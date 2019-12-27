Свежие соцопросы свидетельствуют: лидеру партии «Голос», украинскому певцу и народному депутату Святославу Вакарчуку не доверяют украинцы. Причиной этого может быть нерешительность Вакарчука и его двуличие

Солисту популярной поп-группы «Океан Эльзы», певцу и лидеру партии «Голос», народному депутату Святославу Вакарчуку не доверяет больше людей, чем доверяет. Об этом свидетельствуют обнародованные 25 декабря данные социологического исследования Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы». Согласно им баланс доверия-недоверия у Вакарчука отрицательный: –27%. «Океан Эльзы» прокомментировал выступление с Вакарчуком в Минске © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Один из популярнейших украинских певцов оказался крайне непопулярным политиком.

Другое социологическое исследование, результаты которого 23 декабря обнародовала социологическая группа «Рейтинг», свидетельствует: политиком года Вакарчука считают всего 5% украинцев.

Для сравнения: президента Украины Владимира Зеленского политиком года назвало 47% опрошенных. Кроме того, в рейтинге Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы» у Зеленского баланс доверия-недоверия положительный — +31%.

А ведь Зеленский и Вакарчук начинали свой путь в политике с похожих стартовых позиций. При этом позиции Вакарчука все же были чуть лучше: он имел небольшой политический опыт, который к тому же не запятнал его имидж.

Теперь же Вакарчук вызывает у большинства украинцев недоверие. И причин тому несколько.

Бизнес превыше всего

Пройдя в Верховную Раду во второй раз (впервые в парламент Вакарчук попал в 2007 году и проработал там год), Вакарчук так и не понял, что статус народного депутата обязывает. И обязательства бывают формальные — например, в соответствии с законодательством нардепам нельзя заниматься бизнесом, и неформальные — парламентарий должен помнить, что представляет и высший законодательный орган Украины, и своих избирателей, и вести себя соответствующе. Под дулами танков: Вакарчук выступил на корпоративе создателей игры World of Tanks © Фото: Telegram-канал Храбрые яйца

Еще до своего избрания Вакарчук предупреждал, что не бросит петь. Однако информация о его выступлении в Минске на корпоративе компании Wargaming — разработчика популярной компьютерной игры World of tanks — все же взбудоражила украинское общество.

Изначально о выступлении Вакарчука сообщили ряд Telegram-каналов, среди которых — «Храбрые яйца».

«Успешный украинский певец и бестолковый политик Святослав Вакарчук, после разговора на высоких тонах со своим покровителем Петром Порошенко, решил забить на деятельность депутата, и вспомнил счастливые будни попсового рокера. Зачем ему сидеть среди коррупционеров, олигархов и остальных слуг народа, если можно прилично заработать на новогоднем корпоративе всемирно известной компании Wargaming? Гонорар Вакарчука составил около €100 тыс.. Обязательным условием в райдере было — полный запрет фото- и видеосъемки во время концерта (потому их нигде нету), дабы Славка не «троллили» под куполом Верховной Рады. Оплата происходила через офшорные счета», — сообщил канал.

Несмотря на запрет на съемку, в Сеть все же просочились фото и видео выступления Вакарчука в белорусской столице.

Пресс-служба «Океана Эльзы» — группы певца — пыталась если не исправить ситуацию, то не дать скандалу развиться.

«Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной», — ответила пресс-служба группы 24 декабря на запрос «Украинских новостей».

Тем самым невольно пресс-служба признала коммерческих характер выступления Вакарчука в Минске. А это запрещено законом.

«Очень глупая пресс-служба «Океана Эльзы» назвала совместное выступление с Вакарчуком в Минске — коммерческой деятельностью. Не творческой, а именно коммерческой. И отказалась рассказать о размере гонорара лидера политической партии и фракции «Голос». Которого вместе с его депутатским мандатом на некоторых корпоративах «как рыбу к пиву подают». Советую пресс-службе думать, прежде чем писать слово «коммерческая». Это в законе трактуется как «незаконное совместительство». И может закончиться судом и потерей мандата. За совместительство», — отметила бывший министр юстиции Елена Лукаш.

В «Голосе» же продолжали гнуть свою линию.

«Да, в субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — говорилось в заявлении партии.

Однако это оправдание выглядело неубедительно на фоне информации о сумме гонорара Вакарчука.

Но помимо сомнительности с точки зрения закона, выступление в Минске бросило тень на партию «Голос» и по другой причине.

Несоответствие образа

Народный депутат представляет не только себя, но и своих избирателей. Глава партии — не только своих избирателей, но и избирателей всей политсилы в целом, а также всех членов партии. И когда главу парламентской политической силы можно «заказать» на корпоратив, это унижает его избирателей. Кто знает, кто закажет выступление «Океана Эльзы» в следующий раз. А вдруг это будут те, кто глубоко противен электорату Вакарчука.

«Немножко переживаю за Вакарчука. А ну как в Единой России предложат 200 тысяч за корпоратив? Потеряем лидера мощнейшей фракции», — подшучивал над Вакарчуком народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

При этом сам Вакарчук изначально позиционировал себя как политика западного образца. В 2017-2018 году он даже изучал политологию и социологию в американском Стэнфорде.

«Да, в Америке я занимался поиском себя и учился, узнавал новое», — рассказывал в своем первом пост-американском интервью изданию Elle.

При этом, что характерно, в том же интервью Вакарчук отрицал наличие у себя этих президентских амбиций. Точнее, делал этот так, что невозможно было понять, хочет певец идти в политику или нет.

«Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите», — отмечал Вкарчук. Вакарчук призвал заменить Минские соглашения новым планом «деоккупации» Донбасса © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Вообще, эта нерешительность сослужила Вакарчуку плохую службу. Одно время его рейтинг был фактически равен рейтингу Зеленского, а также таких политических тяжеловесов, как пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Однако если Зеленский в итоге принял для себя решение и пошел в политику, то Вакарчук долго изматывал журналистов уклонениями от вопроса, будет ли он принимать участие президентских выборах. В конце концов на них Вакарчук не пошел, зато снял ролик «Голосуй не по приколу», что многими было воспринято как атака на Зеленского. В мае 2019 года Вакарчук все же решился на поход в политику и возглавил партию «Голос». Она прошла в парламент.

Но и в Верховной Раде политсила Вакарчука вела себя непоследовательно. Выступая за рынок земли, она не поддержала законопроект «Слуги народа», этот рынок вводящий.

«Мы однозначно за отмену моратория на продажу земли. Но, по мнению фракции "Голос", формулировка «лучше любая реформа, чем никакой» — это точно неправильный подход», — пытался оправдать политсилу нардеп от «Голоса» Роман Лозинский.

Но многих такое объяснение это не убедило. Партия Вакарчука и он сам заслужили славу крайне ненадежных политиков, не отвечающих за свои слова.

В общем, в том, что Вакарчуку не доверяют украинцы, в первую очередь виноват он сам. Украинцы не могут верить политику, который сначала говорит одно, а потом делает другое, и выступление которого можно заказать — были бы деньги.