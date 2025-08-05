"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда" - 05.08.2025 Украина.ру
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"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"
"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда" - 05.08.2025 Украина.ру
"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"
"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и... Украина.ру, 05.08.2025
2025-08-05T18:57
2025-08-05T18:57
видео
крым
актер
кино
кинематограф
кинотеатр
фильм
россия
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"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и которые не остаются равнодушными к простым проблемам". На фестивале "Таврида.Арт" в Крыму состоялась презентация фильма "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём и о ком это кино, рассказал актёр Егор Владимиров, сыгравший в новом фильме хулигана Мишку Квакина. ❗️28 августа в кинотеатрах нашей большой страны выйдет современный фильм "Тимур и его команда", информационным спонсором которого стало мультимедийное издание Украина.ру. Смотрим вместе!
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видео, крым, актер, кино, кинематограф, кинотеатр, фильм, россия, видео
Видео, Крым, актер, кино, кинематограф, кинотеатр, фильм, Россия

"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"

18:57 05.08.2025
 
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"Мы должны ориентироваться не как раньше, на марвеловских супергероев – Халка, Человека-паука и так далее, а на наших ребят, которые есть в каждом дворе и которые не остаются равнодушными к простым проблемам".
На фестивале "Таврида.Арт" в Крыму состоялась презентация фильма "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём и о ком это кино, рассказал актёр Егор Владимиров, сыгравший в новом фильме хулигана Мишку Квакина.
❗️28 августа в кинотеатрах нашей большой страны выйдет современный фильм "Тимур и его команда", информационным спонсором которого стало мультимедийное издание Украина.ру.
Смотрим вместе!
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