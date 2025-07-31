Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД России С.Лаврова в Никарагуа
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости
"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", — говорится в письме, опубликованном изданием El 19 Digital.
Ортега и Мурильо выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом. По их мнению, победа России в этой борьбе станет "победой всего человечества".
Руководство Никарагуа также выразило свою полную поддержку Донецкой и Луганской республикам, Херсонской и Запорожской областям, их признание как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелало процветания всему российскому народу.
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