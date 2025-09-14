Иностранные наёмники в ВСУ и добровольцы в ВС России: как всё изменилось за этот год — Шеслер - 14.09.2025 Украина.ру
Иностранные наёмники в ВСУ и добровольцы в ВС России: как всё изменилось за этот год — Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чем отличаются иностранные наёмники в ВСУ от добровольцев в российской армии. Также она на примере Николаевской области рассказала, как со временем меняется количество иностранцев, воюющих на Украине. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чем отличаются иностранные наёмники в ВСУ от добровольцев в российской армии.
Также она на примере Николаевской области рассказала, как со временем меняется количество иностранцев, воюющих на Украине.
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
