Чешский лидер Петр Павел призвал НАТО рассмотреть "ассиметричные меры" против России, включая отключение от интернета, спутников и исключение из финансовой системы. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости
Чешский президент призвал НАТО отключить Россию от глобального интернета

Президент Чехии Петр Павел предложил странам НАТО применить к России "ассиметричные меры", в числе которых он назвал отключение от глобального интернета, ограничение доступа к спутниковым системам и исключение российских банков из международной финансовой системы. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian.
По мнению чешского президента, такие шаги могли бы продемонстрировать решительность альянса. При этом Павел не уточнил, каким техническим образом НАТО может осуществить подобное отключение интернета или спутников.
В Совете Федерации РФ инициативу прокомментировал первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с RT он заявил, что "нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный "ястреб", просто потеряли разум".
Ранее в Москве неоднократно заявляли, что Россия справляется с санкционным давлением, которое Запад оказывает с 2014 года и продолжает наращивать. В Кремле также отмечали, что западные страны не признают провал санкционной политики, хотя внутри самого Евросоюза и США не раз звучали мнения о её низкой эффективности.
