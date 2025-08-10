https://ukraina.ru/20250810/vokrug-bulgakova-kostyum-s-perom-1066759861.html

"Вокруг Булгакова": костюм с пером

"Вокруг Булгакова": костюм с пером - 10.08.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": костюм с пером

Существует мнение, что Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" понаписывал много лишнего и если бы у него была возможность это лишнее сократить, то он бы сократил. У нас нет уверенности в том, что это суждение правильное, но иногда сталкиваешься с эпизодами чья художественная ценность, скажем так, не очевидна

2025-08-10T12:02

2025-08-10T12:02

2025-08-10T12:02

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

писатель

русская литература

роман

мастер и маргарита

чиновник

бюрократия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

Вот, например, образ председателя городской Зрелищной комиссии (она же – комиссия зрелищ и увеселений облегчённого типа) Прохора Петровича. Уж слишком он плоский и очевидный. Как-то совсем не по-булгаковски. Но не всё так просто…Сам Прохор Петрович в кадре не появляется – когда бухгалтер варьете Василий Степанович Ласточкин приезжает в Зрелищную комиссию, Прохор Петрович отсутствовал. Присутствовал "пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук".Соответственно, выслушать доклад Ласточкина о события в варьете он не может. Впрочем, вряд ли бы из этого что-то вышло хорошее, даже если бы Прохор Петрович имел место быть.С одной стороны, события слишком скандальные, а Ласточкин, вообще-то говоря, не того уровня лицо, чтобы докладывать. Просто после исчезновения всего руководства варьете в лице директора, финдиректора и администратора, бухгалтер оказался самым высокопоставленным членом коллектива.С другой стороны, Прохор Петрович характеризуется как человек добрый (по крайней мере к секретарше), но вспыльчивый (по отношению ко всем вообще). Так что доклад в самом начале закончился бы безобразным скандалом.Из описания в общем-то следует полнейшая бесполезность Прохора Петровича, а возможно и самого председателя Зрелищной комиссии как такового.Прохор Петрович в основном спит с секретаршей – красавицей Анной Ричардовной (намёк в тексте более чем прозрачный) и ругает людей которые его "отвлекают от работы". Саму же работу вполне может выполнять и костюм – никакого интеллекта и организационных способностей для управления "зрелищами облегчённого типа" и не требуется. Бегемот, собственно, и констатирует – "ничем вы не заняты" (Анна Ричардовна напротив считает, что её начальник "работает как вол").Устроил же эту демонстрацию Бегемот, который без спросу явился в комиссию, спровоцировал начальника на упомянутую уже вспыльчивость, дождался волшебной фразы "чтоб меня черти взяли" и тут же это устроил.Используется характерная для средних веков логика – само по себе упоминание имени кого-либо означает его призыв. Упомянул чёрта – получи чёрта… Тут, правда, всё немного иначе – чёрт пришёл сам. Так сказать – авансом.Впрочем, у Бегемота цель была – его задачей, по-видимому, состояла в зачистке следов и отвлечении внимания правоохранительных органов на никчёмные детали. Это и было выполнено – доклад Ласточкина не прозвучал, а милиция была удивлена бессмысленным вызовом.К милиции у воландовской шайки отношение особое, примерно, как у самого Воланда к вопросам помилования. Действиям милиции они не препятствуют (кроме случаев, когда есть риск попасться самим). Более того, следы преступлений исчезают с её появлением, причём Зрелищной комиссии ещё повезло – "нехорошая квартира" с трупом Майгеля вообще сгорела.Интересны ещё три момента связанных с исчезновением.Во-первых, милиция пришла в то время, когда Ласточкин в Зрелищной комиссии ещё присутствовал. Т.е., возвращение Прохора Петровича он должен был по идее застать, но об этом ничего не говорится – о возвращении владельца прямо в костюм повествует рассказчик.Между тем, если бы бухгалтер задержался и попытался был исполнить свои обязанности, это, возможно, избавило бы его от последующих неприятностей.Хотя, почему он не остался понять в общем-то можно – Ласточкин вряд ли был сильно испуган зрелищем работающего костюма (иначе бы поехал не по маршруту, а домой – отпаиваться водкой), но возникшая в связи с приходом милиции кутерьма вряд ли способствовала докладу. Скорее всего его просто не стали бы слушать.Во-вторых, "Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия".Вы ничего не заметили? Костюм накладывал резолюции "не обмакнутым в чернила сухим пером"!Случайность? Автор забыл? Не думаю. Скорее намёк на то, что сфера облегчённых развлечений вполне обходится без руководящих указаний директора зрелищной комиссии.В-третьих, в тексте нет объяснения, где именно пребывал Прохор Петрович, пока костюм за него в поте подмышек работал. Но, судя по тому, что он смог оценить работу костюма, он или вообще ничего не заметил, или же его приключения на него же самого никакого особого впечатления не произвели.Сам по себе мотив похищения человека чёртом, как считается, мог был быть позаимствован Булгаковым из книги Михаила Орлова "История сношений человека с дьяволом", к которой писатель часто обращался. Там приводится средневековая легенда о некой девушке, которая так сильно не хотела замуж, что пожелала, чтобы в день свадьбы её унес чёрт. И её действительно унесли некие гости, правда не так просто, как Прохора Петровича, а со спецэффектами – потанцевав с невестой, один из гостей взмыл в воздух и скрылся, унося её с собой. Причём её одежда и украшения были впоследствии возвращены, ибо дьявол имеет власть только над телом и душой, но не над вещами.Разумеется, у Прохора Петровича были и прототипы. Обычно называются руководители Комитета по делам искусств Алексей Назаров (1938-39 годы) и Михаил Храпченко (1939-48 годы). Об их столкновениях с Булгаковым информации нет, хотя сами они наверняка были известны Булгакову. Храпченко, например, во второй половине 1920-х публиковался в журнале "На литературном посту", т.е., примыкал в пролеткультовской группировке, нещадно критиковавшей Булгакова и других "попутчиков".

https://ukraina.ru/20220821/1037878664.html

https://ukraina.ru/20240128/1052927218.html

https://ukraina.ru/20221127/1041216971.html

https://ukraina.ru/20221106/1040532301.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, михаил булгаков, писатель, русская литература, роман, мастер и маргарита, чиновник, бюрократия, культура, развлечение