3 июня 2026 года, утренний эфир - 03.06.2026 Украина.ру
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3 июня 2026 года, утренний эфир
3 июня 2026 года, утренний эфир - 03.06.2026 Украина.ру
3 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.06.2026
2026-06-03T13:08
2026-06-03T13:08
херсонская область
новороссия
киев
захар виноградов
захар прилепин
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Между прошлым и будущим: как война меняет психику. Гость: Инна Ковалева - клинический психолог* Время Новороссии. Луганская поэтесса представила книгу "Новороссия. Соледар. Сверхновая" Гость: Елена Заславская - луганская поэтесса* Помогаем своим. Работа всероссийских волонтёрских организаций на Херсонщине. Гости: Светлана Никитина - волонтёр, руководитель регионального отделения движения "За Правду" Захара Прилепина в Херсонской области, заместитель руководителя штаба всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области и Владимир Шахов - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области* Аналитика от издания Украина.ру. Что показал очередной масштабный удар по Киеву. Гость: Захар Виноградов – шеф-редактор издания Украина.ру
херсонская область
новороссия
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсонская область, новороссия, киев, захар виноградов, захар прилепин, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Новороссия, Киев, Захар Виноградов, Захар Прилепин, Украина.ру, Новороссия сегодня

3 июня 2026 года, утренний эфир

13:08 03.06.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Между прошлым и будущим: как война меняет психику. Гость: Инна Ковалева - клинический психолог
* Время Новороссии. Луганская поэтесса представила книгу "Новороссия. Соледар. Сверхновая" Гость: Елена Заславская - луганская поэтесса
* Помогаем своим. Работа всероссийских волонтёрских организаций на Херсонщине. Гости: Светлана Никитина - волонтёр, руководитель регионального отделения движения "За Правду" Захара Прилепина в Херсонской области, заместитель руководителя штаба всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области и Владимир Шахов - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области
* Аналитика от издания Украина.ру. Что показал очередной масштабный удар по Киеву. Гость: Захар Виноградов – шеф-редактор издания Украина.ру
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