https://ukraina.ru/20250805/zaluzhnogo-gotovyat-v-prezidenty-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1066480843.html

Зачем Залужного готовят в президенты Украины. Не все так просто

Зачем Залужного готовят в президенты Украины. Не все так просто - 05.08.2025 Украина.ру

Зачем Залужного готовят в президенты Украины. Не все так просто

В последнее время усилились разговоры о замене Владимира Зеленского на Валерия Залужного. На этом фоне активизировался сам бывший главком ВСУ, что косвенно подтверждает его президентские амбиции

2025-08-05T12:22

2025-08-05T12:22

2025-08-05T12:49

эксклюзив

валерий залужный

сеймур херш

украина

россия

владимир зеленский

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Через несколько месяцевПервым масла в огонь слухов о Залужном в середине июля подлил американский независимый журналист Сеймур Херш. По его словам, экс-главком рассматривается сейчас за океаном как наиболее вероятный сменщик Зеленского."Осведомленные источники в Вашингтоне сообщили мне, что он может занять этот пост в течение нескольких месяцев. Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание, если президент Дональд Трамп решит принять такое решение", - сообщил он.По его информации, если нынешний глава киевского режима заартачится, то его уберут силой.Слова Херша не стоит игнорировать, это опытный журналист с богатой базой источников в различных американских ведомствах, однако переоценивать его прогнозы также не стоит. Многие из "пророчеств" Херша не прошли проверку временем. Он, например, в 2023 году пророчил уход до сих пор действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и скорое завершение конфликта на Украине. Ничего из этого, как известно, не сбылось.Хотя при этом стоит отметить, что политическая практика может складываться из длительности процесса и возникающих при этом вариантов, которые появляются по мере разрешения того или иного конфликта. То есть Херш получает информации на определенном этапе, после чего ситуация меняется, а, следовательно, меняются и возможные сценарии ее развития.Альпийские заговорщикиДалее о вероятной замене Зеленского на нынешнего посла Украины в Великобритании сообщила российская Служба внешней разведки (СВР).В СВР на прошлой неделе рассказали, что в Альпах прошла недавно встреча представителей США и Британии, в которой приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*."Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - говорилось в сообщении.Разве таким украинцы представляли триумф "демократии, незалежности и самостийности", о котором жители страны так долго мечтали, задались вопросом в СВР.Залужный в журнале VogueСам Залужный напомнил о себе в эти дни статьей в гламурном журнале Vogue, который регулярно предоставляет свои страницы для пиара украинских политических деятелей.Колонка бывшего главкома ВСУ – обычная пустопорожняя пропагандистская болтовня про уроки, которые Украина извлекла из противостояния с Россией, как она якобы защищает от этой самой России Европу.Статья изобилует разного рода измышлизмами и банальностями в духе "Думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве", "Самый дорогой ресурс войны — это люди", а Украина ни много ни мало имеет "шанс сформировать новый мировой порядок", основанный на демократических ценностях.Публикация, как водится, сопровождалась эффектными фото, которые тут же обросли мемами.Война до 2034 годаФеномен Залужного в том, что его большая популярность на Украине и на Западе как политической фигуры строится практически из воздуха.Если о полководческих талантах экс-главкома можно спорить, то о каких-либо его дарованиях и успехах на ниве экономики, госстроительства, внешней политики и прочего особо ничего известно никогда не было.Впрочем, ящик Пандоры в этом смысле на Украине уже приоткрыл Владимир Зеленский, который из комедианта прыгнул прямиком в президентское кресло. Чем боевой генерал хуже?Единственное, в чем Залужный действительно компетентен, это в том, что он прекрасно знает, как действительно делается война и какие подводные течения она скрывает. Отсюда и странная смерть его помощника Геннадия Частякова, который взорвал сам себя заигравшись подаренной гранатой незадолго до ухода Залужного в послы. Какие тайны унес с собой погибший майор остается только догадываться.Именно как президента войны на ближайшее будущее и рассматривают бывшего главкома на Западе. Хотя с продвижением Залужного на высший государственный пост могут возникнуть проблемы.Кандидат в президенты Украины, например, должен последние 10 лет непрерывно проживать на родине. Это положение закона при желании можно обойти, учитывая, что территория посольства формально считается территорией той страны, которое оно представляет, однако выглядеть это будет все равно как изрядная натяжка.С другой стороны, соблюдение Конституции – это уже давно не про Украину и на такие "мелочи" в этой стране привычно могут закрыть глаза.Очевидно одно - если Запад делает ставку на Залужного как будущего руководителя страны, то это однозначно говорит о планах продолжения войны с Россией. Пусть и через короткое перемирие.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как Залужный решил напомнить о себе, сыграв роль "Капитана Очевидность" - в материале издания Украина.ру Не надеется победить Россию, но предлагает Западу украинских солдат. Чем занимается экс-главком Залужный.

https://ukraina.ru/20250721/rokirovka-zelenskogo-na-zaluzhnogo-pro--contra-1065671813.html

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Павел Котов

эксклюзив, валерий залужный, сеймур херш, украина, россия, владимир зеленский