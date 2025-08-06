https://ukraina.ru/20250806/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-armiya-rossii-vzyav-chasov-yar-postavila-vsu-pered-slozhnym-vyborom-1066569020.html

Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором

Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором - 06.08.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выбором

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-06T18:37

2025-08-06T18:37

2025-08-06T18:37

эксклюзив

сво

прогнозы сво

константиновка

часов яр

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_c0cd5d5c1234d122a00b4158918a916d.jpg

Часов Яр – это действительно господствующая высота над Константиновкой, отдельными районами Краматорска и окраинами Дружковки. Овладение Часов Яром даст нам определенное преимущество в наступательных операциях и позиционном противостоянии. Но мы же понимаем, что на СВО фактор высот уже не такой значимый, как ранее.Освобождение Часов Яра, скорее, говорит о том, что нами пройден один из основных укрепрайонов ВСУ. И теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки, которые важны для киевского режима даже не как укрепленные позиции, а как места накопления техники и размещения личного состава.Конкретно Константиновка и Дружковка неудобны для обороны, потому что они вытянуты и в низинах. Но оборонять их надо, и при этом есть альтернатива уйти. И теперь украинское командование стоит перед сложной дилеммой: что делать дальше?Противнику придется выбирать между Красноармейском и Константиновкой. И. судя по всему, противник до сих пор не сделал окончательного выбора в пользу какого-то из городов. Поэтому я не удивлюсь, если к октябрю-ноябрю мы установим контроль сразу над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой.Быстрой прогулки в сторону Константиновки точно не получится. Да, мы взяли Часов Яр, но против нас сражается тот же самый враг, который привык воевать на этой территории и еще получает подкрепления.То, что мы идем сверху вниз, не так важно. Гораздо важнее, что мы преодолели подготовленные позиции противника. ВСУ будут принимать бой на менее оборудованных рубежах.А то, что киевский режим до сих пор не расставил приоритеты по поводу Красноармейска и Константиновки, то на фоне дефицита его людских и технических ресурсов он может получить совсем уж глубокий кризис.Теоретически Украина могла бы с боями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи. Но пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в карман южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком.

https://ukraina.ru/20250805/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-ovladeli-staroy-chastyu-volchanska-i-zagonyayut-vsu-v-karman-pod-1066502416.html

константиновка

часов яр

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, сво, прогнозы сво, константиновка, часов яр, россия, вооруженные силы украины