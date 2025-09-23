Чем Зеленский хочет заткнуть дыры в ВСУ и что из этого выйдет: Гаспарян о резервах на Украине - 23.09.2025 Украина.ру

Чем Зеленский хочет заткнуть дыры в ВСУ и что из этого выйдет: Гаспарян о резервах на Украине
Чем Зеленский хочет заткнуть дыры в ВСУ и что из этого выйдет: Гаспарян о резервах на Украине - 23.09.2025 Украина.ру
Чем Зеленский хочет заткнуть дыры в ВСУ и что из этого выйдет: Гаспарян о резервах на Украине
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, почему украинский фронт не выдерживает давления российской армии, а принудительная мобилизация Зеленскому уже не поможет
2025-09-23T16:37
2025-09-23T16:37
Украина.ру

Видео, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация, резервы, ВСУ, мобилизация

Чем Зеленский хочет заткнуть дыры в ВСУ и что из этого выйдет: Гаспарян о резервах на Украине

16:37 23.09.2025
 
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, почему украинский фронт не выдерживает давления российской армии, а принудительная мобилизация Зеленскому уже не поможет
