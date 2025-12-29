29 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Открытие Детского центра Государственного Русского музея в Мариуполе. Гость: Анна Юрьевна Цветкова, заместитель генерального директора Государственного Русского музея, Санкт-Петербург
* Фронтовые сводки. Прогноз развития ситуации на фронтах СВО в 2026 году. Гость: Сергей Богатырёв - военно-политический аналитик и публицист
* Понедельник начинается в субботу. Политические итоги 2025 года – фокус на Украине и России. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Экономика и жизнь. Экономические итоги 2025 года в Новороссии и "большой" России. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
