5 декабря 2025 года, утренний эфир

5 декабря 2025 года, утренний эфир

5 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.12.2025

2025-12-05T13:50

2025-12-05T13:50

2025-12-05T13:50

новороссия

донбасс

украина

михаил павлив

андрей ермак

василий стоякин

украина.ру

новороссия сегодня

Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог * Время Новороссии. Премия "Медиафронт" — новые возможности для молодёжи Донбасса Гость: Иван Каменев - телеведущий, журналист "Соловьёв LIVE". * Культурное обозрение. Новая русская живопись. Гость: Дмитрий Мясников - художник * Наши защитники. Личная история участника СВО. Гость: Евгений Линин - ветеран СВО, волонтёр и военный корреспондент * Аналитика от издания Украина.ру. Об электоральном пейзаже Украины после отставки Ермака. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру * Помогаем своим. Благотворительные проекты фонда "МЫ РЯДОМ" Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"

2025

Новости

