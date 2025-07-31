https://ukraina.ru/20250731/rukovodstvo-nikaragua-vyrazilo-podderzhku-rossii-v-borbe-s-ukrainskim-neonatsizmom-1066192963.html

Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом

Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом - 31.07.2025 Украина.ру

Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости

2025-07-31T05:16

2025-07-31T05:16

2025-07-31T05:16

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"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", — говорится в письме, опубликованном изданием El 19 Digital.Ортега и Мурильо выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом. По их мнению, победа России в этой борьбе станет "победой всего человечества".Руководство Никарагуа также выразило свою полную поддержку Донецкой и Луганской республикам, Херсонской и Запорожской областям, их признание как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелало процветания всему российскому народу.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/ukraina--eto-rakovaya-opukhol-kotoraya-budet-rasshiryatsya-na-vsyu-evropu---bagdasaryan-1066162722.html

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