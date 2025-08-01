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"Гориславич": "архонта всей Хазарии" Олег Святославич

"Гориславич": "архонта всей Хазарии" Олег Святославич - 01.08.2025 Украина.ру

"Гориславич": "архонта всей Хазарии" Олег Святославич

Наряду с великими князьями и королём (Даниилом Галицким) был на Руси и свой архонт. Такой титул получил на тот момент князь-изгой Олег Святославич. Но если король Даниил лишь символически принял корону от папы Римского, то архонт Олег признал византийского басилевса сюзереном и, соответственно, суверенитет империи ромеев над Тмутараканью

2025-08-01T08:00

2025-08-01T08:00

2025-08-01T08:00

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Обладавший в конце своей жизни титулом князя Новгород-Северского Олег по Святославич скончался 1 августа 1115 года. Он приходился одним из младших сыновей Святославу – третьему отпрыску великого Ярослава Мудрого. В бытность Святослава Ярославича великим князем (1073-76 годы) Олег занимал княжеский стол во Владимире-Волынском. В тот период у него были хорошие отношения с Владимиром Всеволодовичем Монамахом – сыном политического партнёра Святослава.После смерти великого князя Святослава II Олег лишился удела на Волыни и бежал к брату Роману Красному в Тмутаракань. Причерноморье братья и примкнувший к ним ещё один князь-изгой – Борис Вячеславич – использовали как плацдарм для овладения Черниговом, когда-то завещанным Ярославом Мудрым Святославу.Мятежным князьям летом 1078 года удалось занять вожделенный город. Но после битвы у села Нежатина Нива 3 октября Олег вынужден был отступить на Тамань. Борис же погиб, как и сражавшийся против них великий князь Изяслав Ярославич.В следующем году Роман Красный выступил в неудачный для себя поход на Переяславль. Из него этому князю вернуться было не суждено. Остававшийся в Тмутаракани Олег был пленён и вывезен в Византию.Историки дискутируют о причастности нового великого князя Всеволода Ярославича к высылке "за море" своего племянника. Но для всех бесспорным является факт роста византийского влияния после этого инцидента в Тмутаракани.Оказавшись в Константинополе князь Олег стал невольным свидетелем бунта варяго-русских наемников, вспыхнувшего на рубеже 1079-80 годов. Пленника вывезли на Родос, где он провёл два года. За это время санкционировавший похищение русского князя император Никифор III был свергнут. Сменивший его новый басилевс Алексей I Комнин вернул князя в столицу ромеев.Прибытие Олега "Гориславича" (как он именуется в "Слове о полку Игореве") к берегам Керченского пролива было неожиданным. Кстати, значение его прозвища доподлинно неизвестно. По наиболее распространённым версиям его можно трактовать как "горящий славою", "приносящий горе", или "нагоревавшийся". Хотя, учитывая буйный нрав князя и перманентные княжеские усобицы на Руси того времени, все три версии имели значительное число сторонников.Византийский пленник был доставлен на Тамань по всей видимости имперским флотом. На побережье его уже ожидали нанятые из Константинополя половцы.Вряд ли сопротивление правившего в Тмутаракани двуумвирата князей-изгоев Давыда Игоревича и Володаря Ростиславича было упорным.Олег взял их под стражу, но позже отпустил "на Русь". Новый властитель Тамани принял титул "архонта Матрахи, Зихии и всей Хазарии".Как полагает доктор исторических наук Валерий Степаненко, "положение Олега Святославича было подобно статусам мелких владетелей лимитрофных образований, протянувшихся вдоль восточных границ Византии, буферных стран, находившихся в той или иной степени зависимости от Константинополя... Уважая сюзеренитет василевса и получая византийские титулы, их носители брали на себя обязательства во главе своих войск защищать границы империи".Шедший по пути возрождения военно-политической мощи Византии Алексей Комнин таким же образом укреплял рубежи империи и на других направлениях. В 1085-94 годах произошло возвращение под византийский сюзеренитет сербских княжеств Зеты и Рашки, не позднее 1103 года – Далмации.Контроль над таманской факторией был важен для империи ромеев и тем, что способствовал восстановлению потенциала её военного флота. Константинополь нуждался в нефтепродуктах для производства "греческого огня", а их месторождения на Северном Кавказе были известны грекам по меньшей мере с X века.Как заметил доктор исторических наук Геннадий Литаврин, экспорт в Византию нефти через Тмутаракань начался вскоре по возвращении в неё Олега.Весьма показательно в связи с этим и упоминание в титуловании архонта Михаила (христианское имя Олега Святославича) провинции Зихия. Такое название носило политическое объединение группы адыгских племён, живших на побережье Черного моря между Кубанью и Никопсисом. Данная область была известна нефтяными приисками.Тем самым учреждаемая "варварская" архонтия рассматривалась не только как средство отторжения у Руси Тмутаракани, но и завоевания территорий за пределами русской провинции в Причерноморье.По всей видимости юрисдикция архонта распространялась и на Восточный Крым. Подтверждением тому может быть упоминание в его титуле архонта "всей Хазарии". Ведь ранее восточная часть Таврики контролировалась Хазарским каганатом. Нахождение в составе архонтии Михаила-Олега по крайней мере Керченского полуострова вполне логично и если исходить из того, что под контролем русской Тмутаракани был Корчев (Керчь).Прибыв на Тамань "Гориславич" в дела внутри Руси первое время напрямую не вмешивался. Однако есть предположение, что освобождённые им князья-изгои Володарь и Давыд использовались архонтом в целях стимулирования межкняжеских усобиц.На Пасху 1084 года Володарь Ростиславич и его брат Василько захватили Владимир-Волынский – удел Ярополка Изяславича, союзника Всеволода I. И несмотря на то, что Ярополк смог восстановить контроль над Волынью, его союзничество с великим князем после этого было подорвано.В тоже время Давыд Игоревич устроил грабежи купеческих караванов в устье Днепра. Эти действия были пресечены, но Всеволод I предпочёл утихомирить племянника предоставлением тому в удел Дорогобужа, которым владел всё тот же Ярополк.Волынский князь протестовал, пытался сопротивляться, но в итоге утратил даже стольный город и погиб.Новый этап в жизни Олега Святославича начался в 1093 году, когда не стало великого князя Всеволода. Это событие совпало с широкомасштабным половецким вторжением в русские земли. В мае 1093 года в битве на реке Стугне объединённые силы нового великого князя Святополка Изяславича и черниговского князя Владимира Мономаха потерпели поражение от степняков.Разорению подверглись славянские поселения на всём протяжении русско-половецкой границы, но могло быть ещё хуже, не предприми в 1094 году степняки грандиозный поход на Византию.Именно в это время "Гориславич" выступил на Чернигов, осадил его и вынудил Владимира Мономаха уступить ему этот город. Сам же Мономах вернулся в Переяславль. Вместе с Черниговом к Олегу отошли Рязанская и Муромская земли.В 1095 Святополк II и Владимир Мономах перешли в контрнаступление на половцев от которого Олег предпочёл дистанцироваться. В то же время сын Мономаха Изяслав занял принадлежавший Олегу Муром.После отказа Святославича принять участие в княжеском съезде в Киеве Святополк II и Владимир Мономах двинулись на Чернигов. Олег отступил в Стародуб и выдержал там упорную осаду.Достигнутое под Стародубом перемирие было нарушено походом Олега на Муром. На этот раз "Гориславичу" сопутствовал успех и город был взят, а захвативший его Изяслав погиб.Далее Олегова рать заняла Суздаль и Ростов. Несмотря на примирительные инициативы семьи Мономахов Олег двинулся на Новогород, где княжил сын Владимира Всеволодовича Мстислав. Но в битве с новгородцами "Гореславич" потерпел поражение, бежал в Рязань, а далее в половецкие степи.Там ему стало известно новое примирительное предложение от Мстислава Мономаховича со знаменитыми словами: "Не убегай никуда, но пошли к братии своей с мольбою не лишать тебя Русской земли. И я пошлю к отцу просить за тебя".На сей раз Олег пошёл на мировую и на следующий год принял участие в знаменитом Любечском съезде.Святославичи в итоге смогли сохранить за собой Чернигов, Северскую землю, Муром и Рязань. При этом сам Олег Святославич получил в удел Новгород-Северский.Согласно одной из версий при официальном вокняжении на Северщине он утратил статус архонта Тмутаракани и "всей Хазарии". Хотя, существует мнение, что его номинальное правление в Причерноморье завершилось лишь с уходом из жизни в 1115 году.При этом ромеи не особо отягощали себя формальным признанием Тмутараканской государственности, пока был жив её глава. Уже в 1103 году в византийских источниках без обиняков фиксировалось присоединение к империи "обеих сторон Боспора Киммерийского" (Керченского пролива).Олег "Гориславич", тем самым, стал одной из самых противоречивых фигур Русской истории. Во имя спасения своего клана он стал орудием отторжения русской провинции в Причерноморье. Хотя, ещё до этого его судьбоносного решения гораздо более влиятельный человек видимо осмелился покончить с кланом Святославичей путём усиления на Тамани влияния Византии.

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история, византия, чернигов, волынь, ярослав мудрый, русь, князья, xi век