Иностранные наёмники в ВСУ и добровольцы в ВС России: как всё изменилось за этот год — Шеслер

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, чем отличаются иностранные наёмники в ВСУ от добровольцев в российской армии. Также она на примере Николаевской области рассказала, как со временем меняется количество иностранцев, воюющих на Украине. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler

