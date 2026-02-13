https://ukraina.ru/20260213/12-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075585171.html

12 февраля 2026 года, вечерний эфир

12 февраля 2026 года, вечерний эфир

херсонская область

донецкая народная республика

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Улица с историей. Улица Советская в Скадовске. Гость: Владислав Богдановский - историк-краевед, студент Херсонского Государственного Педагогического Университета* Тема дня Новороссии. Всесторонняя помощь детям Херсонщины. Гость: Ирина Кравченко - уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области* Знакомьтесь, Россия! Заповедник "Малые Корелы" Гость: Людмила Тарасова - заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника "Малые Корелы"* Наши защитники. Личная история героя. Гость: Павел Каракосов – позыной "Кара", военнослужащий армии ДНР, участник Русской весны. Человек, который прошел через пытки и плен в мариупольском аэропорту.

