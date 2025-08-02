https://ukraina.ru/20250802/rossiyskie-udary-po-ukraine-nochyu-2-avgusta-postradali-turisty-pokhozhie-na-namnikov-1066333598.html

Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников

Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников - 02.08.2025 Украина.ру

Российские удары по Украине ночью 2 августа: пострадали "туристы", похожие на наёмников

Украинская ПВО ночью и утром 2 августа пыталась отражать российские удары с воздуха. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-08-02T09:53

2025-08-02T09:53

2025-08-02T09:53

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В Изюме Харьковской области ударом ВС РФ поражена электрическая подстанция, сообщили местные власти. Приморский порт играет заметную роль в снабжении ВСУ. Также в подконтрольном ВСУ Славянске (территория ДНР) ночью российским ударом была поражена "гостиница". О пострадавших "туристах" не сообщается. В прошлых аналогичных случаях власти старались представить такие удары целенаправленным поражением якобы гражданских объектов, скрывая данные о размещённых наёмниках.Ракетный удар был нанесён по объекту противника в Черниговской области. Местные СМИ сообщали о взрывах.В Балаклее Харьковской области после удара ВС РФ был виден столб чёрного дыма.Утром 2 августа стало известно, что группа российских БПЛА "Герань" приблизилась к порту Южный в Одесской области со стороны моря. После этого была зафиксирована серия взрывов.Тем временем стало известно, что ПВО России уничтожила 112 украинских БПЛА: итоги ночного налётаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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