К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите! - 06.08.2025 Украина.ру
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К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите!
К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите! - 06.08.2025 Украина.ру
К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите!
Ровно год назад, в ночь с 5 на 6 августа, боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области. Как рассказал глава Следственного комитета России Александр... Украина.ру, 06.08.2025
2025-08-06T19:57
2025-08-06T19:57
видео
курская область
украина
россия
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет
мирные жители
военные преступления
всу
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Ровно год назад, в ночь с 5 на 6 августа, боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области. Как рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в ходе оккупации части этого российского региона погибли более 330 мирных жителей. Для самой же украинской армии эта операция окончилась провалом. Военкор Украина.ру Фёдор Громов подготовил фильм о Второй Курской битве. Скоро мы его опубликуем на всех ресурсах Украина.ру. А пока — анонс.
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видео, курская область, украина, россия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет, мирные жители, военные преступления, всу, крах всу, потери всу, кто, сво, курск сегодня, новости сво: курск, курская битва, видео
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К годовщине вторжения ВСУ в Курскую область: спецпроект Украина.ру. Скоро в эфире. Не пропустите!

19:57 06.08.2025
 
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Ровно год назад, в ночь с 5 на 6 августа, боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области. Как рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в ходе оккупации части этого российского региона погибли более 330 мирных жителей. Для самой же украинской армии эта операция окончилась провалом.
Военкор Украина.ру Фёдор Громов подготовил фильм о Второй Курской битве. Скоро мы его опубликуем на всех ресурсах Украина.ру. А пока — анонс.
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