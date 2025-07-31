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Российские военные ударили ракетами по Киеву и области

Российские военные ударили ракетами по Киеву и области - 31.07.2025 Украина.ру

Российские военные ударили ракетами по Киеву и области

Российские военные нанесли ракетный удар по украинской столице. Об этом 31 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-31T07:20

2025-07-31T07:20

2025-07-31T07:20

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Предварительно, удар нанесен ракетами Искандер-К.Сообщается также о запуске крылатых ракет по целям в Киевской области.Минувшей ночью мы писали, что россияне нанесли многократные удары при помощи БПЛА "Герань" по Киевской области и Киеву. Отмечались прилеты по аэропорту Жуляны под Киевом, целям в Броварах, Белой Церкви и Василькове. В самой столице сообщалось о "десятках прилетов" и мощных пожарах. В числе пораженных целей упоминался цех по сборке БПЛА в Киевском политехническом институте.Несколько раз "Герани" били по Павлограду в Днепропетровской области. В результате была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к сбоям в движении поездов.Неоднократно гремели взрывы в Житомирской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областях, информация по другим регионам еще уточняется.Вечером 30 июля украинские мониторинговые ресурсы сообщали о масштабной атаке российских ударных БПЛА — в небе одновременно находилось 90 дронов-камикадзе "Герань", зафиксированных над 10 областями страны: над Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областями.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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