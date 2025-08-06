ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине - 06.08.2025 Украина.ру
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ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине - 06.08.2025 Украина.ру
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине
Российские военные нанесли комбинированный удар по территории Украины, об этом сообщает 6 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-06T07:15
2025-08-06T07:15
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"Ракетный удар нанесён по целям в Сумской области. Также воздушная тревога объявлена в Киеве.&lt;...&gt; ВС РФ нанесли удар по целям во временно-оккупированном Запорожье", - говорится в постах.Минувшей ночью мы писали, что российские ударные БПЛА "Герань" масштабно отработали по объектам противника в Измаильском районе Одесской области.Судя по характеру пожара, был нанесен удар по нефтехранилищу или нефтепроводу."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Одесская область

ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине

07:15 06.08.2025
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Украина.ру
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Российские военные нанесли комбинированный удар по территории Украины, об этом сообщает 6 августа телеграм-канал Украина.ру
"Ракетный удар нанесён по целям в Сумской области. Также воздушная тревога объявлена в Киеве.<...> ВС РФ нанесли удар по целям во временно-оккупированном Запорожье", - говорится в постах.
Минувшей ночью мы писали, что российские ударные БПЛА "Герань" масштабно отработали по объектам противника в Измаильском районе Одесской области.
"Местные жители сообщают о более чем 15-ти попаданиях по объекту противника в Измаильском районе Одесской области — на месте ударов видно зарево очень сильного пожара", — сказано в материале.
Судя по характеру пожара, был нанесен удар по нефтехранилищу или нефтепроводу.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
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