https://ukraina.ru/20250805/vazhno-byt-neravnodushnym-aktr-vladimirov-o-smysle-zalozhennom-v-novyy-film-timur-i-ego-komanda-1066508449.html
"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"
"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда" - 05.08.2025 Украина.ру
"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"
"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и... Украина.ру, 05.08.2025
2025-08-05T18:57
2025-08-05T18:57
2025-08-05T18:57
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крым
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россия
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"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и которые не остаются равнодушными к простым проблемам". На фестивале "Таврида.Арт" в Крыму состоялась презентация фильма "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём и о ком это кино, рассказал актёр Егор Владимиров, сыгравший в новом фильме хулигана Мишку Квакина. ❗️28 августа в кинотеатрах нашей большой страны выйдет современный фильм "Тимур и его команда", информационным спонсором которого стало мультимедийное издание Украина.ру. Смотрим вместе!
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, крым, актер, кино, кинематограф, кинотеатр, фильм, россия, видео
Видео, Крым, актер, кино, кинематограф, кинотеатр, фильм, Россия
"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и которые не остаются равнодушными к простым проблемам".
На фестивале "Таврида.Арт" в Крыму состоялась презентация фильма "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём и о ком это кино, рассказал актёр Егор Владимиров, сыгравший в новом фильме хулигана Мишку Квакина.
❗️28 августа в кинотеатрах нашей большой страны выйдет современный фильм "Тимур и его команда", информационным спонсором которого стало мультимедийное издание Украина.ру.