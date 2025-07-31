Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом - 31.07.2025 Украина.ру
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Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом
Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом - 31.07.2025 Украина.ру
Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости
2025-07-31T05:16
2025-07-31T05:16
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никарагуа
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международные отношения
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"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", — говорится в письме, опубликованном изданием El 19 Digital.Ортега и Мурильо выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом. По их мнению, победа России в этой борьбе станет "победой всего человечества".Руководство Никарагуа также выразило свою полную поддержку Донецкой и Луганской республикам, Херсонской и Запорожской областям, их признание как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелало процветания всему российскому народу.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/ukraina--eto-rakovaya-opukhol-kotoraya-budet-rasshiryatsya-na-vsyu-evropu---bagdasaryan-1066162722.html
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украина.ру, новости, россия, никарагуа, владимир путин, сво, украина, нато, американская гегемония, международные отношения, латинская америка
Украина.ру, Новости, Россия, Никарагуа, Владимир Путин, СВО, Украина, НАТО, американская гегемония, международные отношения, Латинская Америка

Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом

05:16 31.07.2025
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД России С.Лаврова в Никарагуа
Рабочий визит главы МИД России С.Лаврова в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Эдуард Песов
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Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости
"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", — говорится в письме, опубликованном изданием El 19 Digital.
Ортега и Мурильо выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом. По их мнению, победа России в этой борьбе станет "победой всего человечества".
Руководство Никарагуа также выразило свою полную поддержку Донецкой и Луганской республикам, Херсонской и Запорожской областям, их признание как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелало процветания всему российскому народу.
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