https://ukraina.ru/20261008/otkazalsya-podstavlyat-sosluzhivtsev-vsu-podorvali-plennogo-s-zaminirovannym-osheynikom-1083676289.html

Отказался подставлять сослуживцев: ВСУ подорвали пленного с заминированным ошейником

Отказался подставлять сослуживцев: ВСУ подорвали пленного с заминированным ошейником - 08.10.2026 Украина.ру

Отказался подставлять сослуживцев: ВСУ подорвали пленного с заминированным ошейником

Боевики Вооруженных сил Украины дистанционно подорвали заминированный GPS-ошейник на российском военнопленном, который отказался выполнять приказ и выдавать позиции сослуживцев, пишут информагентства со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах

2026-10-08T08:38

2026-10-08T08:38

2026-10-08T08:47

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россия

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вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным силовиков, украинская сторона закрепила на шее бойца устройство с трекером и зарядом взрывчатки, превратив его в невольного смертника. Солдата отправили в сторону российских оборонительных рубежей, чтобы по его перемещениям вычислить координаты укрепрайона. Однако пленный наотрез отказался идти к позициям ВС РФ, после чего взрывное устройство было активировано оператором ВСУ.Подобный метод разведки украинские формирования используют не впервые: пленным насильно закрепляют на шее так называемые "ошейники шахида". Планируется, что датчик зафиксирует точные координаты оборонительного объекта РФ, по которому сразу же будет нанесен артиллерийский или ракетный удар. Кроме того, под угрозой подрыва от пленного требуют вернуться к сослуживцам и обманом заманить их в засаду, чтобы взять в плен новых российских бойцов.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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новости, россия, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру