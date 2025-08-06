Франция накажет мигранта из Марокко, прикурившего от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже - 06.08.2025 Украина.ру
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Франция накажет мигранта из Марокко, прикурившего от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже
Франция накажет мигранта из Марокко, прикурившего от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже - 06.08.2025 Украина.ру
Франция накажет мигранта из Марокко, прикурившего от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже
Власти Франции аннулируют вид на жительство мигранту из Марокко, который прикурил от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже. Об этом сообщает французская газета Le Figaro
2025-08-06T16:51
2025-08-06T16:51
новости
франция
париж
марокко
мигранты
вандализм
памятник
вторая мировая война
великая отечественная война
европа
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Подозреваемый мигрант хорошо известен полиции, отметило издание. Он имел вид на жительство на территории Франции до октября 2025 года.О скандальном инциденте проинформировал телеканала Europe 1 после того, как в понедельник вечером в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина закуривает сигарету у Могилы Неизвестного Солдата, расположенной около Триумфальной арки.Инцидент получил большой общественный резонанс. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что аннулирует вид на жительство мужчины, подозреваемого в прикуривании сигареты от пламени Могилы Неизвестного солдата в Париже."Арестованный на Авеню де ла Гранд Армэ (17-й округ Парижа) во вторник около 18:00, Хамди Х. сначала отрицал свою вину, но затем быстро признал факты. Его обвиняют в "осквернении места захоронения, гробницы, урны с прахом или памятника, воздвигнутого в память о погибших", что теоретически карается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 000 евро. По состоянию на полдень среды он оставался под стражей", - сообщила газета.Её информатор сообщил, что по этому мигранту из Марокко в базе данных по обработке данных о судимостях (TAJ) имеется 21 запись. В их числе значатся угон автомобиля, вандализм, насилие и публичные оскорбления по признаку расы.В это же время правительство Франции финансирует власти Украины, которые поощряют вандализм в отношении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны и сносят памятники, установленные борцам с нацизмом. Разрушаются мемориалы, монументы и мемориальные доски по всей Украине. При этом уничтожаются памятники даже землякам, погибшим в борьбе с нацизмом и тем, кто стал жертвами геноцида гитлеровцев и коллаборационистов на оккупированных территориях.В июле власти Львова завершили снос мемориального комплекса. Подробности в публикации Мэр Львова предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с Холма Славы на пленных Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, франция, париж, марокко, мигранты, вандализм, памятник, вторая мировая война, великая отечественная война, европа, украина-ес
Новости, Франция, Париж, Марокко, мигранты, вандализм, памятник, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Европа, Украина-ЕС

Франция накажет мигранта из Марокко, прикурившего от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже

16:51 06.08.2025
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : скриншот видео
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Власти Франции аннулируют вид на жительство мигранту из Марокко, который прикурил от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Париже. Об этом сообщает французская газета Le Figaro
Подозреваемый мигрант хорошо известен полиции, отметило издание. Он имел вид на жительство на территории Франции до октября 2025 года.
О скандальном инциденте проинформировал телеканала Europe 1 после того, как в понедельник вечером в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина закуривает сигарету у Могилы Неизвестного Солдата, расположенной около Триумфальной арки.
Инцидент получил большой общественный резонанс. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что аннулирует вид на жительство мужчины, подозреваемого в прикуривании сигареты от пламени Могилы Неизвестного солдата в Париже.
"Арестованный на Авеню де ла Гранд Армэ (17-й округ Парижа) во вторник около 18:00, Хамди Х. сначала отрицал свою вину, но затем быстро признал факты. Его обвиняют в "осквернении места захоронения, гробницы, урны с прахом или памятника, воздвигнутого в память о погибших", что теоретически карается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 000 евро. По состоянию на полдень среды он оставался под стражей", - сообщила газета.
Её информатор сообщил, что по этому мигранту из Марокко в базе данных по обработке данных о судимостях (TAJ) имеется 21 запись. В их числе значатся угон автомобиля, вандализм, насилие и публичные оскорбления по признаку расы.
В это же время правительство Франции финансирует власти Украины, которые поощряют вандализм в отношении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны и сносят памятники, установленные борцам с нацизмом. Разрушаются мемориалы, монументы и мемориальные доски по всей Украине. При этом уничтожаются памятники даже землякам, погибшим в борьбе с нацизмом и тем, кто стал жертвами геноцида гитлеровцев и коллаборационистов на оккупированных территориях.
В июле власти Львова завершили снос мемориального комплекса. Подробности в публикации Мэр Львова предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с Холма Славы на пленных
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