3 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Между прошлым и будущим: как война меняет психику. Гость: Инна Ковалева - клинический психолог
* Время Новороссии. Луганская поэтесса представила книгу "Новороссия. Соледар. Сверхновая" Гость: Елена Заславская - луганская поэтесса
* Помогаем своим. Работа всероссийских волонтёрских организаций на Херсонщине. Гости: Светлана Никитина - волонтёр, руководитель регионального отделения движения "За Правду" Захара Прилепина в Херсонской области, заместитель руководителя штаба всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области и Владимир Шахов - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области
* Аналитика от издания Украина.ру. Что показал очередной масштабный удар по Киеву. Гость: Захар Виноградов – шеф-редактор издания Украина.ру
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