https://ukraina.ru/20250805/vazhno-byt-neravnodushnym-aktr-vladimirov-o-smysle-zalozhennom-v-novyy-film-timur-i-ego-komanda-1066508449.html

"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"

"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда" - 05.08.2025 Украина.ру

"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"

"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и... Украина.ру, 05.08.2025

2025-08-05T18:57

2025-08-05T18:57

2025-08-05T18:57

видео

крым

актер

кино

кинематограф

кинотеатр

фильм

россия

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"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и которые не остаются равнодушными к простым проблемам". На фестивале "Таврида.Арт" в Крыму состоялась презентация фильма "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём и о ком это кино, рассказал актёр Егор Владимиров, сыгравший в новом фильме хулигана Мишку Квакина. ❗️28 августа в кинотеатрах нашей большой страны выйдет современный фильм "Тимур и его команда", информационным спонсором которого стало мультимедийное издание Украина.ру. Смотрим вместе!

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