https://ukraina.ru/20250804/1048404070.html

Хорватская "Буря": 30 лет ликвидации Сербской Краины

Хорватская "Буря": 30 лет ликвидации Сербской Краины - 03.08.2025 Украина.ру

Хорватская "Буря": 30 лет ликвидации Сербской Краины

После срыва попыток подавить Донбасс в 2014-15 годах риск использования Киевом силы для "восстановления территориальной целостности" сохранялся. В Киев постоянно повторяли о готовности повторить операцию "Буря". В конце концов, готовность Киева к силовому решению конфликта привела к необходимости признания Россией ДНР и ЛНР, а потом и к началу СВО

2025-08-04T08:00

2025-08-04T08:00

2025-08-03T09:20

история

история

югославия

сербия

хорватия

геноцид

восточная европа

гражданская война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/04/1048469092_0:42:749:463_1920x0_80_0_0_e09db41ff0e794a3e5e1d1c2109cea1a.jpg

4 августа 1995 года армии Ховатии и Боснии и Герцоговины начали операцию "Буря", направленную на ликвидацию Сербской Краины. Началась одна из самых масштабных этнических чисток в современной Европе.Сербы и хорваты живут на Балканах по соседству более тысячи трёхсот лет, эти славянские племена переселились сюда с территории нынешней Украины в начале VII века нашей эры ещё во времена Аварского каганата. Хотя сербы и хорваты говорят практически на одном языке (столетиями его так и называли — сербохорватский), разделительной чертой между этими народами стала религия: хорваты — католики, сербы — православные. Хотя сербы проживали на территории нынешней Хорватии ещё во время создания первых хорватских государств в VIII веке, однако основная масса сербов переселилась на хорватские земли, убегая от турок, после захвата Османской империей Сербии и Боснии в XV-XVI веках.Собственно, именно тогда и появилась Сербская Краина — территория Хорватии, заселённая преимущественно сербами. Венгерский король Матвей Корвин (с XI века хорватские земли находились под властью Венгрии) освободил сербов от налогов и гарантировал свободу вероисповедания, однако они должны были защищать границу от турецких вторжений. Позднее сербы-беженцы получили от Габсбургской монархии, которая присоединила Венгрию вместе с Хорватией, статус пограничного ополчения. Оно в обмен на земельные наделы пожизненно защищало границу империи с турками (на этом опыте базировалась Россия, создавая казацкие поселения).После распада Австро-Венгрии практически все её южнославянские земли по собственному желанию вошли в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, позже Королевства Югославия. Однако это государство было централизованным и вскоре перестало отвечать настроениям хорватских элит, которые желали значительной автономии или независимости. Это осложнило сербско-хорватские отношения и вызвало ряд политических кризисов. После оккупации Югославии нацистской Германией и её союзниками в 1941-м было создано Независимое государство Хорватия (включало территории нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и часть Сербии) с хорватскими фашистами-усташами во главе. Они придерживались великохорватской идеи и отличались крайней сербофобией, что вылилось в геноцид сербов, евреев и цыган.Точное количество жертв среди сербов неизвестно, оно составляет от 197 тысяч человек по хорватской версии до 800 тысяч — по сербской, при этом значительная часть жертв погибла в хорватских концлагерях. Около 240 тысяч сербов были насильно обращены в католичество, ещё 400 тысяч были вынуждены бежать в Сербию. Эти действия изменили этническую карту территорий современных Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии и крайне отрицательно сказались на отношениях между сербами и хорватами. После освобождения всей территории Югославии и создания Социалистической Федеративной Республики Югославия сербы в Хорватии наравне с хорватами получили статус государствообразующего народа.В 1990 году по всей Югославии прошли многопартийные выборы. В Хорватии на них победило Хорватское демократическое содружество (ХДС), выступавшее за отделение от СФРЮ и конституционные изменения. Сербы, компактно проживавшие в республике, поддерживали либо Сербскую демократическую партию умеренного политика Йована Рашковича, либо коммунистические или социалистические движения. Оказавшись в результате выборов без представительства во власти Хорватии и формально став лишь одним из нацменьшинств, сербы потребовали культурной автономии, в предоставлении которой им было отказано.Ситуация в Хорватии усугублялась националистическими мерами её нового правительства. Особенно острую реакцию сербов вызвало заявление президента республики Туджмана, что Хорватия времён Второй мировой войны была не только нацистским образованием, но и выражала тысячелетние стремления хорватского народа. А будущий президент страны Стипе Месич, в свою очередь, заявил, что единственная сербская земля в Хорватии — та, которую сербы принесли с собой на подошвах ботинок. Сербскохорватский язык был переименован в хорватский, сначала было изменено название, а затем и грамматические нормы языка. В служебной переписке и в СМИ было запрещено кириллическое письмо, из школьных программ были изъяты тексты по сербской истории, сербские писатели и поэты. Сербов в государственных учреждениях заставляли подписывать "листы лояльности" новому хорватскому правительству. Отказывавшихся делать это немедленно увольняли с любых должностей, а система МВД была зачищена от сербов полностью.В августе 1990 — феврале 1991 года населённые сербами районы Хорватии сформировали Сербскую Автономную Область Краина, которая 28 февраля заявила о выходе из состава Хорватии и присоединении к Югославии. Весной 1991 года в Краину начали прибывать сербские беженцы с территорий под контролем Загреба. Некоторые из них затем уезжали в Сербию или Черногорию, но около 100 000 осталось в Краине. С другой стороны, с территории Краины бежали и были изгнаны более 220 тысяч хорватов. Летом 1991 года в Сербской Краине начались боевые действия между хорватскими паравоенными отрядами и силами МВД Хорватии, с одной стороны, и сербскими ополченцами — с другой. 19 декабря 1991 года сербские автономии провозгласили суверенную Республику Сербская Краина (РСК). Согласно принятой Конституции, РСК являлась "национальным государством сербского народа и всех граждан, которые в ней живут".В январе 1992 года благодаря международному вмешательству масштабные боевые действия прекратились, и на территории РСК были размещены силы ООН (UNPROFOR). "Голубые каски" находились на линии противостояния сербских и хорватских подразделений с целью прекращения огня и контроля за отводом тяжёлого вооружения от линии фронта. Однако силы ООН фактически не мешали регулярным наступлениям хорватов и занятию хорватскими войсками территорий Сербской Краины. В 1994-95 годах при международном, в том числе российском посредничестве, начались переговоры между руководством Хорватии и РСК о нормализации экономических отношений, возвращении беженцев и т.д., однако для Загреба это было лишь прикрытием подготовки к военному решению "сербского вопроса".1-3 мая 1995 года хорватская армия, преодолев оборону сербов, заняла одну из областей Сербской Краины — Западную Славонию — и ликвидировала этот эксклав РСК. Операция привела к исходу из региона большинства сербского населения и массовым жертвам среди мирных жителей. Пытаясь помешать хорватскому наступлению, президент РСК Мартич отдал приказ обстрелять Загреб, что впоследствии было признано военным преступлением, но не остановило наступление хорватов. А 4 августа 1995 года началась операция "Буря", в ходе которой хорватскими армией и полицией при поддержке войск боснийских мусульман меньше чем за неделю была занята основная часть Сербской Краины. Уже 5 августа хорваты заняли столицу РСК город Книн, и ныне эта дата является государственным праздником Хорватии, Днём победы и благодарности отчизне.В ходе операции "Буря" с территории Сербской Краины бежало 230-250 тысяч сербов, а хорватскими солдатами были совершены многочисленные военные преступления против колонн беженцев и оставшегося мирного населения, в том числе резня в Дворе и резня в Груборах. При этом "миротворцы" ООН действиям хорватов даже не пытались помешать.В вынесенном впоследствии приговоре генералам Готовине и Маркачу Международным трибуналом по бывшей Югославии сказано, что операция "Буря" была частью совместного преступного сговора, организаторами которого было хорватское военное и политическое руководство. Его целью было изгнание сербов из Хорватии и заселение Краины хорватами, и она оказалась полностью достигнутой. При этом лишь приграничный с Сербией регион РСК, Восточная Славония, был интегрирован в состав Хорватии мирным путём благодаря международному посредничеству, увенчавшемуся резолюцией Совета Безопасности ООН 15 января 1996 года. По общему мнению, ликвидация Республики Сербская Краина стала возможной только благодаря политике руководства Югославии, которое не сделало ничего для защиты сотен тысяч сербов.Украинские политики и пропагандисты с самого начала вооружённого конфликта на Донбассе заявляли о необходимости его решения по "хорватскому сценарию". Но ни подписание Минских соглашений и давление мирового сообщества с требованием их выполнения, ни высказанная на выборах воля граждан Украины, подавляющее большинство которых хочет прекращения войны на Донбассе, не охладили воинствующий пыл официального Киева. 25 июля 2019 года посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что "для Украины более правильный "хорватский сценарий". Дипломат сразу же добавил, что он имеет в виду "сценарий привлечения миротворцев", но поведение "голубых касок" во время операции "Буря" показывает, что они фактически содействовали центральным властям в борьбе с повстанцами, на что явно надеялись и в Киеве.Признание республик Донбасса, а потом их включение в состав России сорвали эти планы.

https://ukraina.ru/20150805/1013879100.html

https://ukraina.ru/20170922/1019239844.html

https://ukraina.ru/20230701/1047732653.html

югославия

сербия

хорватия

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, югославия, сербия, хорватия, геноцид, восточная европа, гражданская война