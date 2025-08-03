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Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе

Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе - 03.08.2025 Украина.ру

Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе

Есть несколько дат, которые соответствуют началу советской программы пилотируемого полёта на Луну. Уже в этом кроется ответ на вопрос, почему такой полёт не состоялся. Как минимум есть два совместных постановления ЦК КПСС и СМ СССР – от 23 июня 1960 года (об освоении космического пространства вообще) и от 3 августа 1964 года (о Луне в частности)

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Так сложилось, что история советского лунного проекта сама по себе мало кого интересует – разве что для упражнений по ностальгии о великом прошлом. Она интересна в контексте сухого остатка космической гонки, а он состоит в том, что американцы на Луну высадились, а мы нет*.И тут действительно ситуация интересная.СССР ведь опередил США на самых важных этапах космической гонки – и с запуском спутника, и с первым полётом человека в космос, а с лунной программой – сплоховал. Что же случилось?Прежде всего отметим, что вообще обе страны шли нос к носу и успех СССР в значительной мере был делом случая.СССР запустил спутник 4 октября 1957 года, ВМС США попытались запустить спутник 6 декабря (попытка закончилась провалом, первый удачный запуск предприняла 1 февраля 1958 года команда Вернера фон Брауна). Т.е., если бы не распыление ресурсов США между несколькими конкурирующими проектами, то разрыв мог бы быть меньше и не обязательно в пользу СССР. Другое дело, что именно этот провал сыграл значительную роль в дальнейшем успехе США.С первым пилотируемым космическим полётом история была ещё более интересная – первый полет совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года. Но, запуск американского пилотируемого корабля был запланирован ещё на 26 апреля 1960 года! Однако, Вернер фон Браун осторожничал, доводил систему до идеала и Алан Шепард полетел только 5 мая 1961 года.Отметим, что полёт Шепарда был космическим – он поднялся на 187,5 км. (гагаринский "Восток" – на 327 км.), в то время как космос начинается в 100 км. над поверхностью Земли (т.н. "линия Кармана"), но не был орбитальным – его корабль не пролетел вокруг Земли, в просто "подпрыгнул". Но это уже детали – главное понятно: первым человеком в космосе мог быть Шепард.А вот с Луной получилось всё намного хуже и причина этого странная – СССР оказался слаб именно в том, что всегда считалось его силой.Первый фактор – советское руководство не могло сосредоточить для её реализации достаточные ресурсы.Программа стартовала в 1960 году, но уже 13 мая 1961 года все работы были прекращены в целях освобождения ресурсов для выполнения задач оборонного значения. В это время начался ракетный кризис, связанный с развёртыванием ракет средней дальности в ГДР (советских), Великобритании и Турции (американских). Составляющими его были Берлинский и Карибский кризисы, оба из которых чуть было не привели к ядерной войне. Непосредственно "стоп-приказ" был связан с попыткой высадки десанта в заливе Кочинос на Кубе в апреле 1961 года.В общем, ракетчикам было чем заняться и помимо мирного космоса – отставание СССР в оборонной сфере было огромным: у США только межконтинентальных ракет было 183, у СССР же – менее трёх десятков.Второй фактор – человеческий.14 января 1966 года скончался Сергей Королёв, который был настоящим тягачом советских космических программ, в первую очередь – лунной (точнее марсианской – Королёв полагал Луну не слишком интересным объектом). Его преемник Василий Мишин ни авторитетом, ни энергией, ни знаниями Королёва не обладал.Кроме того, 24 апреля 1967 года погиб полковник Владимир Комаров, которого видели покорителем Луны. Разбился он на корабле "Союз-1" (не сработала парашютная система), который проектировался специально для лунной миссии как часть межпланетного 7К-Л1.Третий фактор – организационный.Американцы сделали выводы из проигрыша в борьбе за запуск спутника – уже 1 октября 1958 года было создано НАСА, объединившее государственные космические программы (частных тогда не было).В СССР же ничего такого не было – при всей советской централизации и плановости в стране разрабатывались сразу несколько автономных космических программ. За основу была взята оправдавшая себя ранее схема конкуренции нескольких авиационных КБ. Позже эффективно работали и конкурирующие ракетных КБ. Но лунный проект был слишком масштабным.Между тем до 1964, а фактически – до 1968 года шла параллельная работа над:- королёвской ракетой Н-1 с двигателями Николая Кузнецова на паре керосин-кислород;- УР-700 (на основе "Протона") КБ Владимира Челомея;- Р-56 КБ Михаила Янгеля.Две последних – с двигателями Валентина Глушко, работавшими на ассиметричном диметилгидразине и амиле. К концу жизни Королёва его отношения с Глушко, разработавшим двигатель "семёрки", окончательно испортились в том числе и потому, что он перешёл на новое топливо, не нравившееся Королёву своей токсичностью. Это обстоятельство сыграло свою роль в 1974 году, когда Глушко занял место Мишина и закрыл проект Н-1 (естественно, решение было коллективным, но…) Немного позже была закрыта и автоматическая лунная программа.Четвёртый фактор – ошибки с техзаданием.В начале большого пути долгое время не могли определиться с типом двигателя – в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 30 июля 1958 года предполагалась разработка ракет на ядерном и химическом топливе. Постановка вопроса была правильной, поскольку для межпланетных полётов в большей степени подходит ядерный привод, но его разработка требовала гораздо больше времени и ресурсов, да и технически всё выглядело иначе – ядерную ракету надо собирать в космосе.В общем, пока было принято решение сосредоточиться на химической ракете время было упущено.Позже была допущена глупейшая (на уровне пресловутой "Британской энциклопудии") ошибка в техзадании – полезная нагрузка была рассчитана без учёта запаса топлива, необходимого для возвращения на Землю. Даже после переделки проекта предполагалось выводить на орбиту 90 тонн, в то время как лунные Apollo весили 118 тонн.Опять же – ошибка не такая уж грубая, потому что, допустим, "Аполлоны" летали со скоростью меньше второй космической – в расчёте на то, что в случае аварии корабль вернётся к Земле безмоторным способом, но этот вариант всё же был экстремальным…В результате переделки проекта масса Н-1 выросла с 2200 до 2850 тонн, а она и так была слишком велика и тяжела, чтобы проводить наземные огневые испытания. Сокращённая программа испытаний во многом предопределила провал всего проекта в целом.Впрочем, двигатели НК-33, разработанные для Н-1, оставались актуальными полвека спустя – в 2013-14 годах созданные на их основе американские двигатели позволили осуществить четыре успешных запуска ракет "Антарес".В результате, первым на Луну 20 июля 1969 года высадился экипаж Нила Армстронга. Все запуски Н-1 (первый состоялся в феврале 1969, последний – в ноябре 1972 года; для сравнения – первый запуск ракеты Saturn был осуществлён в октябре 1961 года) окончились катастрофами. Доводить систему не стали.А в 1975 году началась новая эпоха – космическую гонку сменило космическое сотрудничество, что, среди прочего, означало и существенное сокращение инвестиций в космические программы…Но всё же, почему советская лунная программа не была завершена? Тут действовал целый комплекс причин, но мы обозначим три основные, каждой из которых было бы достаточно.Первая и главная была заключена в знаменитой фразе Армстронга: маленький шаг для человек, огромный – для человечества. Американская лунная программа достигла главной цели – человек впервые побывал на Луне. И… Всё.Второй раз впервые побывать на Луне нельзя. Даже если заявить, что американцы никуда не летали – всё равно нельзя.СССР мог бы предложить какую-то новую сверхзадачу вроде основания постояннодействующей лунной базы, но… решительно было непонятно зачем она вообще может быть нужна (этот вопрос актуален и по сей день). Хотя сами проект таких баз разрабатывались в начале 70-х.В ещё большей степени это касалось экспедиции к Марсу. Технически – возможно, но непонятно зачем.Вторая причина находилась в прямой связи с первой. Взлёт космических программ объяснялся во многом тем, что они были частным случаем программ военных. Космические ракеты – конверсия боевых межконтинентальных ракет.В ходе космической гонки 1950-60-х годов удалось разработать ракетные комплексы, которые, при наличии ядерной боеголовки, решали вопрос военного-стратегического паритета. Лунные ракеты, что Saturn V, что Н-1 для решения военных задач были избыточны. Ну разве что американцы использовали Saturn V для вывода на орбиту своей первой (и единственной) орбитальной станции Skylab, которая, теоретически, могла решать какие-то военные задачи, но практике, в отличие от наших "Салютов", не решала.В 1970-х уже никаких прорывов в этой сфере не было. Напомним, что базой российской космической программы по-прежнему являются ракеты, являющиеся модификациями той самой королёвской "семерки".Третья причина – сменился вектор экономического развития.После достижения военного паритета пора было позаботиться об уровне и условиях жизни людей и доказать преимущества своего типа общества социально-экономическими методами.Сыграл свою роль и человеческий фактор – в 1964 году к власти в СССР пришёл Леонид Брежнев, в результате чего стратегия развития страны сменилась на поступательное развитие. На "космосе высоких достижений" начали экономить.Сейчас человечество возвращается к пилотируемым межпланетным полётам и в общем-то понятно почему – для выхода из нынешнего кризиса необходимо сверхусилие. И выбор тут не широк – или космос, или война. Похоже только, что выбор сделан в пользу войны…* Дискуссии относительно того были американцы на Луне или нет сами по себе контрпродуктивны. Вера в то, что американцы не были и все страны (включая СССР и КНДР) стремятся обмануть условного Олега из Балашихи исходя из каких-то своих злокозненных целей относится к категории сredo quia absurdum и, соответственно, рациональными аргументами оспорена быть не может. Даже когда китайцы найдут на Луне груду мешков с американским мусором секта свидетелей "американцы не могли" ответит, что это американцы подбросили, чтобы их не уличили.

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https://ukraina.ru/20230811/1048612646.html

https://ukraina.ru/20250715/rukopozhatie-v-kosmose-50-let-missii-soyuz-apollon-1065217055.html

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