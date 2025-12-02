https://ukraina.ru/20251202/dvizhenie-na-styki-sumskoy-kharkovskoy-i-kurskoy-oblastey-alkhin-o-tom-chto-eto-znachit-dlya-vsu-1072532734.html
"Движение на стыки Сумской, Харьковской и Курской областей": Алёхин о том, что это значит для ВСУ
"Движение на стыки Сумской, Харьковской и Курской областей": Алёхин о том, что это значит для ВСУ
2 декабря начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Волчанск в Харьковской области. Украина.ру, 02.12.2025
2 декабря начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Волчанск в Харьковской области. Какое значение имеет освобождение этого города и каковы перспективы дальнейшего наступления ВС РФ, объяснил военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
