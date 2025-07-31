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Российские военные ударили ракетами по Киеву и области
Российские военные ударили ракетами по Киеву и области - 31.07.2025 Украина.ру
Российские военные ударили ракетами по Киеву и области
Российские военные нанесли ракетный удар по украинской столице. Об этом 31 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-31T07:20
2025-07-31T07:20
2025-07-31T07:20
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Предварительно, удар нанесен ракетами Искандер-К.Сообщается также о запуске крылатых ракет по целям в Киевской области.Минувшей ночью мы писали, что россияне нанесли многократные удары при помощи БПЛА "Герань" по Киевской области и Киеву. Отмечались прилеты по аэропорту Жуляны под Киевом, целям в Броварах, Белой Церкви и Василькове. В самой столице сообщалось о "десятках прилетов" и мощных пожарах. В числе пораженных целей упоминался цех по сборке БПЛА в Киевском политехническом институте.Несколько раз "Герани" били по Павлограду в Днепропетровской области. В результате была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к сбоям в движении поездов.Неоднократно гремели взрывы в Житомирской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областях, информация по другим регионам еще уточняется.Вечером 30 июля украинские мониторинговые ресурсы сообщали о масштабной атаке российских ударных БПЛА — в небе одновременно находилось 90 дронов-камикадзе "Герань", зафиксированных над 10 областями страны: над Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областями.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, киевская область, николаевская область
Российские военные ударили ракетами по Киеву и области
Российские военные нанесли ракетный удар по украинской столице. Об этом 31 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Предварительно, удар нанесен ракетами Искандер-К.
Сообщается также о запуске крылатых ракет по целям в Киевской области.
Минувшей ночью мы писали, что россияне нанесли многократные удары при помощи БПЛА "Герань" по Киевской области и Киеву. Отмечались прилеты по аэропорту Жуляны под Киевом, целям в Броварах, Белой Церкви и Василькове. В самой столице сообщалось о "десятках прилетов" и мощных пожарах. В числе пораженных целей упоминался цех по сборке БПЛА в Киевском политехническом институте.
Несколько раз "Герани" били по Павлограду в Днепропетровской области. В результате была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к сбоям в движении поездов.
Неоднократно гремели взрывы в Житомирской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областях, информация по другим регионам еще уточняется.
Вечером 30 июля украинские мониторинговые ресурсы сообщали о масштабной атаке российских ударных БПЛА — в небе одновременно находилось 90 дронов-камикадзе "Герань", зафиксированных над 10 областями страны: над Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областями.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
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