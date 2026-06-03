https://ukraina.ru/20260603/3-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1079763692.html

3 июня 2026 года, утренний эфир

3 июня 2026 года, утренний эфир - 03.06.2026 Украина.ру

3 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.06.2026

2026-06-03T13:08

2026-06-03T13:08

2026-06-03T13:08

херсонская область

новороссия

киев

захар виноградов

захар прилепин

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Между прошлым и будущим: как война меняет психику. Гость: Инна Ковалева - клинический психолог* Время Новороссии. Луганская поэтесса представила книгу "Новороссия. Соледар. Сверхновая" Гость: Елена Заславская - луганская поэтесса* Помогаем своим. Работа всероссийских волонтёрских организаций на Херсонщине. Гости: Светлана Никитина - волонтёр, руководитель регионального отделения движения "За Правду" Захара Прилепина в Херсонской области, заместитель руководителя штаба всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области и Владимир Шахов - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области* Аналитика от издания Украина.ру. Что показал очередной масштабный удар по Киеву. Гость: Захар Виноградов – шеф-редактор издания Украина.ру

херсонская область

новороссия

киев

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, новороссия, киев, захар виноградов, захар прилепин, украина.ру, новороссия сегодня, видео