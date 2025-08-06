https://ukraina.ru/20250806/k-godovschine-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-spetsproekt-ukrainaru-skoro-v-efire-ne-propustite-1066573402.html

К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите!

К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите! - 06.08.2025 Украина.ру

К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите!

Ровно год назад, в ночь с 5 на 6 августа, боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области. Как рассказал глава Следственного комитета России Александр... Украина.ру, 06.08.2025

2025-08-06T19:57

2025-08-06T19:57

2025-08-06T19:57

видео

курская область

украина

россия

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет

мирные жители

военные преступления

всу

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Ровно год назад, в ночь с 5 на 6 августа, боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области. Как рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в ходе оккупации части этого российского региона погибли более 330 мирных жителей. Для самой же украинской армии эта операция окончилась провалом. Военкор Украина.ру Фёдор Громов подготовил фильм о Второй Курской битве. Скоро мы его опубликуем на всех ресурсах Украина.ру. А пока — анонс.

курская область

украина

россия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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