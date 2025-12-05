5 декабря 2025 года, утренний эфир - 05.12.2025 Украина.ру
5 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог * Время Новороссии. Премия "Медиафронт" — новые возможности для молодёжи Донбасса Гость: Иван Каменев - телеведущий, журналист "Соловьёв LIVE". * Культурное обозрение. Новая русская живопись. Гость: Дмитрий Мясников - художник * Наши защитники. Личная история участника СВО. Гость: Евгений Линин - ветеран СВО, волонтёр и военный корреспондент * Аналитика от издания Украина.ру. Об электоральном пейзаже Украины после отставки Ермака. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру * Помогаем своим. Благотворительные проекты фонда "МЫ РЯДОМ" Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"
Новороссия, Донбасс, Украина, Михаил Павлив, Андрей Ермак, Василий Стоякин, Украина.ру, Новороссия сегодня

5 декабря 2025 года, утренний эфир

13:50 05.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. Премия "Медиафронт" — новые возможности для молодёжи Донбасса Гость: Иван Каменев - телеведущий, журналист "Соловьёв LIVE".
* Культурное обозрение. Новая русская живопись. Гость: Дмитрий Мясников - художник
* Наши защитники. Личная история участника СВО. Гость: Евгений Линин - ветеран СВО, волонтёр и военный корреспондент
* Аналитика от издания Украина.ру. Об электоральном пейзаже Украины после отставки Ермака. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру
* Помогаем своим. Благотворительные проекты фонда "МЫ РЯДОМ" Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"
