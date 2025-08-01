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Российские войска могут войти в Киев уже этой зимой, считают украинские волонтёры
Российские войска могут войти в Киев уже этой зимой, считают украинские волонтёры - 01.08.2025 Украина.ру
Российские войска могут войти в Киев уже этой зимой, считают украинские волонтёры
Российские войска могут войти в Киев уже этой зимой. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в своём Telegram-канале
2025-08-01T12:19
2025-08-01T12:19
2025-08-01T12:46
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Пока украинский парламент голосует то за принятие, то за отмену закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ВСУ несут масштабные потери. Волонтеры опасаются, что российские войска могут войти в Киев уже зимой. Такого мнения придерживается украинский волонтёр Мария Берлинская."Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда российская армия будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой", - подчеркнула Берлинская.По оценкам Берлинской Украина теряет до 159 тысяч человек в год и никакой миллионной армии уже не существует. Причём в России даже не объявлена общая мобилизация.31 июля Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона о ликвидации независимости НАБУ и САП. Украинский волонтёр Мария Берлинская раскритиковала депутатов за их частую смену позиции и использование протестов в стране в собственных "политических играх".В Киеве начали реализацию масштабного проекта по созданию эшелонированной системы укреплений с целью остановить наступление Вооружённых сил РФ. Украинские военные роют противотанковые рвы, устанавливают проволочные и бетонные заграждения. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, НАБУ
Российские войска могут войти в Киев уже этой зимой, считают украинские волонтёры
12:19 01.08.2025 (обновлено: 12:46 01.08.2025)
Российские войска могут войти в Киев уже этой зимой. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в своём Telegram-канале
Пока украинский парламент голосует то за принятие, то за отмену закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ВСУ несут масштабные потери. Волонтеры опасаются, что российские войска могут войти в Киев уже зимой. Такого мнения придерживается украинский волонтёр Мария Берлинская.
"Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда российская армия будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой", - подчеркнула Берлинская.
По оценкам Берлинской Украина теряет до 159 тысяч человек в год и никакой миллионной армии уже не существует. Причём в России даже не объявлена общая мобилизация.
31 июля Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона о ликвидации независимости НАБУ и САП. Украинский волонтёр Мария Берлинская раскритиковала депутатов за их частую смену позиции и использование протестов в стране в собственных "политических играх".
В Киеве начали реализацию масштабного проекта по созданию эшелонированной системы укреплений с целью остановить наступление Вооружённых сил РФ. Украинские военные роют противотанковые рвы, устанавливают проволочные и бетонные заграждения. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal.
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