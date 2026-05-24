"Вокруг Булгакова": легенда о докторе Фаусте

Фаустианские мотивы "закатного романа" ни для кого не являются секретом. В основном Булгаков вдохновлялся поэмой Гёте и оперой Гуно (не смотря на общую основу это во многом разные произведения). Достаточно вспомнить "в овальной раме изображение чёрного пуделя на тяжёлой цепи"*. Но не менее интересна базовая легенда, которой воспользовался Гёте

Самое интересное, что Иоганн Георг Фауст – вполне себе историческое лицо, жившее в Германии в XVI веке (умер в 1540 или 1548 году). Упоминания о нём содержатся во многих письменных источниках, причём некоторые из их авторов были с ним знакомы (впервые он был упомянут в письме аббата Спонхейма Иоганна Тритемия в 1505 году). По профессии – астролог и алхимик (а также – "кладезь некромантии, (…) преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант и преуспевающий гидромант" и даже "гейдельбергский полубог"), а по роду деятельности и стилю жизни – авантюрист, вроде пресловутого Калиостро. Как писал о нём врач Филипп Бегарди из Вормса: "несколько лет тому назад он странствовал по всем землям, княжествам и королевствам, похваляясь своим великим искусством не только во врачевании, но и в хиромантии, нигромантии, физиогномике, в гадании на кристалле и в прочих таких вещах".Кроме того, что персонаж этот реально существовал, сказать что-то определённое о нём трудно – его биография (если тут вообще уместно говорить о биографии) сильно мифологизирована. Судя по всему, в рассказы о его жизни вписали множество сведений легендарных или же имеющих отношение к жившим раньше и позже его учёным и магам.Судя по всему, он действительно имел какое-то образование. Есть упоминание о получении им бакалаврской степени по теологии в Гейдельбергском университете, но нет уверенности, что речь идёт именно о том самом Фаусте. Хотя ему приписывается преподавание в ряде университетов, документально это не подтверждено. Следует упомянуть, что средневековое высшее образование реальных знаний не давало, хотя сам факт его получения повышал социальный статус человека.В своих странствиях он представлялся учёным и магом (по тем временам эти понятия были вполне совместимыми), но, как правило, встречался без особого восторга. Власти Нюрнберга, например, запретили ему въезд в город на том основании, что он "содомит и некромант"."Главой некромантов" называл себя сам Фауст, но некромантия – вполне благородное занятие средневековых магов, занимавшихся вызовом духов умерших людей (спиритизмом). Обычно Фауст вызывал "своего духа" – Мефистофеля (чёртом он не являлся – чёрта Фауст называл "мой куманёк"). "Народная книга" цитирует Фауста следующим образом:"После того как я положил себе исследовать первопричины всех вещей, среди способностей, кои были мне даны и милостиво уделены свыше, подобных в моей голове не оказалось и у людей подобному я не мог научиться, посему предался я духу, посланному мне, именующемуся Мефостофилем".Негативное отношение к деятельности Фауста понятно если помнить, что церковь осуждала магию как службу дьяволу. Взять, например, обращение Вормского имперского собора (сейма) к императору Людовику Благочестивому в 829 году: "от времён язычества ещё остается множество опасных лиходеев, занимающихся волшебством, ворожбой, метаньем жеребьев, варкой зелий, снотолкованием и т.п., каковых божеский закон предписывает наказывать нещадно". А если учесть, что Фауст публично обещал совершить все те чудеса, которые являл Иисус и у него была дрессированная собака (вспомним явление Мефистофеля Фаусту под личиной собаки)…Причиной смерти Фауста, как считается, был взрыв во время проведения алхимического опыта или нечто в таком духе (смерть была ужасной и его забрал дьявол).Фауст безусловно был популярен – как герой бесчисленного количества анекдотов (не в современном, а в тогдашнем смысле слова). Автор "Циммерской хроники", работавший около 1565 года, пишет, что "этот Фауст за свою жизнь совершил так много чудесных дел, что их хватило бы на сочинение целого трактата", а в 1602 году гуманист Филипп Камерарий писал, что "в народе нет почти человека, который не мог бы привести какого-либо примера, свидетельствующего о его искусстве".Образ сразу же стал легендарным – уже в 1587 году в Германии была издана т.н. "Народная книга" ("История о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике" и т.п.), переведённая вскоре на множество языков. Там он представлен человеком, который заключил договор с дьяволом во имя получения знаний и влюбился в женщину по имени Елена (отсылка к "Илиаде"). Тут содержится существенное противоречие между традиционными средневековым легендами и реалиями Возрождения – раньше люди продавали душу дьяволу за золото и власть.Причём тут "Мастер и Маргарита"?Во-первых, Булгаков предметно интересовался немецкой средневековой мифологией, некоторые фрагменты которой прямо цитируются в "МиМ" – достаточно вспомнить указание, что Пилат был, оказывается, сыном мельничихи Пилы и короля-звездочёта.Во-вторых, прототипами образа Фауста считались папа Сильвестр II и схоласт Роджер Бэкон. Первый упомянут в каноническом тексте "МиМ" под именем Герберта Аврилакского, второй – в одной из ранних редакций, но в том же контексте (в качестве автора рукописей, которые якобы должен разобрать Воланд).Мастер, конечно, алхимией не занимается и его трудно назвать авантюристом (хотя как ещё назвать человека, который в СССР нигде не работает, не входит ни в какие объединения и пишет, при этом, книгу про Пилата?) Но с нечистой силой он определённо знается, причём, как нам представляется, связь с Воландом у него возникла до фактического знакомства благодаря Маргарите. Более того – в конце романа он летает вместе с Воландом, а это – способность, которую приписывали Фаусту (причём сам Фауст всегда ходил пешком).***Прославивший Фауста Иоганн Вольфганг Гёте ссылался как на источник своего вдохновения на "прославленную кукольную комедию". Новацией, привнесённой в миф Гёте, является спор между Богом и дьяволом за душу Фауста и победа в этом споре Бога, не смотря на сотрудничество Фауста с Мефистофелем.У Булгакова тема сотрудничества с дьяволом является предметом не только "МиМ", но и "Театрального романа". В последнем автобиографический герой Булгакова слышит из соседней квартиры арию из оперы "Фауст" и тут же ему является редактор-издатель частного журнала "Родина" Илья Рудольфи (отсылка к редактору журнала "Россия" Исаю Лежневу, издавшему первую часть романа "Белая гвардия"). Рудольфи носит берет, а Максудову видится у него мефистофелевская бородка (она присутствует и в ранних варианта "МиМ" как часть портрета Воланда).Напрашивается мысль, что Фауст у Булгакова – мастер. Но мастер ничего не просит у Воланда. Его душеприказчиком (в буквальном смысле слова) выступает Маргарита. А она совсем не Фауст, поскольку её-то пожелания приземлённо-практические. Правда, ей не удаётся остаться в таком статусе – первая её просьба к Воланду касается Фриды.Другое дело, что из чтения романа возникает впечатление – у мастера (как и у Маргариты) были какие-то отношения с Воландом за рамками описанной части истории. Совпадение рассказа Воланда и текста романа мастера наводят на мысль о том, что мастер, будучи способен к творчеству, описал в художественной форме информацию, которую каким-то образом транслировал ему Воланд. Сам сатана, обладая абсолютной памятью, просто цитирует роман. Однако никаких оговорок, которые подтверждали бы такое предположение, в романе не содержится. Мастер говорит, что он "угадал" события, которые пересказал ему Иван Бездомный, но Иван-то цитировал роман мастера в изложении Воланда…Правда, в "МиМ" мастер всё же признаётся заслуживающим не света, но покоя и получает его во владениях Воланда. Но, повторим, это "заслуга" не его, а Маргариты (интересное всё же у Булгакова отношение к женщинам…)Ещё один интересный момент – исторический Фауст вероятно некоторое время жил в Кракове и, возможно, послужил прототипом образа пана Твардовского из польского фольклора, также заключившего соглашение с дьяволом. Твардовский, в конце своих похождений, не попадает ни в рай, ни в ад, оставаясь между небом и землёй. Учитывая, что в киевском окружении Булгакова было много поляков, он вполне мог слышать эту легенду – ведь её литературную обработку предпринял польский национальный гений Мицкевич ("Фауста" начал переводить наш национальный гений – Пушкин).Ещё одна заимствованная у Гёте линия – любовь Фауста к Маргарите (Гретхен – уменьшительная форма этого имени). Обычно Гретхен противопоставляют Маргарите, поскольку её чистота позволила ей спасти свою бессмертную душу. На самом деле тут не так всё однозначно – достаточно вспомнить, что Гретхен рождает от Фауста внебрачного ребёнка и убивает его. Это отсылка к образу Фриды, а не Маргариты (последняя, судя по всему, детей иметь не может). И никакой особой чистоты во всей это истории нет.Гретхен – жертва не столько соблазна со стороны Фауста, сколько магии Мефистофеля. Маргарита, вроде бы, принимает решение самостоятельно, но обстоятельства её знакомства с мастером столь загадочны, что мы склонны считать, что тут без нечистой силы всё же не обошлось (хотя прямых указаний на это в романе нет).Ещё один элемент сходства – Фауст бросает Гретхен и не вспоминает о ней до тех пор, пока не видит её призрак на шабаше во время Вальпургиевой ночи. События "МиМ" происходят вскоре после Вальпургиевой ночи (намёки на это содержатся в романе), а мастер пытается бросить Маргариту, но она, в отличие от Гретхен, дама самостоятельная и сделать ему этого не даёт.Борис Соколов указывает также:"Некоторые детали образа Маргариты можно также найти в романе Эмилия Миндлина (1900-1980) "Возвращение доктора Фауста" (1923). Например, золотая подкова, которую дарит Маргарите Воланд, очевидно, связана, с названием трактира "Золотая подкова" в этом произведении (здесь Фауст впервые встречает Маргариту)".* У Гёте Мефистофель является Фаусту в виде чёрного пуделя. В первой главе романа Воланд опирается на трость с набалдашником в виде головы пуделя.

Василий Стоякин

