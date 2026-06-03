Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире - 03.06.2026 Украина.ру
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Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире
Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире - 03.06.2026 Украина.ру
Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире
Российские истребители пятого поколения Су-57 способны управлять воздушным боем, оставаясь незамеченными для радаров противника, рассказала в телеграм-канале госкорпорация "Ростех"
2026-06-03T12:58
2026-06-03T13:02
новости
ростех
объединенная авиастроительная корпорация
украина.ру
су-57
ии (искусственный интеллект)
искусственный интеллект
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"Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из "тумана войны", будучи незаметен радарам врага", — говорится в материале.Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") Вадим Бадеха подчеркнул, что это единственный самолет, который участвует в реальных боевых действиях и "подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений".Он заверил, что это видят и зарубежные заказчики.Су-57 создан с использованием радиопоглощающих материалов, которые обеспечивают сниженную заметность для радаров противника. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках. Благодаря своим характеристикам эта машина может использоваться не только для выполнения боевых задач, но и для обучения пилотов, а также для управления воздушными боями.О российском оружии - в материале "Орешник" прекрасен, его уже три раза запускали: эксперт про удары возмездия и совершенное оружие на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростех, объединенная авиастроительная корпорация, украина.ру, су-57, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект
Новости, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Украина.ру, Су-57, ИИ (искусственный интеллект), искусственный интеллект

Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире

12:58 03.06.2026 (обновлено: 13:02 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Российские истребители пятого поколения Су-57 способны управлять воздушным боем, оставаясь незамеченными для радаров противника, рассказала в телеграм-канале госкорпорация "Ростех"
"Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из "тумана войны", будучи незаметен радарам врага", — говорится в материале.
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") Вадим Бадеха подчеркнул, что это единственный самолет, который участвует в реальных боевых действиях и "подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений".
Он заверил, что это видят и зарубежные заказчики.
Су-57 создан с использованием радиопоглощающих материалов, которые обеспечивают сниженную заметность для радаров противника. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках.
Благодаря своим характеристикам эта машина может использоваться не только для выполнения боевых задач, но и для обучения пилотов, а также для управления воздушными боями.
О российском оружии - в материале "Орешник" прекрасен, его уже три раза запускали: эксперт про удары возмездия и совершенное оружие на сайте Украина.ру.
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НовостиРостехОбъединенная авиастроительная корпорацияУкраина.руСу-57ИИ (искусственный интеллект)искусственный интеллект
 
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