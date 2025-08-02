Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников - 02.08.2025 Украина.ру
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Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников
Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников - 02.08.2025 Украина.ру
Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников
Украинская ПВО ночью и утром 2 августа пыталась отражать российские удары с воздуха. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-02T09:53
2025-08-02T09:53
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В Изюме Харьковской области ударом ВС РФ поражена электрическая подстанция, сообщили местные власти. Приморский порт играет заметную роль в снабжении ВСУ. Также в подконтрольном ВСУ Славянске (территория ДНР) ночью российским ударом была поражена "гостиница". О пострадавших "туристах" не сообщается. В прошлых аналогичных случаях власти старались представить такие удары целенаправленным поражением якобы гражданских объектов, скрывая данные о размещённых наёмниках.Ракетный удар был нанесён по объекту противника в Черниговской области. Местные СМИ сообщали о взрывах.В Балаклее Харьковской области после удара ВС РФ был виден столб чёрного дыма.Утром 2 августа стало известно, что группа российских БПЛА "Герань" приблизилась к порту Южный в Одесской области со стороны моря. После этого была зафиксирована серия взрывов.Тем временем стало известно, что ПВО России уничтожила 112 украинских БПЛА: итоги ночного налётаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, бпла, герань, пво, порт южный, одесса, одесская область, славянск, днр, новороссия, черниговская область, балаклея, изюм
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, БПЛА, Герань, ПВО, порт Южный, Одесса, Одесская область, Славянск, ДНР, Новороссия, Черниговская область, Балаклея, Изюм

Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников

09:53 02.08.2025
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Украина.ру
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Украинская ПВО ночью и утром 2 августа пыталась отражать российские удары с воздуха. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
В Изюме Харьковской области ударом ВС РФ поражена электрическая подстанция, сообщили местные власти. Приморский порт играет заметную роль в снабжении ВСУ.
Также в подконтрольном ВСУ Славянске (территория ДНР) ночью российским ударом была поражена "гостиница". О пострадавших "туристах" не сообщается. В прошлых аналогичных случаях власти старались представить такие удары целенаправленным поражением якобы гражданских объектов, скрывая данные о размещённых наёмниках.
Ракетный удар был нанесён по объекту противника в Черниговской области. Местные СМИ сообщали о взрывах.
В Балаклее Харьковской области после удара ВС РФ был виден столб чёрного дыма.
Утром 2 августа стало известно, что группа российских БПЛА "Герань" приблизилась к порту Южный в Одесской области со стороны моря. После этого была зафиксирована серия взрывов.
Тем временем стало известно, что ПВО России уничтожила 112 украинских БПЛА: итоги ночного налёта
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