Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором - 06.08.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором
Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором - 06.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-06T18:37
2025-08-06T18:37
эксклюзив
сво
прогнозы сво
константиновка
часов яр
россия
вооруженные силы украины
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Часов Яр – это действительно господствующая высота над Константиновкой, отдельными районами Краматорска и окраинами Дружковки. Овладение Часов Яром даст нам определенное преимущество в наступательных операциях и позиционном противостоянии. Но мы же понимаем, что на СВО фактор высот уже не такой значимый, как ранее.Освобождение Часов Яра, скорее, говорит о том, что нами пройден один из основных укрепрайонов ВСУ. И теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки, которые важны для киевского режима даже не как укрепленные позиции, а как места накопления техники и размещения личного состава.Конкретно Константиновка и Дружковка неудобны для обороны, потому что они вытянуты и в низинах. Но оборонять их надо, и при этом есть альтернатива уйти. И теперь украинское командование стоит перед сложной дилеммой: что делать дальше?Противнику придется выбирать между Красноармейском и Константиновкой. И. судя по всему, противник до сих пор не сделал окончательного выбора в пользу какого-то из городов. Поэтому я не удивлюсь, если к октябрю-ноябрю мы установим контроль сразу над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой.Быстрой прогулки в сторону Константиновки точно не получится. Да, мы взяли Часов Яр, но против нас сражается тот же самый враг, который привык воевать на этой территории и еще получает подкрепления.То, что мы идем сверху вниз, не так важно. Гораздо важнее, что мы преодолели подготовленные позиции противника. ВСУ будут принимать бой на менее оборудованных рубежах.А то, что киевский режим до сих пор не расставил приоритеты по поводу Красноармейска и Константиновки, то на фоне дефицита его людских и технических ресурсов он может получить совсем уж глубокий кризис.Теоретически Украина могла бы с боями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи. Но пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в карман южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком.
https://ukraina.ru/20250805/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-ovladeli-staroy-chastyu-volchanska-i-zagonyayut-vsu-v-karman-pod-1066502416.html
константиновка
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, прогнозы сво, константиновка, часов яр, россия, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, прогнозы СВО, Константиновка, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором

18:37 06.08.2025
 
© Украина.руВладимир Носков (СВО)
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Часов Яр – это действительно господствующая высота над Константиновкой, отдельными районами Краматорска и окраинами Дружковки. Овладение Часов Яром даст нам определенное преимущество в наступательных операциях и позиционном противостоянии. Но мы же понимаем, что на СВО фактор высот уже не такой значимый, как ранее.
Освобождение Часов Яра, скорее, говорит о том, что нами пройден один из основных укрепрайонов ВСУ. И теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки, которые важны для киевского режима даже не как укрепленные позиции, а как места накопления техники и размещения личного состава.
Конкретно Константиновка и Дружковка неудобны для обороны, потому что они вытянуты и в низинах. Но оборонять их надо, и при этом есть альтернатива уйти. И теперь украинское командование стоит перед сложной дилеммой: что делать дальше?
Противнику придется выбирать между Красноармейском и Константиновкой. И. судя по всему, противник до сих пор не сделал окончательного выбора в пользу какого-то из городов. Поэтому я не удивлюсь, если к октябрю-ноябрю мы установим контроль сразу над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой.
Быстрой прогулки в сторону Константиновки точно не получится. Да, мы взяли Часов Яр, но против нас сражается тот же самый враг, который привык воевать на этой территории и еще получает подкрепления.
То, что мы идем сверху вниз, не так важно. Гораздо важнее, что мы преодолели подготовленные позиции противника. ВСУ будут принимать бой на менее оборудованных рубежах.
А то, что киевский режим до сих пор не расставил приоритеты по поводу Красноармейска и Константиновки, то на фоне дефицита его людских и технических ресурсов он может получить совсем уж глубокий кризис.
Теоретически Украина могла бы с боями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи. Но пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в карман южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком.
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Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 17:18
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под КупянскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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