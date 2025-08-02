Колхозниц много не бывает. Как строили, сносили и снова строили в Москве передовую «Украину»
Одно из самых красивых сооружений ВДНХ – павильон "Украина" – прежде чем предстать перед нами в современном виде, был один раз снесен и один раз полностью перестроен. Трудная судьба павильона совпала с непростой историей Страны Советов и самой ВДНХ, открывавшейся дважды – 1 августа 1939 и 1 августа 1959 года
История строительства Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ – 1939-1959), она же Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ – 1959-1991), она же Всероссийский выставочный центр (ВВЦ – с 1992) – блистательная эпопея, достойная пера Толстого или, на худой конец, Салтыкова-Щедрина. Вся яростная и прекрасная история одной отдельно взятой страны выразилась в этой стройке века.
ВДНХ – не столько архитектурный, сколько антропологический проект. В этом колоссальном парковом комплексе, в его павильонах, фонтанах, статуях и клумбах отразился не столько стиль времени, сколько представление этого времени о должном и счастливом существовании человека. Мы можем сколько угодно клеймить строителей ВДНХ за пафос, но отказать им в любви к людям нельзя никак. Впрочем, представление о счастье, воплощенное в головах этих гениев, для многих обернулось своей изнанкой: вольность в понимании этого базового понятия советского строя могла в один миг превратиться в свою противоположность, то есть лагеря и казни.
Всё началось с того, что в 1934 году, едва пережив голодные годы, партийное руководство страны решило отметить 20-летний юбилей Советской власти громадной выставкой, которая продемонстрировала бы всему миру успехи советского сельского хозяйства и главное – коллективизации.
Первая итерация выставки должна была открыться 6 июля 1937 года и простоять 100 дней. В техническом задании проекта было специально оговорено – все павильоны должны быть строго деревянными и возводиться на деревянных фундаментах. Но на конкурс поступило аж 11 работ, выполненных сильнейшими архитекторами страны, но ни один комиссии не понравился.
Засада таилась в ключевом замысле выставки – фактически это была первая в истории широкомасштабная презентация успехов Советской власти. Послание, которое выставка должна была донести до мира, было насквозь политическим. Предстояло, с чем выйти к Западу и о чём вообще это послание должно быть. В конечном счёте все упиралось в образ счастья. В СССР оно должно было быть таким, чтобы все другие страны обзавидовались.
Был создан Главный выставочный комитет (Главвыставком) с кучей подразделений. Начальником стройуправления был назначен Исаак Коросташевский. Главным архитектором – Вячеслав Олтаржевский.
После долгих и мучительных согласований и переделок в апреле 1935 года проект наконец был утверждён. Вся выставка должна была демонстрировать элементы этнических стилей разных регионов страны и опираться исключительно на идею народности и многонациональности.
Замысел в общих чертах был понятен, однако по мере детализации проектов отдельных павильонов все острее вставал вопрос – а какова должна быть мера народности в декоре? Ответа на этот вопрос никто не знал. На всякий случай Главный выставочный комитет требовал, чтобы элементов национальных архитектур было больше, ещё больше и совсем много.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Уже в первом варианте проекта среди прочих павильонов, список которых все время менялся и расширялся, был запланирован отдельный павильон Украины. Разработанный украинским архитектором Алексеем Тацием, павильон был выдержан в строго народном стиле. Таций предложил построить павильон в виде традиционной украинской мазанки, что и было успешно сделано. К лету 1937 года украинский павильон был полностью готов. Но тут грянула беда.
К лету 1937 года, развернулось бурное соревнование между хорошим и лучшим в процессе строительства павильона "Москва". Проект архитектора Кокорина, решившего выполнить павильон в стиле Грановитой палаты, не понравился Никите Хрущёву, который в тот момент был секретарём московских обкома и горкома ВКП(б). Частично отстроенный павильон был снесён.
Срок сдачи строительства перенесли сначала на август 1937 года, а потом и на август 1938-го. Чтобы два раза не вставать, было решено продлить срок службы павильонов со 100 дней до 5 лет. Фактически выставка была снесена и отстроена заново.
25 мая 2020, 01:00День в истории. 25 мая: в Москве появилась своя «Украина»В этот день в 1957 году в эксплуатацию была сдана гостиница «Украина». Она венчала собой завершение грандиозного проекта сталинской эпохи - возведение столичных высоток, которых, как известно всего семь штук. «Украина», которой изначально определялось название совершенно московское - «Дорогомиловская», свое имя получила по инициативе Никиты Хрущева
Между тем страна жила своей жизнью, и в 1937 году начала пересматривать кадровые приоритеты. В конце 1937-го и начале 1938-го часть высшего руководства выставки – Олтаржевский и другие – были репрессированы. Пока новые руководители входили в курс дела, стало ясно, что к 1 августа 1938 года выставку достроить тоже не успеют. Был назначен третий срок сдачи – 1 августа 1939-го. Предполагалось, что павильоны будут действовать только в начале сороковых годов, а потом всё снесут.
В ноябре 1938 года сотрудники выставки, евреи по национальности, обвинили других сотрудников, неевреев, в антисемитизме. Причиной послужил сомнительный факт: некоему еврею-рабочему якобы не позволяли зимой отогреваться в каптерке из ненависти к его национальности. Однако суд, исследовав дело, принял решение, что никакого антисемитизма со стороны обвиняемых не было. Этот самый антисемитизм, по мнению суда, исходил непосредственно от главы стройкомитета Коросташевского и его "приспешников". Все они были немедленно арестованы.
А проект выставки постоянно ширился. В декабре 1938 года решено снести павильоны "Механизация", Белоруссии, Поволжья, Арктики и павильон закавказских республик (на его месте решили построить павильоны для каждой республики – Азербайджана, Армении, Грузии). Множилось число скульптур и фонтанов. Только в 1938 году спохватились и вписали в проект обязательные скульптурные изображения Ленина и Сталина.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсероссийский выставочный центр в Москве (быв. ВДНХ)
Всероссийский выставочный центр в Москве (быв. ВДНХ)
Короче говоря, за 7 месяцев, оставшихся до третьего срока открытия выставки, надо было выполнить объем работ, в 2 раза больший, чем все предыдущие работы начиная с 1935 года. В результате на стройку собрали 7,5 тысяч рабочих (в том числе и заключённых) и 2 тысячи художников. Фактически с декабря 1938-го надо было снести все старые постройки, полностью перепланировать территорию и построить всё заново. Это был уже третий снос и третья перепланировка.
Гордостью стройки по-прежнему оставался павильон Украины, который украшал собой общий бардак колоссальной строительной площадки.
В марте 1939 года в Москве проходил XVIII съезд ВКП(б). За год до этого в процессе кадровых перестановок в руководстве партии Никита Хрущёв стал первым секретарём ЦК КП(б)У. Теперь по долгу службы ему полагалось радеть не за павильон Москвы, а за павильон Украины. Приехав на съезд в марте, Хрущев посетил уже достроенное здание, пришёл в ярость и тут же приказал убрать "это безобразие" и на его месте построить новый, достойный павильон.
До открытия выставки оставалось 4 месяца, а для новой "Украины" не было даже проекта! Руководство стройки решило пойти на маленькую хитрость. Новый проект павильона был сдан только к маю 1939 года. Он был сделан так, что новые стены отступали от старых на 1,25 метра. Поэтому решено было не сносить старое, полностью оформленное сооружение, а окружить его новыми стенами. Только в 1940 году павильон внутри был полностью перестроен и старые стены снесены.
Новый павильон был сложен из гипсовых плит и походил больше не на хату, а на кассовый зал Киевского вокзала, спроектированный архитектором Чечулиным.
Именно в этот момент над входом в павильон появился венок из спелых плодов, а тут же в нише — редкостной красоты витраж "Переяславская Рада", выложенный из пластмассовых плашек, впервые применённых для оформления здания.
© Фото : Василий СтоякинФонтан "Дружба народов" на ВВЦ (ВДНХ)
© Фото : Василий Стоякин
Фонтан "Дружба народов" на ВВЦ (ВДНХ)
Так как Хрущёв требовал, чтобы "Украина" была выше всех остальных павильонов, пришлось поднять стены при помощи оштукатуренных парапетов над крышей. Это привело к тому, что на крыше образовалось замкнутое пространство, в котором скапливалась дождевая вода и талый снег. Для неотапливаемого павильона это была катастрофа – "Украина" была обречена на вечную сырость.
После войны изрядно потрепанную бомбежками Выставку решено было реконструировать. Под реконструкцию попала и "Украина". Третий раз переделывать несчастный павильон было поручено тому же Тацию.
Строительство нового здания началось в 1950 году.
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Главный комитет ВСХВ издал постановление, в котором говорилось:
"Просить советы министров союзных республик, министерства и ведомства, участвующие в строительстве Выставки, в течение февраля проверить техническую документацию и сметы на строительство объектов выставки, имея в виду необходимость удешевления стоимости строительства на 3% в соответствии с народнохозяйственным планом и исключения возможных излишеств в строительстве".
Куда там! Второе и последнее открытие выставки в 1954 году поразило москвичей неимоверной роскошью декора. У посетителей буквально рябило в глазах от гипсовых колосьев и дынь, которые обрушивались на них буквально со всех сторон. Павильон "Украина" на этом фоне выглядел заводилой и безусловным лидером. Главный архитектор послевоенного ансамбля Выставки профессор А.Ф. Жуков в своей книге "Архитектура ВСХВ" (1955) так описал результат этого совместного творчества:
"Павильон Украинской ССР стоит, сверкая золотом своего купола и статуй, по оси Главного павильона, на другой стороне площади Колхозов. Это крупнейший республиканский павильон, его объем – 24 000 куб. м., общая площадь 4 залов – 1600 кв. м. Основной объём здания имеет высоту 15,5 м, высота здания с куполом – 26 м., а высота со шпилем – 42 м.
Горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!" на ВДНХ
Горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!" на ВДНХ
Благодаря простому приёму размещения в углублениях керамических стен золотистых колосьев в архитектуре павильона удалось оригинально выразить хлебные богатства республики. Золотые колосья пшеницы, украшающие главный карниз и карниз башни павильона, также выполнены из керамики. Перед входом установлены скульптурные группы на темы индустрии и сельского хозяйства. Углы павильона увенчаны четырьмя скульптурами украинских девушек с венками, символизирующими славу колхозного строя; скульптуры выполнены из бетона и облицованы золотой и цветной смальтой.
Стены большого вводного зала павильона отделаны украинскими разноцветными мраморами и покрыты грандиозной росписью на тему дружбы русского и украинского народов".
11 ноября 2023, 11:42Когда-то это была мечта, а теперь предмет национальной гордости: чем уникальна выставка "Россия" на ВДНХНазвание "ВДНХ" знакомо всем, даже тем, кто никогда не был на Выставке достижений народного хозяйства в советские времена, когда та создавалась, но сегодня она вновь стала самой настоящей выставкой достижений. Достижений России и всех её 89 регионов.
В 2014 году правительство Москвы решило всерьёз заняться реконструкцией давно обветшавшей ВДНХ. Однако Украина от своего павильона на выставке гордо отказалась. Финал этой драматической истории вполне оптимистичен – правительство Москвы вложило в реставрацию роскошного здания 360 миллионов рублей.
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