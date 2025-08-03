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Вацлав Дворжецкий: шляхтич, актёр, шпион

Вацлав Дворжецкий: шляхтич, актёр, шпион - 03.08.2025 Украина.ру

Вацлав Дворжецкий: шляхтич, актёр, шпион

3 августа 1910 года в Киеве в польской дворянской семье родился Вацлав Дворжецкий – основатель династии советских и российских актёров. Жизнь сложилась так, что играл он, в основном, вдали от столиц и родного Киева – в Нижнем Новгороде, Омске. Как театральный актёр, он известен не очень большому числу зрителей. Но вот, как киноактёр…

2025-08-03T16:00

2025-08-03T16:00

2025-08-03T16:00

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Роли у него были в основном второго плана, но каждая – бриллиант. Режиссёры его обожали за настоящую природную аристократичность, которая присутствовала буквально в каждом жесте, и которая не исчезла, вопреки всем выпавшим на его долю испытаниям. Дворжецкий дважды попадал в ГУЛАГ (общей сложностью на 15 лет), но это как раз тот случай, когда принятые к нему меры были вполне обоснованы.Итак, в имении под Киевом жил потомственный шляхтич Ян-Анзельм Дворжецкий и вместе с супругой Фаустиной, в девичестве Струсь, воспитывал сына. Мальчик уже в семилетнем возрасте "заболел" театром и постигал первые азы профессии у весьма популярной актрисы Станиславы Высоцкой.После Февральской революции 1917 года семье пришлось покинуть имение: уже с марта по всей Украине запылали помещичьи усадьбы, иногда вместе с обитателями – селяне решили, что паны "попанувалы", и пора землю забирать себе. Дворжецкие перебрались в Киев, где сохранялся относительный порядок, который, впрочем, закончился уже в 18-м году, когда власть в городе стала меняться пусть и не каждый день, но с пугающей быстротой. Семья выживала как могла.Решительно непонятно, почему Дворжецкие не покинули Киев в мае-июне 1920 года, когда город оккупировали легионы Пилсудского, и возможность переехать в Польшу была открыта. Но они остались и пришлось учиться жить заново – на этот раз при советском режиме.Вообще на том этапе советское правительство к полякам относилось ровно. В самом Киеве работал польский театр, действовали польские школы и польский техникум. С национальностью у мальчика Вацлава проблем не было. Проблемой стало дворянское происхождение, поэтому заранее было понятно, что высшее образование для него не то чтобы совсем закрыто, но для его получения требовался трудовой, рабочий стаж. Необходимый для успешной карьеры комсомол также был закрыт.Ко всем проблемам добавилась еще одна – коренизация. Потомственному польскому дворянину Вацлаву Дворжецкому пришлось в обязательном порядке учить украинский язык. Любой уважающий себя польский дворянин (и не только дворянин) всегда считал украинцев bydlem (по-русски – быдлом). Пришлось смириться. А что было на душе? Так или иначе, но он закончил польскую школу и поступил в польский же техникум, попутно постигая уроки актёрского мастерства на курсах в Киевском государственном польском театре…В это время польская и советская разведки активно работали друг против друга. Против СССР действовал созданный в рамках 2-го отдела Генерального Штаба Войска Польского ("двуйка") реферат Б-1, позднее, "Восток". Советский Союз и, прежде всего приграничные Украина и Белоруссия были буквально нашпигованы польской агентурой.В 1927 году случилось страшное – и для "двуйки" и для советского ОГПУ. Сбежавший в Финляндию советский агент Александр Оттович Опперпут-Стауниц (настоящее имя Александр Упениньш) дал совершенно точные данные, что большинство польских агентурных сетей в СССР работают под колпаком советской контрразведки, и большинство передаваемых данных – это просто дезинформация. Пришлось полякам немедленно перестраивать работу ведомства, которое в 1929 году возглавил талантливый и деятельный дипломат-разведчик майор Станислав Ганно.Польские разведчики все начали создавать почти с нуля, опираясь, прежде всего, на польскую диаспору, опять-таки, прежде всего на Украине и в Белоруссии. Но и в ОГПУ тоже сидели люди опытные, и, естественно, что надзор за поляками был усилен, в приграничных республиках – вдвойне. Само собой, обо всем этом Дворжецкий не знал.Юный Вацлав еще во время учёбы зарекомендовал себя с самой отрицательной в идеологическом плане стороны. Можно считать это юношеским максимализмом, можно глупостью, но Вацлав никогда не старался особо скрывать свой особенный взгляд на происходившее вокруг. Все чисто "советские" предметы, например, политграмоту и политэкономию он просто пропускал за ненадобностью. В итоге из польского техникума в Киеве он вылетел именно на идеологических основаниях, так как мало того, что плохо влиял на других, так еще и влиял очень убедительно.Но главной его страстью был польский театр, и, вполне вероятно, именно там он окончательно усвоил принятый в богемных кругах отрицательный взгляд на окружающую действительность. В 1929-м году Дворжецкий и его киевские друзья Константин Маевский, Эугениуш Василевский, Михал Герасимович, Влодзимеж Остроменский, Хенрик Голановский, а также примкнувший к ним украинец галицийского происхождения Мыкола Пыщолко создали организацию ГОЛ ("Группа освобождения личности"). Судя по этническому составу, организация базировалась не столько на антисоветских, сколько на националистических принципах, хотя в симпатиях к идеям коммунизма молодых людей также заподозрить было сложно. Как организация сделать они ничего не успели, да и не умели ничего делать. С подпольной борьбой не получалось и тогда созрело решение: бежать в Польшу. Идею подбросил Влодзимеж Остроменский… агент ОГПУ.После предательства Опперпута и реорганизации польской разведки ОГПУ также пришлось несладко. Надо было восстанавливать свои позиции и в самой Варшаве, и внутри страны. Вместо разгромленных польских разведсетей создавались другие, и туда надо было проникать. По одному из рабочих вариантов польской разведке подставляли своих агентов, одним из которых и был Остроменский.Сперва заговорщики решили действовать легально – через польское консульство. Но консульство, то ли получив инструкции из Варшавы, то ли исходя из своих данных, ребятам в легальном въезде отказало. Тогда они решили пересечь границу нелегально. В то время советско-польская граница ещё оставалась во многих местах "дырявой" и вполне проходимой, как для шпионов, так и для контрабандистов. Обычным пассажирским поездом Дворжецкий и его лучший друг Феликс Яворовский доехали до приграничного города Шепетовки. Остроменского они брать не стали – у Дворжецкого в отношении этого не в меру активного приятеля уже зародилось некие подозрения. Правда, Яворовский тоже был агентом ОГПУ... Пользуясь давними знакомствами, Яворовский нашел старого польского контрабандиста, который и перевел друзей через границу… прямо в руки польскому патрулю.Вообще-то у Яворовского было задание остаться в Польше, но у польской разведки имелись иные планы. Через неделю юношей вызвали на допрос, с ними разговаривал неизвестный человек в штатском из Варшавы. Он объяснил, что въезд в Польшу ещё надо заслужить, например, поработав некоторое время на советской территории агентами. Задача была простой, требовалось собирать информацию на интересующие Польшу темы. Например, о дислокации и составе частей РККА в Киеве и вокруг него, о промышленных объектах и так далее.Друзья согласились – их забросили назад, в СССР. Дворжецкий сразу принялся за работу, а Яворовский сразу рассказал все в ОГПУ… и Дворжецкому рассказал, что работает на ОГПУ, правда, с небольшим опозданием – тот успел основательно "замазаться".Игра закончилась, толком не начавшись – Дворжецкого арестовали. Так как он не успел в принципе ничего сделать, с ним обошлись гуманно: дали всего 10 лет лагерей, из которых он отсидел семь. Причём значительную часть срока он играл в разных лагерных театрах или работал в лагерных Домах культуры – всё же актерский талант у него был потрясающий.Когда в 1937-м году начался "большой террор", Дворжецкий вышел на свободу с запретом проживания в ста городах СССР. В итоге он осел в Омске, где смог устроиться в театр. Возможно, помогли и в НКВД, чтоб он находился под надзором и не шатался по стране.С началом войны Дворжецкий снова отличился. Вообще люди с подобными биографиями уже 22 июня поняли, что надо сидеть тихо. Но агентура НКВД в Омском театре зафиксировала высказывания молодого актера о неизбежности победы Германии, о превосходстве немецкого оружия и о недостатках советского строя… Дали пять лет, потому что это был Омск. Ближе к фронту за это могли впаять и 25 лет, и даже расстрелять.И уже только после освобождения началась настоящая актерская биография Вацлава Дворжецкого, каким мы его знаем.Самое любопытное, что после 1956 года он писал просьбы о реабилитации. По омскому делу его реабилитировали, а вот по польскому… Дело в том, что основные документы польской разведки после войны оказались в СССР. В КГБ, благодаря запросам Дворжецкого, подняли некоторые дела, ну, и польские коллеги кое-что прислали. И выяснилось, что да, в архивах "двуйки" Вацлав Дворжецкий действительно числится завербованным агентом, и даже успел получить денежное довольствие. И на некоторых документах стоит подпись начальника реферата "Восток" майора Станислава Ганно… Реабилитировать с такими документами что в СССР, что в РФ было решительно невозможно. Но его всё ж реабилитировали… в 1992 году на Украине.Вообще остается только гадать, как блистал бы Дворжецкий в кино и на сцене, не окажись он в молодости между маховиками двух разведок. И остается гадать, каким он мог бы стать польским разведчиком, учитывая его прекрасный актёрский талант высочайшей пробы… Польский аристократ до мозга костей Вацлав Дворжецкий наверняка до конца дней не сдался, не пожалел и не раскаялся в содеянном, только смирился. Так что, скорее всего, неспроста его лучшей ролью стал именно Лансдорф из фильма "Щит и меч" – немецкий офицер, аристократ, эксперт в области военной разведки, куратор разведшкол, который тоже не мог ни сдаться, ни раскаяться…

https://ukraina.ru/20240418/1054557572.html

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https://ukraina.ru/20210109/1029682834.html

https://ukraina.ru/20211218/1032813535.html

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