Черевички» режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Премьера же состоялась много позже — 21 апреля 1945 года, когда Украина вот уже как полгода была освобождена от нацистов и их союзников, а советские войска прорвались на окраины Берлина.

Фильм «Черевички» снимали по мотивам одноименной оперы Петра Чайковского — в свою очередь, ее первая постановка состоялась 19 января 1887 года в Большом театре. Либретто к опере написал Яков Полонский. Кстати, посвящена она была памяти великой княгини Елены Павловны.

Роли в фильме 1944 года исполнили именитые оперные певцы. Так, Вакулу сыграл лауреат Сталинской премии Григорий Большаков. Премию эту он получил в 1942 году за… исполнение партии Вакулы в «Черевичках» Чайковского. Оксану сыграла родившаяся в 1917 году в Горловке (через несколько месяцев этот город станет частью Донецко-Криворожской Советской Республики) Лилия Гриценко. Это был дебют молодой горловчанки в кино. Роль Солохи исполнила Софья Големба, а чёрта — Георгий Гумилевский. Право видеть голую Захарову. Скверное кино об уникальных политических процессах © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Фильм поражает своим размахом и является первой и единственной экранизацией оперы. При этом в нем содержится небольшое отступление от повести Гоголя: в конце фильма свадьбой Вакулы и Оксаны любуется притаившийся в цветущих вишнях черт.

Высота мультипликации

Практически недостижимую планку для будущих мультипликационных воплощений «Ночи перед Рождеством» поставили сестры Брумберг — Валентина и Зинаида. Их мультфильм вышел в 1951 году.

Что интересно, Оксану в мультфильме озвучивала Лилия Гриценко, сыгравшая эту же роль в вышедшем семь лет ранее фильме «Черевички». А вот ее жениха Вакулу озвучил ее родной брат — актер Николай Гриценко. В отличие от сестры, он родился еще в Екатеринославской губернии Российской империи, на станции Ясиноватой.

Одним из художников-мультипликаторов «Ночи перед Рождеством» 1951 года был «отец советского «Винни-Пуха» Федор Хитрук. Ему посчастливилось работать и с классиками довоенной советской мультипликации, и с молодыми талантливыми художниками, картины которых, как и картины Хитрука, позже станут вехами в истории отечественной мультипликации. Среди последних можно назвать Романа Качанова — автора «Варежки», «Чебурашки» и «Тайны третьей планеты», Романа Давыдова — режиссера «Маугли» и Бориса Бутакова — режиссера «Конька-Горбунка» 1975 года.

Высота кинематографии

Спустя десять лет после мультфильма сестер Брумберг на советские киноэкраны выходит фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством».

Вечера на хуторе близ Тель-Авива. Гоголь заговорил на иврите чуть позже Ерофеева © РИА Новости, Ю. Левянт | Перейти в фотобанк Александр Роу. Роль чёрта исполнил Георгий Милляр, «всесоюзная Баба-Яга». Не исключено, что в этом фильме ему помогла подготовка к другой роли — Кащея Бессмертного в одноименном фильме 1945 года. Как признавался Милляр в своей автобиографической книге, тогда при подготовке к съемкам он обошел оставшиеся в Москве церкви, чтобы посмотреть, как иконописцы изображали черта. Роль Оксаны исполнила киевская актриса Людмила Мызникова, а роль Вакулы — Юрий Тавров. Оба — дебютанты в кино. Еще один запоминающийся персонаж — запорожец Пацюк, роль которого исполнил Николай Яковченко. Да и исполнители других ролей были на высоте.

Примечательно, что в фильм включены мультипликационные вставки, над которыми вместе с Иваном Давыдовым работал художник Григорий Козлов. За десять лет до этого он работал и над фильмом сестер Брумберг.

Снимали фильм с размахом. На Кольском полуострове даже построили копию полтавского села: с тынами и хатами. И метель, в которую попадают Чуб вместе с кумом Панасом, — самая что ни на есть настоящая.

Казалось бы, после этого на экранизации «Ночи перед Рождеством» можно ставить точку: и в мультипликации, и в кинематографе. Но не тут-то было.

Как казаки «Ночь» рисовали

В 1977 году студия «Киевнаучфильм» выпускает мультфильм «Приключения кузнеца Вакулы». Выглядит он гораздо беднее творения сестер Брумберг: хронометраж чуть меньше 10 минут — против 50 минут появившейся 26 годами ранее картины, палитра поскромнее, да и рисовка на любителя. Но трудились над этой картиной режиссера Евгения Сивоконя художники, которые позже впишут свое имя в историю украинской и российской мультипликации золотыми буквами. Это Александр Татарский, который позже создаст «Следствие ведут Колобки» и другие замечательные мультфильмы, Александр Викен, работавший над мультфильмом «Жили-были мысли», Михаил Титов — режиссер фантастической «Встречи», высоко оцененной на Западе.

Примечательно, что один из образов «Приключений кузнеца Вакулы» — образ деревенского пьяницы — позже перекочевал в более взрослое творение работавших над картиной художников-мультипликаторов Константина Чикина, Игоря Бородавко и Нины Чуриловой — мультфильм «Как казаки на свадьбе гуляли» 1984 года. Кстати, его сюжет тоже выстроен вокруг черевичек, которые казак добывает для своей возлюбленной. Правда, в отличие от Оксаны, возлюбленная казака Тура совсем не хотела отпускать его на опасный подвиг. Если присмотреться к пьяницам в обоих мультфильмах, можно заметить их поразительное сходство: близнецы-братья. Или же речь об одном пьянице, который пил во время истории с одними черевичками, но завязал после истории со вторыми. Любимый жулик Леонида Гайдая © кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

В общем, этот фильм стал «пробой пера» для многих талантливых мультипликаторов.

Мюзикл с примечательной декорацией

Казалось бы, после фильма Роу не стоит и пытаться экранизировать «Ночь перед Рождеством». Однако «Старые песни о главном» в последний день 1995 года задали тренд популярности мюзиклов по классическим сюжетам. После того как в 1997 году россияне «творчески переосмыслили» гайдаевский фильм «Иван Васильевич меняет профессию», их украинские коллеги в 2001 году надумали создать украинско-российский мюзикл по гоголевской «Ночи». Он получил название «Вечера на хуторе близ Диканьки». Согласно некоторым источникам, идея создания фильма-мюзикла принадлежала продюсеру Владу Ряшину. Картина режиссера Семена Горова получила название «Вечера на хуторе близ Диканьки». Снимали ее по заказу украинского «Интера» и российского «Первого канала».

Фильм собрал звезд украинской и российской эстрады. Черта играл Филипп Киркоров, Вакулу — тогда еще нормально относившийся к России и без проблем сыгравший роль на русском языке Олег Скрипка, Оксану — Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, а императрицу Екатерину II — Лидия Федосеева-Шукшина.

Весь фильм снят в павильонах, за исключением сцены в императорском дворце. Ее сняли действительно в императорском — Мариинском — дворце, который расположен рядом с Верховной Радой и является одной из резиденций президента Украины.

Примечательно, что этот дворец был заложен по воле императрицы Елизаветы Петровны, однако она не успела в нем побывать. Первой особой императорской крови, посещавшей дворец, была именно Екатерина II. Правда, принимала она в нем не Вакулу, а будущего освободителя Венесуэлы от колониального ига и ее второго президента Франсиско Миранду. В честь праздничка. Как Ринат Ахметов от имени народа браковал песни Игоря Крутого © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

Придирчивый критик скажет, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» по вокалу проигрывают «Черевичкам» 1944 года, а по актерской игре — своему «тезке» авторства Роу. Однако этот фильм — прекрасный слепок эпохи, позволяющий, среди прочего, убедиться, что до событий 2014 года Олег Скрипка и покойный ныне Кузьма Скрябин спокойно общались на русском языке и не брезговали общением со своими российскими коллегами — теми самыми, кого спустя полтора десятилетия после съемок объявят чуть ли не врагами украинского государства.

Близится новогодняя ночь. И если вам хочется отметить этот праздник с украинским колоритом, есть из чего выбрать. Одних только экранизаций самого новогоднего творения Гоголя не счесть — на любой вкус и хронометраж.