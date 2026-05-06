Кривой Рог заволокло дымом. Новости СВО - 06.05.2026 Украина.ру
Кривой Рог заволокло дымом. Новости СВО
Российские военные наносят новые удары по целям врага в Кривом Роге. Об этом и других важных событиях рассказал 6 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-06T10:57
Кривой Рог заволокло дымом. Новости СВО

10:57 06.05.2026
 
Российские военные наносят новые удары по целям врага в Кривом Роге. Об этом и других важных событиях рассказал 6 мая телеграм-канал Украина.ру
После утреннего прилета город заволокло дымом.
🟥 ВС РФ бьют по целям врага в Сумах. Сообщают о серии взрывов.
🟥 Также россияне наносят удары по целям в оккупированном Запорожье.
🟥 В подземном переходе возле станции метро "Зверинецкая" в Киеве прогремел взрыв. Предварительной причиной названы проблемы с электрикой, сообщают местные СМИ.
Очевидцы рассказали, что после инцидента отключился свет. По предварительным данным, возгорания и пострадавших нет.
🟥 Зафиксировано десять фактов целенаправленных атак ВСУ на Запорожскую область за сутки, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
🟥 Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары выросло до 37, из них 11 остаются в больнице, информировали в Минздраве региона.
🟥 Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, рассказали в компании.
О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
