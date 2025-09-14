https://ukraina.ru/20250914/inostrannye-namniki-v-vsu-i-dobrovoltsy-v-vs-rossii-kak-vs-izmenilos-za-etot-god--shesler-1068657631.html
Иностранные наёмники в ВСУ и добровольцы в ВС России: как всё изменилось за этот год — Шеслер
2025-09-14T14:09
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0e/1068657384_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_a3284d9c3927cf69e185e214eea717f5.jpg
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чем отличаются иностранные наёмники в ВСУ от добровольцев в российской армии. Также она на примере Николаевской области рассказала, как со временем меняется количество иностранцев, воюющих на Украине. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чем отличаются иностранные наёмники в ВСУ от добровольцев в российской армии.
Также она на примере Николаевской области рассказала, как со временем меняется количество иностранцев, воюющих на Украине.
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler